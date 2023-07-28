Левый Берег - Горняк-Спорт: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

"Левый Берег" дебютирует в Первой лиге. Для Виталия Первака это первый официальный матч во главе киевской команды. "Горняк-Спорт" по спортивному принципу должен был играть во Второй лиге, но получил еще один шанс. Виталий Куценко дебютирует в качестве тренера клуба Первой лиги. Интересно будет понаблюдать за обновленным "Горняком-Спорт", но кажется, что команда снова будет бороться за выживание.

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 17.00.