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Левый Берег - Горняк-Спорт: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Первая лига
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Возвращение киевлян после годовой паузы

Левый Берег - Горняк-Спорт: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: ФК Лівий Берег

UA-Футбол
Новина українською

"Левый Берег" дебютирует в Первой лиге. Для Виталия Первака это первый официальный матч во главе киевской команды. "Горняк-Спорт" по спортивному принципу должен был играть во Второй лиге, но получил еще один шанс. Виталий Куценко дебютирует в качестве тренера клуба Первой лиги. Интересно будет понаблюдать за обновленным "Горняком-Спорт", но кажется, что команда снова будет бороться за выживание.

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 17.00.

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В статье: Горняк-Спорт (Горишние Плавни) Левый берег (Киев) смотреть футбол онлайн
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