Ингулец - Полтава: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Подопечные Владислава Лупашко считаются главными претендентами на победу в группе, хотя "Ингулец" существенно обновил состав. Ожидается, что коллектив из Петрово постарается играть в современный футбол. Что касается "Полтавы", то этот клуб провел достаточно радикальное обновление состава. Полтавчане пригласили почти всех лидеров "Скорука", который приостановил свое существование.

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