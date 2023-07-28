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Нива Бузовая - Агробизнес: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Первая лига
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Продолжается первый тур

Нива Бузовая - Агробизнес: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: ФК Агробізнес

UA-Футбол
Новина українською

В прошлом сезоне соперники не играли в Первой лиге. "Агробизнес" возвращается после годовой паузы, а "Нива" дебютирует во втором по силе дивизионе Украины. Состав "Агробизнеса" изменился полностью, поэтому сейчас пока сложно оценить уровень готовности коллектива.

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 15.00.

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В статье: Агробизнес (Волочиск) Нива (Бузовая) смотреть футбол онлайн
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