Агробизнес закрепился в топ-3, Кремень уже не последний. Результаты и таблица Первой лиги

На этой неделе начался новый сезон в Первой лиге. В этом чемпионате сыграют 20 команд, разделенных на две группы. По пять лучших клубов из групп А и Б переходят в группу, которая будет бороться за выход в УПЛ. Отметим, что повышаются в классе чемпион и вице-чемпион, третья и четвертая команды сыграют переходные матчи против 13 и 14 мест УПЛ. Во Вторую лигу сразу вылетают клубы, занявшие 18-20 позиции. Переходные матчи будут играть коллективы, завершившие чемпионат на 16-17 местах.

Група А Група Б "Карпати" Львів

"Буковина" Чернівці

"Прикарпаття" Івано-Франківськ

"Нива" Тернопіль

"Металіст" Харків

"Агробізнес" Волочиськ

"Епіцентр" Кам'янець-Подільський

"Поділля" Хмельницький

"Нива" Бузова

"Хуст" "Чернігів"

"Інгулець" Петрове

"Лівий Берег" Київ

"Маріуполь"

"Металург" Запоріжжя

"Кремінь" Кременчук

"Вікторія" Миколаївка

"Гірник-Спорт" Горішні Плавні

"Полтава"

"Діназ" Вишгород

Группа А

13-й тур

"Нива" Бузовая – "Карпаты" 0:1

"Металлист" - "Нива" Тернополь 0:0

"Агробизнес" - "Хуст" 3:0

"Эпицентр" – "Подолье" 2:2

"Прикарпатье" – "Буковина" 2:1

# Команда И В Н П М РМ О 1 Карпаты 13 10 3 0 22-7 +15 33 2 Нива 13 6 4 3 16-12 +4 22 3 Агробизнес 13 5 5 3 14-9 +5 20 4 Эпицентр 13 4 6 3 17-17 0 18 5 Буковина 13 5 2 6 10-11 -1 17 6 Нива 13 4 4 5 9-11 -2 16 7 Прикарпатье 13 3 7 3 20-14 +6 16 8 Подолье 13 2 7 4 12-14 -2 13 9 ФК Хуст 13 3 2 8 11-24 -13 11 10 Металлист 13 1 4 8 6-18 -12 7



Группа Б

13-й тур

"Кремень" - "Горняк-Спорт" 4:1

"Виктория" - "Диназ" 2:1

"Металлург" – "Полтава" 3:1

"Мариуполь" – "Чернигов" 3:1

"Левый Берег" - "Ингулец" 3:0