Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Агробизнес закрепился в топ-3, Кремень уже не последний. Результаты и таблица Первой лиги
Первая лига набирает обороты
Фото: ФК Агробізнес
На этой неделе начался новый сезон в Первой лиге. В этом чемпионате сыграют 20 команд, разделенных на две группы. По пять лучших клубов из групп А и Б переходят в группу, которая будет бороться за выход в УПЛ. Отметим, что повышаются в классе чемпион и вице-чемпион, третья и четвертая команды сыграют переходные матчи против 13 и 14 мест УПЛ. Во Вторую лигу сразу вылетают клубы, занявшие 18-20 позиции. Переходные матчи будут играть коллективы, завершившие чемпионат на 16-17 местах.
|Група А
|Група Б
|"Карпати" Львів
"Буковина" Чернівці
"Прикарпаття" Івано-Франківськ
"Нива" Тернопіль
"Металіст" Харків
"Агробізнес" Волочиськ
"Епіцентр" Кам'янець-Подільський
"Поділля" Хмельницький
"Нива" Бузова
"Хуст"
|"Чернігів"
"Інгулець" Петрове
"Лівий Берег" Київ
"Маріуполь"
"Металург" Запоріжжя
"Кремінь" Кременчук
"Вікторія" Миколаївка
"Гірник-Спорт" Горішні Плавні
"Полтава"
"Діназ" Вишгород
Группа А
13-й тур
"Нива" Бузовая – "Карпаты" 0:1
"Металлист" - "Нива" Тернополь 0:0
"Агробизнес" - "Хуст" 3:0
"Эпицентр" – "Подолье" 2:2
"Прикарпатье" – "Буковина" 2:1
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Карпаты
|13
|10
|3
|0
|22-7
|+15
|33
|2
|Нива
|13
|6
|4
|3
|16-12
|+4
|22
|3
|Агробизнес
|13
|5
|5
|3
|14-9
|+5
|20
|4
|Эпицентр
|13
|4
|6
|3
|17-17
|0
|18
|5
|Буковина
|13
|5
|2
|6
|10-11
|-1
|17
|6
|Нива
|13
|4
|4
|5
|9-11
|-2
|16
|7
|Прикарпатье
|13
|3
|7
|3
|20-14
|+6
|16
|8
|Подолье
|13
|2
|7
|4
|12-14
|-2
|13
|9
|ФК Хуст
|13
|3
|2
|8
|11-24
|-13
|11
|10
|Металлист
|13
|1
|4
|8
|6-18
|-12
|7
Группа Б
13-й тур
"Кремень" - "Горняк-Спорт" 4:1
"Виктория" - "Диназ" 2:1
"Металлург" – "Полтава" 3:1
"Мариуполь" – "Чернигов" 3:1
"Левый Берег" - "Ингулец" 3:0
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Ингулец
|13
|11
|1
|1
|34-10
|+24
|34
|2
|Виктория
|13
|7
|4
|2
|14-10
|+4
|25
|3
|Левый Берег
|13
|7
|2
|4
|31-11
|+20
|23
|4
|ФСК Мариуполь
|13
|5
|6
|2
|18-11
|+7
|21
|5
|Металлург
|13
|5
|5
|3
|20-15
|+5
|20
|6
|СК Полтава
|13
|5
|3
|5
|23-22
|+1
|18
|7
|Горняк-Спорт
|13
|4
|0
|9
|10-23
|-13
|12
|8
|Кремень
|13
|3
|2
|8
|10-28
|-18
|11
|9
|ФК Чернигов
|13
|3
|0
|10
|14-34
|-20
|9
|10
|Диназ
|13
|2
|3
|8
|12-22
|-10
|9
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