Первая лига. Металлист - Эпицентр 0:1. Здесь не легче

Харьковчане существенно обновились после вылета из УПЛ. Команду сейчас возглавил Андрей Анищенко, ранее работавший с юношами "Металлиста". Главным приобретением можно считать подписание 21-летнего хавбека Станислава Мораренко. Ожидается, что в нынешнем сезоне тренерский штаб харьковской команды основной акцент будет делать на молодых футболистах. "Эпицентр" настроен в этом сезоне побороться за повышение в классе. В прошлом чемпионате коллектива Нагорняка не хватало стабильности, ведь костяк команды составляла молодежь, которая уже должна набраться опыта.

Первый тайм прошел в равной борьбе. Инициатива поочередного переходила то к одним, то к другим. На старте матча активнее действовали гости, за которых мог забивать Гирный (правда, арбитры зафиксировали офсайд). Лучший в составе "Металлист" – пожалуй, Багачанский, который и бил по воротам, и отдавал, и даже в центре поля успевал бороться за мяч.

Есть смысл отметить и Абрамова, через которого строилось немало атак "Металлиста". Обеим командам не хватало мастерства на ключевой фазе атак, однако сами атаки были не бездумны. А иногда просто не везло, как Сергею Стеню, который аккуратно перед перерывом со штрафного влепил в перекладину.

После перерыва характер борьбы не изменился, так что не удивительно, что при таком течении матча решающим стал стандарт. "Эпицентр" получил право на штрафной удар из района радиуса штрафной площадки, который идеально выполнил Сергей Стень.

От "Металлиста" была попытка отыграться, был даже один момент, но нельзя сказать, что "Эпицентр" панически защищался. Много времени гости держала мяч на чужой половине поля, что уберегло их от последних нервных минут. Сергей Нагорняк остался доволен.

Первая лига. 1-й тур. 29.07.2023

Ужгород. Стадион "Авангард"

Арбитр в поле - Степан Лапко

"Металлист" - "Эпицентр" 0:1

Гол: Стень 69

"Металлист" (стартовый состав): Рыбак – Абрамов, Дихтярь, Чидомере, Габриэль, Бусько, Пидручный, Багачанский, Синчук, Рязанцев, Мораренко (Кайдалов 46, Вернаттус 58)

"Эпицентр" (стартовый состав): Чернобай – Климец, Григоращук, Мороз, В. Крыстин (Козловский 66), Липовуз, Миронюк (Шлущук 84), Беженар (Полулях 90), Стень, Ляшенко (Бендера 90), Гирный