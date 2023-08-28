Ингулец впервые теряет очки, бузовская Нива не отпускает Карпаты. Результаты и таблица Первой лиги

На этой неделе начался новый сезон в Первой лиге. В этом чемпионате сыграют 20 команд, разделенных на две группы. По пять лучших клубов из групп А и Б переходят в группу, которая будет бороться за выход в УПЛ. Отметим, что повышаются в классе чемпион и вице-чемпион, третья и четвертая команды сыграют переходные матчи против 13 и 14 мест УПЛ. Во Вторую лигу сразу вылетают клубы, занявшие 18-20 позиции. Переходные матчи будут играть коллективы, завершившие чемпионат на 16-17 местах.

Група А Група Б "Карпати" Львів

"Буковина" Чернівці

"Прикарпаття" Івано-Франківськ

"Нива" Тернопіль

"Металіст" Харків

"Агробізнес" Волочиськ

"Епіцентр" Кам'янець-Подільський

"Поділля" Хмельницький

"Нива" Бузова

"Хуст" "Чернігів"

"Інгулець" Петрове

"Лівий Берег" Київ

"Маріуполь"

"Металург" Запоріжжя

"Кремінь" Кременчук

"Вікторія" Миколаївка

"Гірник-Спорт" Горішні Плавні

"Полтава"

"Діназ" Вишгород

Группа А

5-й тур

"Металлист" – "Карпаты" 0:3

"Нива" Бузова - "Буковина" 1:0

"Прикарпатье" - "Хуст" 7:0

"Эпицентр" - "Нива" Тернополь 2:3

"Агробизнес" - "Подолье" 0:0

# Команда И В Н П М РМ О 1 Карпаты 5 4 1 0 8-2 +6 13 2 Нива 5 4 1 0 8-3 +5 13 3 Нива 5 3 0 2 6-5 +1 9 4 Агробизнес 5 2 2 1 6-4 +2 8 5 Эпицентр 5 2 2 1 5-4 +1 8 6 Буковина 5 1 1 3 2-4 -2 4 7 Подолье 5 0 4 1 2-4 -2 4 8 Прикарпатье 5 1 1 3 8-4 +4 4 9 Металлист 5 1 1 3 3-8 -5 4 10 ФК Хуст 5 0 1 4 0-10 -10 1

Группа Б

5-й тур

"Металлург" - "Чернигов" 4:2

"Левый Берег" - "Диназ" 3:0

"Мариуполь" - "Ингулец" 1:1

"Виктория" - "Горняк-Спорт" 1:0

"Кремень" – "Полтава" 0:6