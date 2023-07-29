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Первая лига. Прикарпатье и Подолье победителя не выявили

Первая лига
(1 голосов)

Интересное противостояние в Ивано-Франковске

Первая лига. Прикарпатье и Подолье победителя не выявили

Фото: ФК Поділля

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

"Подолье" возобновляет свои выступления в Первой лиге с действующей безничейной серией, которая длится 8 игр: по четыре победы и поражение. Среди новичков команды, безусловно, стоит отметить опытного защитника Сергея Симинина. "Прикарпатье" за это летнее межсезонье потеряло почти всех своих ключевых игроков. Без Радульского, Борисевича, Сондея и Волошиновича было сложно представить команду в прошлом сезоне.

Коллектив из Хмельницкого пытался шокировать своего соперника быстрым голом, но выжать максимум из своих атак футболисты "Подолья" не смогли. Подвел свою команду Евгений Задоя, сбивший Хому и арбитр назначил пенальти. Одиннадцатиметровый в исполнении Барчука парировал голкипер, но первым на добивании оказался Хома - 1:0. После подачи Каверина со штрафного мог сравнивать счет Веремиенко, но он пробил выше ворот.

К сожалению, осмысленных действий в первой половине встречи было немного. На первый план выходила борьба в центре поля. Однако, до перерыва зрители все же увидели еще один гол. Каверин подал со штрафного, а первым на мяче оказался Василенко - 1:1. Во второй части тайма гости перехватили инициативу и были близки к тому, чтобы выйти вперед.

В начале второго тайма опасный штрафной получили гости, но Каверин пробил в стенку. Ближе к голу были гости, но довести свои атаки до логического завершения они не могли. К тому же, стоит отметить уверенную игру Герича. Вырвать победу никто из соперников не смог.

Первая лига. 1-й тур

"Прикарпатье" - "Подолье" 1:1

Голы: Хома (8) - Василенко (32)

Нереализованный пенальти: Барчук (8)

"Прикарпатье" (стартовый состав): Герич - Матушевский, Швец, Шинкаренко, Попчук, Соловьев, Семка, Титаевский, Михальчук, Барчук, Хома

"Подолье" (стартовый состав): Задерейко – Савчук, Веремиенко, Симинин, Чушенко, Лукович, Костенко, Задоя, Василенко, Карпенко, Каверин

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В статье: Подолье (Хмельницкий) Прикарпатье (Ивано-Франковск)
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