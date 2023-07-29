Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ингулец - Полтава: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Ингулец - Полтава⚽ 29.07.2023 ⚽ Смотреть онлайн трансляцию матча ✅ Первая лига Украины ✅ Футбольные видео трансляции ☛ Матчи Первой лиги Украина
Фото: ФК Інгулець
Подопечные Владислава Лупашко считаются главными претендентами на победу в группе, хотя "Ингулец" существенно обновил состав. Ожидается, что коллектив из Петрово постарается играть в современный футбол. Что касается "Полтавы", то этот клуб провел достаточно радикальное обновление состава. Полтавчане пригласили почти всех лидеров "Скорука", который приостановил свое существование.
Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 16.00.
Популярное сейчас
- Динамо официально объявило о переходе своего нападающего в другой клуб
- Динамо - Минай. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Харлан вместе со сборной Украины успешно стартовали на чемпионате мира 2023
- Первая лига. Карпаты благодаря голу Подлепенца переигрывают Хуст
- Красотка дня. Популярная украинская инстаграм-блогерша, которая стала амбассадором Руха. ФОТО
- Миколенко сделал предложение руки и сердца своей девушке. ФОТО