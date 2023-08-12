Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ингулец удерживает лидерство, Карпаты вымучивают победу. Результаты и таблица Первой лиги
Долгожданный старт сезона
Фото: ФК Інгулець
На этой неделе начался новый сезон в Первой лиге. В этом чемпионате сыграют 20 команд, разделенных на две группы. По пять лучших клубов из групп А и Б переходят в группу, которая будет бороться за выход в УПЛ. Отметим, что повышаются в классе чемпион и вице-чемпион, третья и четвертая команды сыграют переходные матчи против 13 и 14 мест УПЛ. Во Вторую лигу сразу вылетают клубы, занявшие 18-20 позиции. Переходные матчи будут играть коллективы, завершившие чемпионат на 16-17 местах.
|Група А
|Група Б
|"Карпати" Львів
"Буковина" Чернівці
"Прикарпаття" Івано-Франківськ
"Нива" Тернопіль
"Металіст" Харків
"Агробізнес" Волочиськ
"Епіцентр" Кам'янець-Подільський
"Поділля" Хмельницький
"Нива" Бузова
"Хуст"
|"Чернігів"
"Інгулець" Петрове
"Лівий Берег" Київ
"Маріуполь"
"Металург" Запоріжжя
"Кремінь" Кременчук
"Вікторія" Миколаївка
"Гірник-Спорт" Горішні Плавні
"Полтава"
"Діназ" Вишгород
Группа А
3-й тур
11.08.2023
"Нива" Бузовая - "Нива" Тернополь 2:1
"Прикарпатье" – "Карпаты" 0:1
"Эпицентр" – "Агробизнес" 1:1
12.08.2023
"Буковина" - "Хуст" 0:0
"Металлист" - "Подолье" 1:1
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Нива
|3
|3
|0
|0
|6-2
|+4
|9
|2
|Карпаты
|3
|3
|0
|0
|4-1
|+3
|9
|3
|Эпицентр
|3
|2
|1
|0
|3-1
|+2
|7
|4
|Нива
|3
|2
|0
|1
|3-2
|+1
|6
|5
|Агробизнес
|3
|1
|1
|1
|5-4
|+1
|4
|6
|Подолье
|3
|0
|2
|1
|2-4
|-2
|2
|7
|Буковина
|3
|0
|1
|2
|1-3
|-2
|1
|8
|ФК Хуст
|3
|0
|1
|2
|0-2
|-2
|1
|9
|Прикарпатье
|3
|0
|1
|2
|1-3
|-2
|1
|10
|Металлист
|3
|0
|1
|2
|2-5
|-3
|1
Группа Б
3-й тур
11.08.2023
"Кремень" - "Виктория" 0:1
"Мариуполь" – "Полтава" 1:1
"Левый Берег" - "Чернигов" 5:1
12.08.2023
"Ингулец" - "Диназ" 3:0
"Металлург" - "Горняк-Спорт" 0:1
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Ингулец
|3
|3
|0
|0
|10-0
|+10
|9
|2
|Левый Берег
|3
|2
|0
|1
|11-4
|+7
|6
|3
|Горняк-Спорт
|3
|2
|0
|1
|2-5
|-3
|6
|4
|Виктория
|3
|1
|2
|0
|2-1
|+1
|5
|5
|СК Полтава
|3
|1
|1
|1
|4-7
|-3
|4
|6
|ФК Чернигов
|3
|1
|0
|2
|4-9
|-5
|3
|7
|Диназ
|3
|1
|0
|2
|4-7
|-3
|3
|8
|Металлург
|3
|0
|2
|1
|1-2
|-1
|2
|9
|ФСК Мариуполь
|3
|0
|2
|1
|1-2
|-1
|2
|10
|Кремень
|3
|0
|1
|2
|1-3
|-2
|1
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