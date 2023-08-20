Ингулец идет без потерь, Карпаты остановили. Результаты и таблица Первой лиги

На этой неделе начался новый сезон в Первой лиге. В этом чемпионате сыграют 20 команд, разделенных на две группы. По пять лучших клубов из групп А и Б переходят в группу, которая будет бороться за выход в УПЛ. Отметим, что повышаются в классе чемпион и вице-чемпион, третья и четвертая команды сыграют переходные матчи против 13 и 14 мест УПЛ. Во Вторую лигу сразу вылетают клубы, занявшие 18-20 позиции. Переходные матчи будут играть коллективы, завершившие чемпионат на 16-17 местах.

Група А Група Б "Карпати" Львів

"Буковина" Чернівці

"Прикарпаття" Івано-Франківськ

"Нива" Тернопіль

"Металіст" Харків

"Агробізнес" Волочиськ

"Епіцентр" Кам'янець-Подільський

"Поділля" Хмельницький

"Нива" Бузова

"Хуст" "Чернігів"

"Інгулець" Петрове

"Лівий Берег" Київ

"Маріуполь"

"Металург" Запоріжжя

"Кремінь" Кременчук

"Вікторія" Миколаївка

"Гірник-Спорт" Горішні Плавні

"Полтава"

"Діназ" Вишгород

Группа А

4-й тур

"Карпаты" – "Нива" Бузова 1:1

"Хуст" - "Агробизнес" 0:1

"Эпицентр" - "Подолье" 0:0

"Буковина" - "Прикарпатье" 1:0

"Нива" Тернополь - "Металлист" 0:1

# Команда И В Н П М РМ О 1 Нива 4 3 1 0 7-3 +4 10 2 Карпаты 4 3 1 0 5-2 +3 10 3 Эпицентр 4 2 2 0 3-1 +2 8 4 Агробизнес 4 2 1 1 6-4 +2 7 5 Нива 4 2 0 2 3-3 0 6 6 Буковина 4 1 1 2 2-3 -1 4 7 Металлист 4 1 1 2 3-5 -2 4 8 Подолье 4 0 3 1 2-4 -2 3 9 Прикарпатье 4 0 1 3 1-4 -3 1 10 ФК Хуст 4 0 1 3 0-3 -3 1

Группа Б

4-й тур

"Диназ" – "Виктория" 0:1

"Горняк-Спорт" - "Кремень" 0:1

"Ингулец" - "Левый Берег" 2:1

"Полтава" – "Металлург" 1:2

"Чернигов" - "Мариуполь (перенесли)