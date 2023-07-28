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Первая лига. Металлург без Сидорова Кремню забить не смог

Первая лига
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Галата сыграл против своей команды

Первая лига. Металлург без Сидорова Кремню забить не смог

Фото: МФК Металург

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

В стартовом на сегодня матче первого тура Первой лиги встречались "Металлург" и "Кремень", Обе команды потеряли своих лидеров накануне сезона. Бомбардир "Металлурга" Алексей Сидоров теперь будет играть в УПЛ, но запорожцы арендовали на год Дениса Галату, еще весной игравшего за "Кремень".

В начале встречи команды поочередно владели мячом. Первый опасный момент был создан после стандарта. Белоцерковец подал с углового, но Басов пробил мимо дальнего угла. Постепенно гости перехватили инициативу, но пройти организованную защиту запорожцев не могли. Было много борьбы, но без работы для голкиперов. Потеря Сидорова не могла не сказаться на игре подопечных Микитина в атаке.

Хозяева всю опасность создавали за счет стандартов, но без точного удара. Качество футбола в первой половине встречи было не лучшим. Футболистам не хватало агрессии, мяч двигался слишком медленно. Игровой инициативой во второй половине тайма владели запорожцы, но довести свои атаки до логического завершения они не могли. На перерыв соперники ушли без голов.

Во второй половине встречи запорожцы играли первым номером. Опасно из-за пределов штрафной пробивал Белоцерковец, но Матус сыграл надежно. У хозяев не хватало игрока, который мог создать разницу. Было заметно, что Галата пока не может найти себя в новом коллективе. Как ни прискорбно признавать, но футбола в нашем матче было очень мало. На победу никто не наиграл.

Первая лига. 1-й тур

"Металлург" - "Кремень" 0:0

"Металлург" (стартовый состав): Байда - Палюх, Басов, Поддубный, Полевой, Крапивный, Сейтхалилов, Сад, Галата, Могильный, Белоцерковец

"Кремень" (стартовый состав): Матус - Товкач, Сидоренко, Аркуша, Костюк, Панчишин, Киреев, Касимов, Савицкий, Глоба, Трофимюк

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В статье: Кремень (Кременчуг) Металлург (Запорожье)
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