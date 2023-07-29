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Ингулец - Полтава: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Первая лига
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Ингулец - Полтава⚽ 29.07.2023 ⚽ Смотреть онлайн трансляцию матча ✅ Первая лига Украины ✅ Футбольные видео трансляции ☛ Матчи Первой лиги Украина

Ингулец - Полтава: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: ФК Інгулець

UA-Футбол
Новина українською

Подопечные Владислава Лупашко считаются главными претендентами на победу в группе, хотя "Ингулец" существенно обновил состав. Ожидается, что коллектив из Петрово постарается играть в современный футбол. Что касается "Полтавы", то этот клуб провел достаточно радикальное обновление состава. Полтавчане пригласили почти всех лидеров "Скорука", который приостановил свое существование.

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 16.00.

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В статье: Ингулец (Петрово) СК Полтава смотреть футбол онлайн
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