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Горняк-Спорт опускается на дно, Карпаты уходят в отрыв. Результаты и таблица Первой лиги

Первая лига
(1 голосов)

Первая лига набирает обороты

Горняк-Спорт опускается на дно, Карпаты уходят в отрыв. Результаты и таблица Первой лиги

Фото: ФК Поділля

UA-Футбол
Новина українською

На этой неделе начался новый сезон в Первой лиге. В этом чемпионате сыграют 20 команд, разделенных на две группы. По пять лучших клубов из групп А и Б переходят в группу, которая будет бороться за выход в УПЛ. Отметим, что повышаются в классе чемпион и вице-чемпион, третья и четвертая команды сыграют переходные матчи против 13 и 14 мест УПЛ. Во Вторую лигу сразу вылетают клубы, занявшие 18-20 позиции. Переходные матчи будут играть коллективы, завершившие чемпионат на 16-17 местах.

Група А Група Б
"Карпати" Львів
"Буковина" Чернівці
"Прикарпаття" Івано-Франківськ
"Нива" Тернопіль
"Металіст" Харків
"Агробізнес" Волочиськ
"Епіцентр" Кам'янець-Подільський
"Поділля" Хмельницький
"Нива" Бузова
"Хуст"		 "Чернігів"
"Інгулець" Петрове
"Лівий Берег" Київ
"Маріуполь"
"Металург" Запоріжжя
"Кремінь" Кременчук
"Вікторія" Миколаївка
"Гірник-Спорт" Горішні Плавні
"Полтава"
"Діназ" Вишгород

Группа А

8-й тур

"Прикарпатье" – "Эпицентр" 2:2

"Буковина" - "Агробизнес" 1:0

"Карпаты" - "Подолье" 2:1

"Нива" Бузова - "Металлист" 0:0

"Хуст" - "Нива" Тернополь 2:0

# Команда И В Н П М РМ О
1 Карпаты 8 7 1 0 13-3 +10 22
2 Нива 8 4 4 0 12-7 +5 16
3 Эпицентр 8 3 3 2 9-9 0 12
4 Нива 8 3 1 4 6-9 -3 10
5 Буковина 8 3 1 4 5-6 -1 10
6 Агробизнес 8 2 3 3 6-6 0 9
7 ФК Хуст 8 2 2 4 6-13 -7 8
8 Подолье 8 1 4 3 6-8 -2 7
9 Прикарпатье 7 1 3 3 12-8 +4 6
10 Металлист 7 1 2 4 3-9 -6 5


Группа Б

8-й тур

"Диназ" – "Полтава" 1:1

"Ингулец" - "Виктория" 3:0

"Чернигов" - "Горняк-Спорт" 1:0

"Мариуполь" – "Металлург" 2:2

"Левый Берег" - "Кремень" 6:0

# Команда И В Н П М РМ О
1 Ингулец 8 7 1 0 21-4 +17 22
2 Виктория 8 4 3 1 8-7 +1 15
3 Левый Берег 8 4 2 2 23-8 +15 14
4 СК Полтава 8 3 3 2 17-13 +4 12
5 ФСК Мариуполь 8 2 5 1 8-7 +1 11
6 Металлург 8 2 4 2 12-11 +1 10
7 Диназ 8 2 1 5 9-15 -6 7
8 Кремень 8 2 1 5 5-19 -14 7
9 ФК Чернигов 8 2 0 6 10-19 -9 6
10 Горняк-Спорт 8 2 0 6 4-14 -10 6
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В статье: Металлист (Харьков)
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Комментарии (1)
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molot69 (Місто втрачених житт)
28.08.2023 в 21:22
щиро дякую турам за перемогу і тим самим за найкраще привітання Тарнополя з днем міста. Тарнополь святкує 483 рік і ваша перемога додала позитивних емоцій в цей день.
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