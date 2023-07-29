Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Прикарпатье- Подолье: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Возвращение "Подолье" после годовой паузы
Фото: МФК Прикарпаття
Коллективу из Ивано-Франковска в нынешнем сезоне будет непросто решать амбициозные задачи, ведь они потеряли своих лидеров. Однако тренерский штаб "Прикарпатья" умеет работать с молодыми футболистами, поэтому ожидается, что среди аутсайдеров подопечные Рыпана не будут. "Подолье" возвращается после годовой паузы. Клуб из Хмельницкого подписал много талантливой молодежи в это межсезонье.
Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 15.00.
Популярное сейчас
- Харлан вместе со сборной Украины успешно стартовали на чемпионате мира 2023
- После матча Верес – Полесье не состоялась пресс-конференция. Ровенчанам грозит штраф
- Сегодня стартует новый розыгрыш Кубка Украины. Среди участников – четыре любительских клуба
- Первая лига. Карпаты благодаря голу Подлепенца переигрывают Хуст
- Почти 2,5 миллиона за пост. Роналду стал самым высокооплачиваемым человеком в инстаграме
- Красотка дня. Прелестная девушка новичка Тоттенхэма и экс-горняка Манора Соломона. ФОТО