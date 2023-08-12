Ингулец удерживает лидерство, Карпаты вымучивают победу. Результаты и таблица Первой лиги

На этой неделе начался новый сезон в Первой лиге. В этом чемпионате сыграют 20 команд, разделенных на две группы. По пять лучших клубов из групп А и Б переходят в группу, которая будет бороться за выход в УПЛ. Отметим, что повышаются в классе чемпион и вице-чемпион, третья и четвертая команды сыграют переходные матчи против 13 и 14 мест УПЛ. Во Вторую лигу сразу вылетают клубы, занявшие 18-20 позиции. Переходные матчи будут играть коллективы, завершившие чемпионат на 16-17 местах.

Група А Група Б "Карпати" Львів

"Буковина" Чернівці

"Прикарпаття" Івано-Франківськ

"Нива" Тернопіль

"Металіст" Харків

"Агробізнес" Волочиськ

"Епіцентр" Кам'янець-Подільський

"Поділля" Хмельницький

"Нива" Бузова

"Хуст" "Чернігів"

"Інгулець" Петрове

"Лівий Берег" Київ

"Маріуполь"

"Металург" Запоріжжя

"Кремінь" Кременчук

"Вікторія" Миколаївка

"Гірник-Спорт" Горішні Плавні

"Полтава"

"Діназ" Вишгород

Группа А

3-й тур

11.08.2023

"Нива" Бузовая - "Нива" Тернополь 2:1

"Прикарпатье" – "Карпаты" 0:1

"Эпицентр" – "Агробизнес" 1:1

12.08.2023

"Буковина" - "Хуст" 0:0

"Металлист" - "Подолье" 1:1

# Команда И В Н П М РМ О 1 Нива 3 3 0 0 6-2 +4 9 2 Карпаты 3 3 0 0 4-1 +3 9 3 Эпицентр 3 2 1 0 3-1 +2 7 4 Нива 3 2 0 1 3-2 +1 6 5 Агробизнес 3 1 1 1 5-4 +1 4 6 Подолье 3 0 2 1 2-4 -2 2 7 Буковина 3 0 1 2 1-3 -2 1 8 ФК Хуст 3 0 1 2 0-2 -2 1 9 Прикарпатье 3 0 1 2 1-3 -2 1 10 Металлист 3 0 1 2 2-5 -3 1

Группа Б

3-й тур

11.08.2023

"Кремень" - "Виктория" 0:1

"Мариуполь" – "Полтава" 1:1

"Левый Берег" - "Чернигов" 5:1

12.08.2023

"Ингулец" - "Диназ" 3:0

"Металлург" - "Горняк-Спорт" 0:1