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Агробизнес закрепился в топ-3, Кремень уже не последний. Результаты и таблица Первой лиги

Первая лига
(1 голосов)

Первая лига набирает обороты

Агробизнес закрепился в топ-3, Кремень уже не последний. Результаты и таблица Первой лиги

Фото: ФК Агробізнес

UA-Футбол
Новина українською

На этой неделе начался новый сезон в Первой лиге. В этом чемпионате сыграют 20 команд, разделенных на две группы. По пять лучших клубов из групп А и Б переходят в группу, которая будет бороться за выход в УПЛ. Отметим, что повышаются в классе чемпион и вице-чемпион, третья и четвертая команды сыграют переходные матчи против 13 и 14 мест УПЛ. Во Вторую лигу сразу вылетают клубы, занявшие 18-20 позиции. Переходные матчи будут играть коллективы, завершившие чемпионат на 16-17 местах.

Група А Група Б
"Карпати" Львів
"Буковина" Чернівці
"Прикарпаття" Івано-Франківськ
"Нива" Тернопіль
"Металіст" Харків
"Агробізнес" Волочиськ
"Епіцентр" Кам'янець-Подільський
"Поділля" Хмельницький
"Нива" Бузова
"Хуст"		 "Чернігів"
"Інгулець" Петрове
"Лівий Берег" Київ
"Маріуполь"
"Металург" Запоріжжя
"Кремінь" Кременчук
"Вікторія" Миколаївка
"Гірник-Спорт" Горішні Плавні
"Полтава"
"Діназ" Вишгород

Группа А

13-й тур

"Нива" Бузовая – "Карпаты" 0:1

"Металлист" - "Нива" Тернополь 0:0

"Агробизнес" - "Хуст" 3:0

"Эпицентр" – "Подолье" 2:2

"Прикарпатье" – "Буковина" 2:1

# Команда И В Н П М РМ О
1 Карпаты 13 10 3 0 22-7 +15 33
2 Нива 13 6 4 3 16-12 +4 22
3 Агробизнес 13 5 5 3 14-9 +5 20
4 Эпицентр 13 4 6 3 17-17 0 18
5 Буковина 13 5 2 6 10-11 -1 17
6 Нива 13 4 4 5 9-11 -2 16
7 Прикарпатье 13 3 7 3 20-14 +6 16
8 Подолье 13 2 7 4 12-14 -2 13
9 ФК Хуст 13 3 2 8 11-24 -13 11
10 Металлист 13 1 4 8 6-18 -12 7


Группа Б

13-й тур

"Кремень" - "Горняк-Спорт" 4:1

"Виктория" - "Диназ" 2:1

"Металлург" – "Полтава" 3:1

"Мариуполь" – "Чернигов" 3:1

"Левый Берег" - "Ингулец" 3:0

# Команда И В Н П М РМ О
1 Ингулец 13 11 1 1 34-10 +24 34
2 Виктория 13 7 4 2 14-10 +4 25
3 Левый Берег 13 7 2 4 31-11 +20 23
4 ФСК Мариуполь 13 5 6 2 18-11 +7 21
5 Металлург 13 5 5 3 20-15 +5 20
6 СК Полтава 13 5 3 5 23-22 +1 18
7 Горняк-Спорт 13 4 0 9 10-23 -13 12
8 Кремень 13 3 2 8 10-28 -18 11
9 ФК Чернигов 13 3 0 10 14-34 -20 9
10 Диназ 13 2 3 8 12-22 -10 9
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В статье: Металлист (Харьков)
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Комментарии (1)
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molot69 (Місто втрачених житт)
28.08.2023 в 21:22
щиро дякую турам за перемогу і тим самим за найкраще привітання Тарнополя з днем міста. Тарнополь святкує 483 рік і ваша перемога додала позитивних емоцій в цей день.
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