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Ингулец идет без потерь, Карпаты остановили. Результаты и таблица Первой лиги

Первая лига
(1 голосов)

Долгожданный старт сезона

Ингулец идет без потерь, Карпаты остановили. Результаты и таблица Первой лиги

Фото: ФК Інгулець

UA-Футбол
Новина українською

На этой неделе начался новый сезон в Первой лиге. В этом чемпионате сыграют 20 команд, разделенных на две группы. По пять лучших клубов из групп А и Б переходят в группу, которая будет бороться за выход в УПЛ. Отметим, что повышаются в классе чемпион и вице-чемпион, третья и четвертая команды сыграют переходные матчи против 13 и 14 мест УПЛ. Во Вторую лигу сразу вылетают клубы, занявшие 18-20 позиции. Переходные матчи будут играть коллективы, завершившие чемпионат на 16-17 местах.

Група А Група Б
"Карпати" Львів
"Буковина" Чернівці
"Прикарпаття" Івано-Франківськ
"Нива" Тернопіль
"Металіст" Харків
"Агробізнес" Волочиськ
"Епіцентр" Кам'янець-Подільський
"Поділля" Хмельницький
"Нива" Бузова
"Хуст"		 "Чернігів"
"Інгулець" Петрове
"Лівий Берег" Київ
"Маріуполь"
"Металург" Запоріжжя
"Кремінь" Кременчук
"Вікторія" Миколаївка
"Гірник-Спорт" Горішні Плавні
"Полтава"
"Діназ" Вишгород

Группа А

4-й тур

"Карпаты" – "Нива" Бузова 1:1

"Хуст" - "Агробизнес" 0:1

"Эпицентр" - "Подолье" 0:0

"Буковина" - "Прикарпатье" 1:0

"Нива" Тернополь - "Металлист" 0:1

# Команда И В Н П М РМ О
1 Нива 4 3 1 0 7-3 +4 10
2 Карпаты 4 3 1 0 5-2 +3 10
3 Эпицентр 4 2 2 0 3-1 +2 8
4 Агробизнес 4 2 1 1 6-4 +2 7
5 Нива 4 2 0 2 3-3 0 6
6 Буковина 4 1 1 2 2-3 -1 4
7 Металлист 4 1 1 2 3-5 -2 4
8 Подолье 4 0 3 1 2-4 -2 3
9 Прикарпатье 4 0 1 3 1-4 -3 1
10 ФК Хуст 4 0 1 3 0-3 -3 1

Группа Б

4-й тур

"Диназ" – "Виктория" 0:1

"Горняк-Спорт" - "Кремень" 0:1

"Ингулец" - "Левый Берег" 2:1

"Полтава" – "Металлург" 1:2

"Чернигов" - "Мариуполь (перенесли)

# Команда И В Н П М РМ О
1 Ингулец 4 4 0 0 12-1 +11 12
2 Виктория 4 2 2 0 3-1 +2 8
3 Левый Берег 4 2 0 2 12-6 +6 6
4 Горняк-Спорт 4 2 0 2 2-6 -4 6
5 Металлург 4 1 2 1 3-3 0 5
6 Кремень 4 1 1 2 2-3 -1 4
7 СК Полтава 4 1 1 2 5-9 -4 4
8 ФК Чернигов 3 1 0 2 4-9 -5 3
9 Диназ 4 1 0 3 4-8 -4 3
10 ФСК Мариуполь 3 0 2 1 1-2 -1 2
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В статье: Металлист (Харьков)
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