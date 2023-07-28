Первая лига. Левый Берег разгромил Горняк-Спорт

"Левый Берег" дебютирует в Первой лиге. Для Виталия Первака это был первый официальный матч во главе киевской команды. "Горняк-Спорт" по спортивному принципу должен был играть во Второй лиге, но получил еще один шанс. Виталий Куценко дебютировал в качестве тренера клуба Первой лиги. Интересно было следить за обновленным "Горняком-Спорт", но кажется, что команда снова будет бороться за выживание.

Хозяева прогнозируемо с первых минут завладели инициативой, но довести свои атаки до логического завершения не могли. Подопечные Куценко при первой возможности также пытались быстрее доставлять мяч в заключительную треть поля, но без опасных моментов. В середине первого тайма киевляне открыли счет. Иван Когут прострелил, а Владислав Войцеховский переправил мяч в пустые ворота – 1:0.

После забитого мяча продолжали играть первым номером подопечные Первака, а гости не могли оказать давление на защиту соперников. Однако после просмотра VAR у игрока "Левого Берега" было зафиксировано вне игры, но в эпизоде ранее было нарушение правил, поэтому хозяева получили право на пенальти. Веклич парировал удар Якымива с одиннадцатиметрового. Вот такая развязка первого тайма.

В начале второго тайма хозяева все же увеличили свое преимущество. Войцеховский прострелил, а Сухоручко пяткой пробил мимо голкипера – 2:0. Через десять минут Сухоручко обводным ударом записывает в свой актив дубль – 3:0. На 75-й минуте шикарным ударом в дальнюю девятку отличился Дударенко – 4:0.В компенсированное время Алексей Литовченко забил свой дебютный гол за "Левый Берег" в официальных матчах – 5:0 Вот такой замечательный дебют в Первой лиге для "Левого Берега".

Первая лига. 1-й тур

"Левый Берег" - "Горняк-Спорт" 5:0

Голы: Войцеховский (22), Сухоручко (52, 63), Дударенко (75), Литовченко (90+3)

Нереализованный пенальти: Якымив (38)

"Левый Берег" (стартовый состав): Чернятинский – Астахов, Андриешин, Якымив, Дударенко, Дедух, Спиваков, М. Когут, И. Когут, Войцеховский, Сухоручко

"Горняк-Спорт" (стартовый состав): Веклич - Подрезан, Мороз, Юрченко, Романенко, Кальчук, Молько, Черткоев, Петров, Дмитриев, Жуков