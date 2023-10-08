Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Агробизнес в топ-3, Горняк-Спорт поднимается с последнего места. Результаты и таблица Первой лиги
Первая лига набирает обороты
Фото: ФК Лівий Берег
На этой неделе начался новый сезон в Первой лиге. В этом чемпионате сыграют 20 команд, разделенных на две группы. По пять лучших клубов из групп А и Б переходят в группу, которая будет бороться за выход в УПЛ. Отметим, что повышаются в классе чемпион и вице-чемпион, третья и четвертая команды сыграют переходные матчи против 13 и 14 мест УПЛ. Во Вторую лигу сразу вылетают клубы, занявшие 18-20 позиции. Переходные матчи будут играть коллективы, завершившие чемпионат на 16-17 местах.
|Група А
|Група Б
|"Карпати" Львів
"Буковина" Чернівці
"Прикарпаття" Івано-Франківськ
"Нива" Тернопіль
"Металіст" Харків
"Агробізнес" Волочиськ
"Епіцентр" Кам'янець-Подільський
"Поділля" Хмельницький
"Нива" Бузова
"Хуст"
|"Чернігів"
"Інгулець" Петрове
"Лівий Берег" Київ
"Маріуполь"
"Металург" Запоріжжя
"Кремінь" Кременчук
"Вікторія" Миколаївка
"Гірник-Спорт" Горішні Плавні
"Полтава"
"Діназ" Вишгород
Группа А
11-й тур
"Металлист" - "Агробизнес" 1:2
"Прикарпатье" - "Нива" Тернополь 0:0
"Эпицентр" – "Хуст" 3:1
"Буковина" – "Карпаты" 0:1
"Нива" Бузова - "Подолье" 2:1
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Карпаты
|11
|9
|2
|0
|18-4
|+14
|29
|2
|Нива
|11
|6
|4
|1
|16-9
|+7
|22
|3
|Агробизнес
|11
|4
|4
|3
|10-8
|+2
|16
|4
|Эпицентр
|11
|4
|4
|3
|14-14
|0
|16
|5
|Буковина
|11
|4
|2
|5
|7-8
|-1
|14
|6
|Нива
|11
|3
|3
|5
|7-11
|-4
|12
|7
|ФК Хуст
|11
|3
|2
|6
|10-19
|-9
|11
|8
|Прикарпатье
|10
|1
|6
|3
|14-10
|+4
|9
|9
|Подолье
|11
|1
|6
|4
|9-12
|-3
|9
|10
|Металлист
|10
|1
|3
|6
|6-16
|-10
|6
Группа Б
11-й тур
"Кремень" - "Диназ" 0:0
"Металлург" - "Виктория" 2:0
"Мариуполь" - "Горняк-Спорт" 2:3
"Полтава" – "Левый Берег" 2:1
"Ингулец" - "Чернигов" 6:1
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Ингулец
|11
|10
|1
|0
|32-7
|+25
|31
|2
|Виктория
|11
|5
|4
|2
|9-9
|0
|19
|3
|СК Полтава
|11
|5
|3
|3
|22-17
|+5
|18
|4
|Левый Берег
|11
|5
|2
|4
|25-11
|+14
|17
|5
|Металлург
|11
|4
|5
|2
|17-13
|+4
|17
|6
|ФСК Мариуполь
|11
|3
|6
|2
|13-10
|+3
|15
|7
|ФК Чернигов
|11
|3
|0
|8
|13-28
|-15
|9
|8
|Диназ
|11
|2
|3
|6
|11-18
|-7
|9
|9
|Горняк-Спорт
|11
|3
|0
|8
|8-19
|-11
|9
|10
|Кремень
|11
|2
|2
|7
|6-24
|-18
|8
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