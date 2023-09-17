Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Горняк-Спорт опускается на дно, Карпаты уходят в отрыв. Результаты и таблица Первой лиги
Первая лига набирает обороты
Фото: ФК Поділля
На этой неделе начался новый сезон в Первой лиге. В этом чемпионате сыграют 20 команд, разделенных на две группы. По пять лучших клубов из групп А и Б переходят в группу, которая будет бороться за выход в УПЛ. Отметим, что повышаются в классе чемпион и вице-чемпион, третья и четвертая команды сыграют переходные матчи против 13 и 14 мест УПЛ. Во Вторую лигу сразу вылетают клубы, занявшие 18-20 позиции. Переходные матчи будут играть коллективы, завершившие чемпионат на 16-17 местах.
|Група А
|Група Б
|"Карпати" Львів
"Буковина" Чернівці
"Прикарпаття" Івано-Франківськ
"Нива" Тернопіль
"Металіст" Харків
"Агробізнес" Волочиськ
"Епіцентр" Кам'янець-Подільський
"Поділля" Хмельницький
"Нива" Бузова
"Хуст"
|"Чернігів"
"Інгулець" Петрове
"Лівий Берег" Київ
"Маріуполь"
"Металург" Запоріжжя
"Кремінь" Кременчук
"Вікторія" Миколаївка
"Гірник-Спорт" Горішні Плавні
"Полтава"
"Діназ" Вишгород
Группа А
8-й тур
"Прикарпатье" – "Эпицентр" 2:2
"Буковина" - "Агробизнес" 1:0
"Карпаты" - "Подолье" 2:1
"Нива" Бузова - "Металлист" 0:0
"Хуст" - "Нива" Тернополь 2:0
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Карпаты
|8
|7
|1
|0
|13-3
|+10
|22
|2
|Нива
|8
|4
|4
|0
|12-7
|+5
|16
|3
|Эпицентр
|8
|3
|3
|2
|9-9
|0
|12
|4
|Нива
|8
|3
|1
|4
|6-9
|-3
|10
|5
|Буковина
|8
|3
|1
|4
|5-6
|-1
|10
|6
|Агробизнес
|8
|2
|3
|3
|6-6
|0
|9
|7
|ФК Хуст
|8
|2
|2
|4
|6-13
|-7
|8
|8
|Подолье
|8
|1
|4
|3
|6-8
|-2
|7
|9
|Прикарпатье
|7
|1
|3
|3
|12-8
|+4
|6
|10
|Металлист
|7
|1
|2
|4
|3-9
|-6
|5
Группа Б
8-й тур
"Диназ" – "Полтава" 1:1
"Ингулец" - "Виктория" 3:0
"Чернигов" - "Горняк-Спорт" 1:0
"Мариуполь" – "Металлург" 2:2
"Левый Берег" - "Кремень" 6:0
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Ингулец
|8
|7
|1
|0
|21-4
|+17
|22
|2
|Виктория
|8
|4
|3
|1
|8-7
|+1
|15
|3
|Левый Берег
|8
|4
|2
|2
|23-8
|+15
|14
|4
|СК Полтава
|8
|3
|3
|2
|17-13
|+4
|12
|5
|ФСК Мариуполь
|8
|2
|5
|1
|8-7
|+1
|11
|6
|Металлург
|8
|2
|4
|2
|12-11
|+1
|10
|7
|Диназ
|8
|2
|1
|5
|9-15
|-6
|7
|8
|Кремень
|8
|2
|1
|5
|5-19
|-14
|7
|9
|ФК Чернигов
|8
|2
|0
|6
|10-19
|-9
|6
|10
|Горняк-Спорт
|8
|2
|0
|6
|4-14
|-10
|6
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