Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Агробизнес уже второй, Чернигов опускается на дно. Результаты и таблица Первой лиги
Первая лига набирает обороты
Фото: ФК Агробізнес
На этой неделе начался новый сезон в Первой лиге. В этом чемпионате сыграют 20 команд, разделенных на две группы. По пять лучших клубов из групп А и Б переходят в группу, которая будет бороться за выход в УПЛ. Отметим, что повышаются в классе чемпион и вице-чемпион, третья и четвертая команды сыграют переходные матчи против 13 и 14 мест УПЛ. Во Вторую лигу сразу вылетают клубы, занявшие 18-20 позиции. Переходные матчи будут играть коллективы, завершившие чемпионат на 16-17 местах.
|Група А
|Група Б
|"Карпати" Львів
"Буковина" Чернівці
"Прикарпаття" Івано-Франківськ
"Нива" Тернопіль
"Металіст" Харків
"Агробізнес" Волочиськ
"Епіцентр" Кам'янець-Подільський
"Поділля" Хмельницький
"Нива" Бузова
"Хуст"
|"Чернігів"
"Інгулець" Петрове
"Лівий Берег" Київ
"Маріуполь"
"Металург" Запоріжжя
"Кремінь" Кременчук
"Вікторія" Миколаївка
"Гірник-Спорт" Горішні Плавні
"Полтава"
"Діназ" Вишгород
Группа А
14-й тур
"Подолье" – "Агробизнес" 0:1
"Буковина" – "Нива" Бузовая 3:3
"Карпаты" – "Металлист" 3:0
"Нива" Тернополь – "Эпицентр" 1:2
"Хуст" - "Прикарпатье" 1:2
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Карпаты
|14
|11
|3
|0
|25-7
|+18
|36
|2
|Агробизнес
|14
|6
|5
|3
|15-9
|+6
|23
|3
|Нива
|14
|6
|5
|3
|19-15
|+4
|23
|4
|Эпицентр
|14
|5
|6
|3
|19-18
|+1
|21
|5
|Прикарпатье
|14
|4
|7
|3
|22-15
|+7
|19
|6
|Буковина
|14
|5
|3
|6
|13-14
|-1
|18
|7
|Нива
|14
|4
|4
|6
|10-13
|-3
|16
|8
|Подолье
|14
|2
|7
|5
|12-15
|-3
|13
|9
|ФК Хуст
|14
|3
|2
|9
|12-26
|-14
|11
|10
|Металлист
|14
|1
|4
|9
|6-21
|-15
|7
Группа Б
14-й тур
"Горняк-Спорт" - "Виктория" 2:2
"Ингулец" - "Мариуполь" 0:1
"Чернигов" – "Металлург" 1:3
"Полтава" - "Кремень" 4:1
"Диназ" - "Левый Берег" 0:0
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Ингулец
|14
|11
|1
|2
|34-11
|+23
|34
|2
|Виктория
|14
|7
|5
|2
|16-12
|+4
|26
|3
|Левый Берег
|14
|7
|3
|4
|31-11
|+20
|24
|4
|ФСК Мариуполь
|14
|6
|6
|2
|19-11
|+8
|24
|5
|Металлург
|14
|6
|5
|3
|23-16
|+7
|23
|6
|СК Полтава
|14
|6
|3
|5
|27-23
|+4
|21
|7
|Горняк-Спорт
|14
|4
|1
|9
|12-25
|-13
|13
|8
|Кремень
|14
|3
|2
|9
|11-32
|-21
|11
|9
|Диназ
|14
|2
|4
|8
|12-22
|-10
|10
|10
|ФК Чернигов
|14
|3
|0
|11
|15-37
|-22
|9
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