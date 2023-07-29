Первая лига. Ингулец с хет-триком Козака уничтожил Полтаву

Ингулец" после трех сезонов проведенных в УПЛ возвращается к соревнованиям в Первой лиге. Для наставника петровцев Владислава Лупашко это была дебютная игра в статусе главного тренера команды Первой лиги. Беспроигрышная клубная рекордная серия петровцев в Первой лиге длится 13 игр: 8 побед и 5 ничьих. Соперники существенно обновили составы, поэтому потребовалось время для того, чтобы сыграться.

Хозяева на правах фаворитов ближе к середине первого тайма открыли счет. Ситало головой сбросил, а Козак прицельно пробил в дальний угол – 1:0. Подопечные Лупашко доминировали, а гостям не хватало сыгранности. Мяч у футболистов "Полтавы" почти не держался. Спустя десять минут Козак увеличил преимущество петровцев и записал дубль в свой актив. Еще до перерыва счет стал разгромный. Отличился Юрий Козыренко – 3:0.

В начале второго тайма Козак реализовал выход один на один и отличился хет-триком – 4:0. Бенефис хавбека "Ингульца". На этом хозяева не стали останавливаться. Пятый гол в ворота Варцабы забил вышедший на замену Денис Резепов - 5:0.

В итоге, матч завершился убедительной победой "Ингульца".

Первая лига. 1-й тур

"Ингулец" - СК "Полтава" 5:0

Голы: Козак (18, 28, 51), Козыренко (35), Резепов (64)

"Ингулец" (стартовый состав): Паламарчук - Мельничук, Малыш, Шершень, Сидоренко, Кольцов, Пятов, Запорожец, Козыренко, Козак, Ситало

"Полтава" (стартовый состав): Варцаба – Опанасенко, Клименко, Пидлепич, Мигунов, Плахтырь, Копытов, Коцюмака, Щербак, Перебора, Горжуй