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Металлург - Кремень: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Принципиальная игра для Галаты
Фото: МФК Металург
"Металлург" в Первой лиге не проигрывает "Кремню" на протяжении четырех игр подряд. Обе команды потеряли своих лидеров в это межсезонье. Запорожцы будут играть без своего бомбардира Алексея Сидорова, но они на год арендовали Денису Галату, который в прошлом сезоне играл в составе "Кремня". Сможет ли Денис проявить себя в новом коллективе?
Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 14.00.
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