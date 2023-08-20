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Ингулец идет без потерь, Карпаты остановили. Результаты и таблица Первой лиги
Долгожданный старт сезона
Фото: ФК Інгулець
На этой неделе начался новый сезон в Первой лиге. В этом чемпионате сыграют 20 команд, разделенных на две группы. По пять лучших клубов из групп А и Б переходят в группу, которая будет бороться за выход в УПЛ. Отметим, что повышаются в классе чемпион и вице-чемпион, третья и четвертая команды сыграют переходные матчи против 13 и 14 мест УПЛ. Во Вторую лигу сразу вылетают клубы, занявшие 18-20 позиции. Переходные матчи будут играть коллективы, завершившие чемпионат на 16-17 местах.
|Група А
|Група Б
|"Карпати" Львів
"Буковина" Чернівці
"Прикарпаття" Івано-Франківськ
"Нива" Тернопіль
"Металіст" Харків
"Агробізнес" Волочиськ
"Епіцентр" Кам'янець-Подільський
"Поділля" Хмельницький
"Нива" Бузова
"Хуст"
|"Чернігів"
"Інгулець" Петрове
"Лівий Берег" Київ
"Маріуполь"
"Металург" Запоріжжя
"Кремінь" Кременчук
"Вікторія" Миколаївка
"Гірник-Спорт" Горішні Плавні
"Полтава"
"Діназ" Вишгород
Группа А
4-й тур
"Карпаты" – "Нива" Бузова 1:1
"Хуст" - "Агробизнес" 0:1
"Эпицентр" - "Подолье" 0:0
"Буковина" - "Прикарпатье" 1:0
"Нива" Тернополь - "Металлист" 0:1
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Нива
|4
|3
|1
|0
|7-3
|+4
|10
|2
|Карпаты
|4
|3
|1
|0
|5-2
|+3
|10
|3
|Эпицентр
|4
|2
|2
|0
|3-1
|+2
|8
|4
|Агробизнес
|4
|2
|1
|1
|6-4
|+2
|7
|5
|Нива
|4
|2
|0
|2
|3-3
|0
|6
|6
|Буковина
|4
|1
|1
|2
|2-3
|-1
|4
|7
|Металлист
|4
|1
|1
|2
|3-5
|-2
|4
|8
|Подолье
|4
|0
|3
|1
|2-4
|-2
|3
|9
|Прикарпатье
|4
|0
|1
|3
|1-4
|-3
|1
|10
|ФК Хуст
|4
|0
|1
|3
|0-3
|-3
|1
Группа Б
4-й тур
"Диназ" – "Виктория" 0:1
"Горняк-Спорт" - "Кремень" 0:1
"Ингулец" - "Левый Берег" 2:1
"Полтава" – "Металлург" 1:2
"Чернигов" - "Мариуполь (перенесли)
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Ингулец
|4
|4
|0
|0
|12-1
|+11
|12
|2
|Виктория
|4
|2
|2
|0
|3-1
|+2
|8
|3
|Левый Берег
|4
|2
|0
|2
|12-6
|+6
|6
|4
|Горняк-Спорт
|4
|2
|0
|2
|2-6
|-4
|6
|5
|Металлург
|4
|1
|2
|1
|3-3
|0
|5
|6
|Кремень
|4
|1
|1
|2
|2-3
|-1
|4
|7
|СК Полтава
|4
|1
|1
|2
|5-9
|-4
|4
|8
|ФК Чернигов
|3
|1
|0
|2
|4-9
|-5
|3
|9
|Диназ
|4
|1
|0
|3
|4-8
|-4
|3
|10
|ФСК Мариуполь
|3
|0
|2
|1
|1-2
|-1
|2
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