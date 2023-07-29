Прикарпатье- Подолье: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Коллективу из Ивано-Франковска в нынешнем сезоне будет непросто решать амбициозные задачи, ведь они потеряли своих лидеров. Однако тренерский штаб "Прикарпатья" умеет работать с молодыми футболистами, поэтому ожидается, что среди аутсайдеров подопечные Рыпана не будут. "Подолье" возвращается после годовой паузы. Клуб из Хмельницкого подписал много талантливой молодежи в это межсезонье.

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 15.00.