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Агробизнес в топ-3, Горняк-Спорт поднимается с последнего места. Результаты и таблица Первой лиги

Первая лига
(1 голосов)

Первая лига набирает обороты

Агробизнес в топ-3, Горняк-Спорт поднимается с последнего места. Результаты и таблица Первой лиги

Фото: ФК Лівий Берег

UA-Футбол
Новина українською

На этой неделе начался новый сезон в Первой лиге. В этом чемпионате сыграют 20 команд, разделенных на две группы. По пять лучших клубов из групп А и Б переходят в группу, которая будет бороться за выход в УПЛ. Отметим, что повышаются в классе чемпион и вице-чемпион, третья и четвертая команды сыграют переходные матчи против 13 и 14 мест УПЛ. Во Вторую лигу сразу вылетают клубы, занявшие 18-20 позиции. Переходные матчи будут играть коллективы, завершившие чемпионат на 16-17 местах.

Група А Група Б
"Карпати" Львів
"Буковина" Чернівці
"Прикарпаття" Івано-Франківськ
"Нива" Тернопіль
"Металіст" Харків
"Агробізнес" Волочиськ
"Епіцентр" Кам'янець-Подільський
"Поділля" Хмельницький
"Нива" Бузова
"Хуст"		 "Чернігів"
"Інгулець" Петрове
"Лівий Берег" Київ
"Маріуполь"
"Металург" Запоріжжя
"Кремінь" Кременчук
"Вікторія" Миколаївка
"Гірник-Спорт" Горішні Плавні
"Полтава"
"Діназ" Вишгород

Группа А

11-й тур

"Металлист" - "Агробизнес" 1:2

"Прикарпатье" - "Нива" Тернополь 0:0

"Эпицентр" – "Хуст" 3:1

"Буковина" – "Карпаты" 0:1

"Нива" Бузова - "Подолье" 2:1

# Команда И В Н П М РМ О
1 Карпаты 11 9 2 0 18-4 +14 29
2 Нива 11 6 4 1 16-9 +7 22
3 Агробизнес 11 4 4 3 10-8 +2 16
4 Эпицентр 11 4 4 3 14-14 0 16
5 Буковина 11 4 2 5 7-8 -1 14
6 Нива 11 3 3 5 7-11 -4 12
7 ФК Хуст 11 3 2 6 10-19 -9 11
8 Прикарпатье 10 1 6 3 14-10 +4 9
9 Подолье 11 1 6 4 9-12 -3 9
10 Металлист 10 1 3 6 6-16 -10 6


Группа Б

11-й тур

"Кремень" - "Диназ" 0:0

"Металлург" - "Виктория" 2:0

"Мариуполь" - "Горняк-Спорт" 2:3

"Полтава" – "Левый Берег" 2:1

"Ингулец" - "Чернигов" 6:1

# Команда И В Н П М РМ О
1 Ингулец 11 10 1 0 32-7 +25 31
2 Виктория 11 5 4 2 9-9 0 19
3 СК Полтава 11 5 3 3 22-17 +5 18
4 Левый Берег 11 5 2 4 25-11 +14 17
5 Металлург 11 4 5 2 17-13 +4 17
6 ФСК Мариуполь 11 3 6 2 13-10 +3 15
7 ФК Чернигов 11 3 0 8 13-28 -15 9
8 Диназ 11 2 3 6 11-18 -7 9
9 Горняк-Спорт 11 3 0 8 8-19 -11 9
10 Кремень 11 2 2 7 6-24 -18 8
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В статье: Металлист (Харьков)
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Комментарии (1)
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molot69 (Місто втрачених житт)
28.08.2023 в 21:22
щиро дякую турам за перемогу і тим самим за найкраще привітання Тарнополя з днем міста. Тарнополь святкує 483 рік і ваша перемога додала позитивних емоцій в цей день.
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