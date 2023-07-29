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Прикарпатье- Подолье: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Первая лига
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Возвращение "Подолье" после годовой паузы

Прикарпатье- Подолье: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: МФК Прикарпаття

UA-Футбол
Новина українською

Коллективу из Ивано-Франковска в нынешнем сезоне будет непросто решать амбициозные задачи, ведь они потеряли своих лидеров. Однако тренерский штаб "Прикарпатья" умеет работать с молодыми футболистами, поэтому ожидается, что среди аутсайдеров подопечные Рыпана не будут. "Подолье" возвращается после годовой паузы. Клуб из Хмельницкого подписал много талантливой молодежи в это межсезонье.

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 15.00.

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В статье: Подолье (Хмельницкий) Прикарпатье (Ивано-Франковск) смотреть футбол онлайн
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