Агробизнес уже второй, Чернигов опускается на дно. Результаты и таблица Первой лиги

На этой неделе начался новый сезон в Первой лиге. В этом чемпионате сыграют 20 команд, разделенных на две группы. По пять лучших клубов из групп А и Б переходят в группу, которая будет бороться за выход в УПЛ. Отметим, что повышаются в классе чемпион и вице-чемпион, третья и четвертая команды сыграют переходные матчи против 13 и 14 мест УПЛ. Во Вторую лигу сразу вылетают клубы, занявшие 18-20 позиции. Переходные матчи будут играть коллективы, завершившие чемпионат на 16-17 местах.

Група А Група Б "Карпати" Львів

"Буковина" Чернівці

"Прикарпаття" Івано-Франківськ

"Нива" Тернопіль

"Металіст" Харків

"Агробізнес" Волочиськ

"Епіцентр" Кам'янець-Подільський

"Поділля" Хмельницький

"Нива" Бузова

"Хуст" "Чернігів"

"Інгулець" Петрове

"Лівий Берег" Київ

"Маріуполь"

"Металург" Запоріжжя

"Кремінь" Кременчук

"Вікторія" Миколаївка

"Гірник-Спорт" Горішні Плавні

"Полтава"

"Діназ" Вишгород

Группа А

14-й тур

"Подолье" – "Агробизнес" 0:1

"Буковина" – "Нива" Бузовая 3:3

"Карпаты" – "Металлист" 3:0

"Нива" Тернополь – "Эпицентр" 1:2

"Хуст" - "Прикарпатье" 1:2

# Команда И В Н П М РМ О 1 Карпаты 14 11 3 0 25-7 +18 36 2 Агробизнес 14 6 5 3 15-9 +6 23 3 Нива 14 6 5 3 19-15 +4 23 4 Эпицентр 14 5 6 3 19-18 +1 21 5 Прикарпатье 14 4 7 3 22-15 +7 19 6 Буковина 14 5 3 6 13-14 -1 18 7 Нива 14 4 4 6 10-13 -3 16 8 Подолье 14 2 7 5 12-15 -3 13 9 ФК Хуст 14 3 2 9 12-26 -14 11 10 Металлист 14 1 4 9 6-21 -15 7

Группа Б

14-й тур

"Горняк-Спорт" - "Виктория" 2:2

"Ингулец" - "Мариуполь" 0:1

"Чернигов" – "Металлург" 1:3

"Полтава" - "Кремень" 4:1

"Диназ" - "Левый Берег" 0:0