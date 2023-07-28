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Карпаты - Хуст: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Первая лига
(1 голосов)

Первая официальная игра Маркевича после возвращения

Карпаты - Хуст: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: ФК Карпати

UA-Футбол
Новина українською

"Карпаты" существенно обновились и усилились в это летнее межсезонье. Главным приобретением можно считать возвращение к тренерской деятельности Мирона Маркевича. Состав львовян почти полностью изменился, но задача не изменилась – повыситься в классе. "Хуст" дебютирует в Первой лиге, но ввиду кадрового потенциала им будет очень непросто.

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 17.00.

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В статье: Карпаты (Львов) ФК Хуст смотреть футбол онлайн
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