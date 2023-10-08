Агробизнес в топ-3, Горняк-Спорт поднимается с последнего места. Результаты и таблица Первой лиги

На этой неделе начался новый сезон в Первой лиге. В этом чемпионате сыграют 20 команд, разделенных на две группы. По пять лучших клубов из групп А и Б переходят в группу, которая будет бороться за выход в УПЛ. Отметим, что повышаются в классе чемпион и вице-чемпион, третья и четвертая команды сыграют переходные матчи против 13 и 14 мест УПЛ. Во Вторую лигу сразу вылетают клубы, занявшие 18-20 позиции. Переходные матчи будут играть коллективы, завершившие чемпионат на 16-17 местах.

Група А Група Б "Карпати" Львів

"Буковина" Чернівці

"Прикарпаття" Івано-Франківськ

"Нива" Тернопіль

"Металіст" Харків

"Агробізнес" Волочиськ

"Епіцентр" Кам'янець-Подільський

"Поділля" Хмельницький

"Нива" Бузова

"Хуст" "Чернігів"

"Інгулець" Петрове

"Лівий Берег" Київ

"Маріуполь"

"Металург" Запоріжжя

"Кремінь" Кременчук

"Вікторія" Миколаївка

"Гірник-Спорт" Горішні Плавні

"Полтава"

"Діназ" Вишгород

Группа А

11-й тур

"Металлист" - "Агробизнес" 1:2

"Прикарпатье" - "Нива" Тернополь 0:0

"Эпицентр" – "Хуст" 3:1

"Буковина" – "Карпаты" 0:1

"Нива" Бузова - "Подолье" 2:1

# Команда И В Н П М РМ О 1 Карпаты 11 9 2 0 18-4 +14 29 2 Нива 11 6 4 1 16-9 +7 22 3 Агробизнес 11 4 4 3 10-8 +2 16 4 Эпицентр 11 4 4 3 14-14 0 16 5 Буковина 11 4 2 5 7-8 -1 14 6 Нива 11 3 3 5 7-11 -4 12 7 ФК Хуст 11 3 2 6 10-19 -9 11 8 Прикарпатье 10 1 6 3 14-10 +4 9 9 Подолье 11 1 6 4 9-12 -3 9 10 Металлист 10 1 3 6 6-16 -10 6



Группа Б

11-й тур

"Кремень" - "Диназ" 0:0

"Металлург" - "Виктория" 2:0

"Мариуполь" - "Горняк-Спорт" 2:3

"Полтава" – "Левый Берег" 2:1

"Ингулец" - "Чернигов" 6:1