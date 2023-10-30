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Агробизнес уже второй, Чернигов опускается на дно. Результаты и таблица Первой лиги

Первая лига
(1 голосов)

Первая лига набирает обороты

Агробизнес уже второй, Чернигов опускается на дно. Результаты и таблица Первой лиги

Фото: ФК Агробізнес

UA-Футбол
Новина українською

На этой неделе начался новый сезон в Первой лиге. В этом чемпионате сыграют 20 команд, разделенных на две группы. По пять лучших клубов из групп А и Б переходят в группу, которая будет бороться за выход в УПЛ. Отметим, что повышаются в классе чемпион и вице-чемпион, третья и четвертая команды сыграют переходные матчи против 13 и 14 мест УПЛ. Во Вторую лигу сразу вылетают клубы, занявшие 18-20 позиции. Переходные матчи будут играть коллективы, завершившие чемпионат на 16-17 местах.

Група А Група Б
"Карпати" Львів
"Буковина" Чернівці
"Прикарпаття" Івано-Франківськ
"Нива" Тернопіль
"Металіст" Харків
"Агробізнес" Волочиськ
"Епіцентр" Кам'янець-Подільський
"Поділля" Хмельницький
"Нива" Бузова
"Хуст"		 "Чернігів"
"Інгулець" Петрове
"Лівий Берег" Київ
"Маріуполь"
"Металург" Запоріжжя
"Кремінь" Кременчук
"Вікторія" Миколаївка
"Гірник-Спорт" Горішні Плавні
"Полтава"
"Діназ" Вишгород

Группа А

14-й тур

"Подолье" – "Агробизнес" 0:1

"Буковина" – "Нива" Бузовая 3:3

"Карпаты" – "Металлист" 3:0

"Нива" Тернополь – "Эпицентр" 1:2

"Хуст" - "Прикарпатье" 1:2

# Команда И В Н П М РМ О
1 Карпаты 14 11 3 0 25-7 +18 36
2 Агробизнес 14 6 5 3 15-9 +6 23
3 Нива 14 6 5 3 19-15 +4 23
4 Эпицентр 14 5 6 3 19-18 +1 21
5 Прикарпатье 14 4 7 3 22-15 +7 19
6 Буковина 14 5 3 6 13-14 -1 18
7 Нива 14 4 4 6 10-13 -3 16
8 Подолье 14 2 7 5 12-15 -3 13
9 ФК Хуст 14 3 2 9 12-26 -14 11
10 Металлист 14 1 4 9 6-21 -15 7

Группа Б

14-й тур

"Горняк-Спорт" - "Виктория" 2:2

"Ингулец" - "Мариуполь" 0:1

"Чернигов" – "Металлург" 1:3

"Полтава" - "Кремень" 4:1

"Диназ" - "Левый Берег" 0:0

# Команда И В Н П М РМ О
1 Ингулец 14 11 1 2 34-11 +23 34
2 Виктория 14 7 5 2 16-12 +4 26
3 Левый Берег 14 7 3 4 31-11 +20 24
4 ФСК Мариуполь 14 6 6 2 19-11 +8 24
5 Металлург 14 6 5 3 23-16 +7 23
6 СК Полтава 14 6 3 5 27-23 +4 21
7 Горняк-Спорт 14 4 1 9 12-25 -13 13
8 Кремень 14 3 2 9 11-32 -21 11
9 Диназ 14 2 4 8 12-22 -10 10
10 ФК Чернигов 14 3 0 11 15-37 -22 9
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В статье: Металлист (Харьков)
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Комментарии (1)
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molot69 (Місто втрачених житт)
28.08.2023 в 21:22
щиро дякую турам за перемогу і тим самим за найкраще привітання Тарнополя з днем міста. Тарнополь святкує 483 рік і ваша перемога додала позитивних емоцій в цей день.
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