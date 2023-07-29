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Чернигов - Диназ: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Первая лига
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Стартовая игра субботы

Чернигов - Диназ: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: ФК Чернігів

UA-Футбол
Новина українською

В минувшем сезоне в очном противостоянии команды праздновали домашние победы. В это летнее межсезонье "Чернигов" не усилился, а наоборот, ослабилл свой кадровый потенциал. Что касается "Диназа", то у этого клуба потери также ощутимы. Без Оринчака, Мораренко и Соловьева сложно представить атаку вышгородцев. Однако, Александр Головко уже привык к тому, что ему нужно будет формировать новый коллектив. В прошлом чемпионате он с этой задачей справился.

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 12:00.

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В статье: Диназ (Вышгород) ФК Чернигов смотреть футбол онлайн
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