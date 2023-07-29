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Первая лига. Чернигов и Диназ выдали голевую феерию
Стартовая игра субботы
Фото: ФК Чернігів
В Чернигове местный клуб принимал "Диназ". В прошедшем чемпионате в очных поединках побеждали хозяева поля. Безвыигрышная клубная рекордная серия "Чернигова" в Первой лиге длится 5 игр: две ничьи и три поражения.
Начало встречи шокировало всех. На 21 секунде хозяева открыли счет. После шикарной передачи Сердюка точно в дальний угол пробил Койдан - 1:0. Не успел черниговский коллектив порадоваться, как подопечные Головка сравняли счет. Отличился Вячеслав Шевченко – 1:1. Уже на 11-й минуте вышгородцы остались в меньшинстве. Вторую желтую получил Ворона. Немногие ожидали такого старта противостояния.
Следует отметить организованную игру в защите гостей. Подопечные Головка в меньшинстве даже вышли вперед. Мощно из-за пределов штрафной пробил Клименко - 1:2. Еще до перерыва "Чернигов" сравнял счет. Шумило подал из пределов штрафной, а Посмашный забил в пустые ворота – 2:2. На этом "северяне" не хотели останавливаться. Из пределов штрафной в дальний угол пробил Кривобороденко – 3:2. Шикарный первый тайм.
После перерыва продолжали доминировать хозяева, но играли достаточно осторожно, понимая, что "Диназ" даже в меньшинстве может создать проблемы. Второй тайм прогнозированно был не так богат событиями. Вышгородцы пытались найти ключи к защите соперника, но добиться своего не могли. В итоге, матч завершился победой "Чернигова".
Первая лига. 1-й тур
"Чернигов" - "Диназ" 3:2
Голы: Койдан (1), Посмашный (39), Кривобороденко (42) - Шевченко (11), Клименко (33)
Удаление: Ворона (11)
"Чернигов" (стартовый состав): Ширай - Ментей, Зенченко, Романченко, Шумило, Кривобороденко, М. Сердюк, Пинчук, Бибик, Койдан, Посмашный
"Диназ" (стартовый состав): Борисенко – Литвинов, Волошин, Калинчук, Малаки, Соловьев, Кириченко, Михайленко, Шевченко, Клименко, Ворона
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