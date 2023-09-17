Горняк-Спорт опускается на дно, Карпаты уходят в отрыв. Результаты и таблица Первой лиги

На этой неделе начался новый сезон в Первой лиге. В этом чемпионате сыграют 20 команд, разделенных на две группы. По пять лучших клубов из групп А и Б переходят в группу, которая будет бороться за выход в УПЛ. Отметим, что повышаются в классе чемпион и вице-чемпион, третья и четвертая команды сыграют переходные матчи против 13 и 14 мест УПЛ. Во Вторую лигу сразу вылетают клубы, занявшие 18-20 позиции. Переходные матчи будут играть коллективы, завершившие чемпионат на 16-17 местах.

Група А Група Б "Карпати" Львів

"Буковина" Чернівці

"Прикарпаття" Івано-Франківськ

"Нива" Тернопіль

"Металіст" Харків

"Агробізнес" Волочиськ

"Епіцентр" Кам'янець-Подільський

"Поділля" Хмельницький

"Нива" Бузова

"Хуст" "Чернігів"

"Інгулець" Петрове

"Лівий Берег" Київ

"Маріуполь"

"Металург" Запоріжжя

"Кремінь" Кременчук

"Вікторія" Миколаївка

"Гірник-Спорт" Горішні Плавні

"Полтава"

"Діназ" Вишгород

Группа А

8-й тур

"Прикарпатье" – "Эпицентр" 2:2

"Буковина" - "Агробизнес" 1:0

"Карпаты" - "Подолье" 2:1

"Нива" Бузова - "Металлист" 0:0

"Хуст" - "Нива" Тернополь 2:0

# Команда И В Н П М РМ О 1 Карпаты 8 7 1 0 13-3 +10 22 2 Нива 8 4 4 0 12-7 +5 16 3 Эпицентр 8 3 3 2 9-9 0 12 4 Нива 8 3 1 4 6-9 -3 10 5 Буковина 8 3 1 4 5-6 -1 10 6 Агробизнес 8 2 3 3 6-6 0 9 7 ФК Хуст 8 2 2 4 6-13 -7 8 8 Подолье 8 1 4 3 6-8 -2 7 9 Прикарпатье 7 1 3 3 12-8 +4 6 10 Металлист 7 1 2 4 3-9 -6 5



Группа Б

8-й тур

"Диназ" – "Полтава" 1:1

"Ингулец" - "Виктория" 3:0

"Чернигов" - "Горняк-Спорт" 1:0

"Мариуполь" – "Металлург" 2:2

"Левый Берег" - "Кремень" 6:0