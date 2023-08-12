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Ингулец удерживает лидерство, Карпаты вымучивают победу. Результаты и таблица Первой лиги

Первая лига
(1 голосов)

Долгожданный старт сезона

Ингулец удерживает лидерство, Карпаты вымучивают победу. Результаты и таблица Первой лиги

Фото: ФК Інгулець

UA-Футбол
Новина українською

На этой неделе начался новый сезон в Первой лиге. В этом чемпионате сыграют 20 команд, разделенных на две группы. По пять лучших клубов из групп А и Б переходят в группу, которая будет бороться за выход в УПЛ. Отметим, что повышаются в классе чемпион и вице-чемпион, третья и четвертая команды сыграют переходные матчи против 13 и 14 мест УПЛ. Во Вторую лигу сразу вылетают клубы, занявшие 18-20 позиции. Переходные матчи будут играть коллективы, завершившие чемпионат на 16-17 местах.

Група А Група Б
"Карпати" Львів
"Буковина" Чернівці
"Прикарпаття" Івано-Франківськ
"Нива" Тернопіль
"Металіст" Харків
"Агробізнес" Волочиськ
"Епіцентр" Кам'янець-Подільський
"Поділля" Хмельницький
"Нива" Бузова
"Хуст"		 "Чернігів"
"Інгулець" Петрове
"Лівий Берег" Київ
"Маріуполь"
"Металург" Запоріжжя
"Кремінь" Кременчук
"Вікторія" Миколаївка
"Гірник-Спорт" Горішні Плавні
"Полтава"
"Діназ" Вишгород

Группа А

3-й тур

11.08.2023

"Нива" Бузовая - "Нива" Тернополь 2:1

"Прикарпатье" – "Карпаты" 0:1

"Эпицентр" – "Агробизнес" 1:1

12.08.2023

"Буковина" - "Хуст" 0:0

"Металлист" - "Подолье" 1:1

# Команда И В Н П М РМ О
1 Нива 3 3 0 0 6-2 +4 9
2 Карпаты 3 3 0 0 4-1 +3 9
3 Эпицентр 3 2 1 0 3-1 +2 7
4 Нива 3 2 0 1 3-2 +1 6
5 Агробизнес 3 1 1 1 5-4 +1 4
6 Подолье 3 0 2 1 2-4 -2 2
7 Буковина 3 0 1 2 1-3 -2 1
8 ФК Хуст 3 0 1 2 0-2 -2 1
9 Прикарпатье 3 0 1 2 1-3 -2 1
10 Металлист 3 0 1 2 2-5 -3 1

Группа Б

3-й тур

11.08.2023

"Кремень" - "Виктория" 0:1

"Мариуполь" – "Полтава" 1:1

"Левый Берег" - "Чернигов" 5:1

12.08.2023

"Ингулец" - "Диназ" 3:0

"Металлург" - "Горняк-Спорт" 0:1

# Команда И В Н П М РМ О
1 Ингулец 3 3 0 0 10-0 +10 9
2 Левый Берег 3 2 0 1 11-4 +7 6
3 Горняк-Спорт 3 2 0 1 2-5 -3 6
4 Виктория 3 1 2 0 2-1 +1 5
5 СК Полтава 3 1 1 1 4-7 -3 4
6 ФК Чернигов 3 1 0 2 4-9 -5 3
7 Диназ 3 1 0 2 4-7 -3 3
8 Металлург 3 0 2 1 1-2 -1 2
9 ФСК Мариуполь 3 0 2 1 1-2 -1 2
10 Кремень 3 0 1 2 1-3 -2 1
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В статье: Металлист (Харьков)
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