Чернигов - Диназ: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

В минувшем сезоне в очном противостоянии команды праздновали домашние победы. В это летнее межсезонье "Чернигов" не усилился, а наоборот, ослабилл свой кадровый потенциал. Что касается "Диназа", то у этого клуба потери также ощутимы. Без Оринчака, Мораренко и Соловьева сложно представить атаку вышгородцев. Однако, Александр Головко уже привык к тому, что ему нужно будет формировать новый коллектив. В прошлом чемпионате он с этой задачей справился.

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 12:00.