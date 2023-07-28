Металлург - Кремень: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

"Металлург" в Первой лиге не проигрывает "Кремню" на протяжении четырех игр подряд. Обе команды потеряли своих лидеров в это межсезонье. Запорожцы будут играть без своего бомбардира Алексея Сидорова, но они на год арендовали Денису Галату, который в прошлом сезоне играл в составе "Кремня". Сможет ли Денис проявить себя в новом коллективе?

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 14.00.