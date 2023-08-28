  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Ингулец впервые теряет очки, бузовская Нива не отпускает Карпаты. Результаты и таблица Первой лиги
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ингулец впервые теряет очки, бузовская Нива не отпускает Карпаты. Результаты и таблица Первой лиги

Первая лига
(1 голосов)

Долгожданный старт сезона

Ингулец впервые теряет очки, бузовская Нива не отпускает Карпаты. Результаты и таблица Первой лиги

Фото: ФК Інгулець

UA-Футбол
Новина українською

На этой неделе начался новый сезон в Первой лиге. В этом чемпионате сыграют 20 команд, разделенных на две группы. По пять лучших клубов из групп А и Б переходят в группу, которая будет бороться за выход в УПЛ. Отметим, что повышаются в классе чемпион и вице-чемпион, третья и четвертая команды сыграют переходные матчи против 13 и 14 мест УПЛ. Во Вторую лигу сразу вылетают клубы, занявшие 18-20 позиции. Переходные матчи будут играть коллективы, завершившие чемпионат на 16-17 местах.

Група А Група Б
"Карпати" Львів
"Буковина" Чернівці
"Прикарпаття" Івано-Франківськ
"Нива" Тернопіль
"Металіст" Харків
"Агробізнес" Волочиськ
"Епіцентр" Кам'янець-Подільський
"Поділля" Хмельницький
"Нива" Бузова
"Хуст"		 "Чернігів"
"Інгулець" Петрове
"Лівий Берег" Київ
"Маріуполь"
"Металург" Запоріжжя
"Кремінь" Кременчук
"Вікторія" Миколаївка
"Гірник-Спорт" Горішні Плавні
"Полтава"
"Діназ" Вишгород

Группа А

5-й тур

"Металлист" – "Карпаты" 0:3

"Нива" Бузова - "Буковина" 1:0

"Прикарпатье" - "Хуст" 7:0

"Эпицентр" - "Нива" Тернополь 2:3

"Агробизнес" - "Подолье" 0:0

# Команда И В Н П М РМ О
1 Карпаты 5 4 1 0 8-2 +6 13
2 Нива 5 4 1 0 8-3 +5 13
3 Нива 5 3 0 2 6-5 +1 9
4 Агробизнес 5 2 2 1 6-4 +2 8
5 Эпицентр 5 2 2 1 5-4 +1 8
6 Буковина 5 1 1 3 2-4 -2 4
7 Подолье 5 0 4 1 2-4 -2 4
8 Прикарпатье 5 1 1 3 8-4 +4 4
9 Металлист 5 1 1 3 3-8 -5 4
10 ФК Хуст 5 0 1 4 0-10 -10 1

Группа Б

5-й тур

"Металлург" - "Чернигов" 4:2

"Левый Берег" - "Диназ" 3:0

"Мариуполь" - "Ингулец" 1:1

"Виктория" - "Горняк-Спорт" 1:0

"Кремень" – "Полтава" 0:6

# Команда И В Н П М РМ О
1 Ингулец 5 4 1 0 13-2 +11 13
2 Виктория 5 3 2 0 4-1 +3 11
3 Левый Берег 5 3 0 2 15-6 +9 9
4 Металлург 5 2 2 1 7-5 +2 8
5 СК Полтава 5 2 1 2 11-9 +2 7
6 Горняк-Спорт 5 2 0 3 2-7 -5 6
7 Кремень 5 1 1 3 2-9 -7 4
8 ФК Чернигов 4 1 0 3 6-13 -7 3
9 ФСК Мариуполь 4 0 3 1 2-3 -1 3
10 Диназ 5 1 0 4 4-11 -7 3
По теме
yellow-arrow
Первая лига. Полтава уничтожила Кремень, тернопольская Нива дожала Эпицентр
yellow-arrow
Первая лига. Прикарпатье поиздевалось над Хустом
yellow-arrow
Первая лига. Очередная минимальная победа Виктории
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Металлист (Харьков)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде