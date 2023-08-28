Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ингулец впервые теряет очки, бузовская Нива не отпускает Карпаты. Результаты и таблица Первой лиги
Долгожданный старт сезона
Фото: ФК Інгулець
На этой неделе начался новый сезон в Первой лиге. В этом чемпионате сыграют 20 команд, разделенных на две группы. По пять лучших клубов из групп А и Б переходят в группу, которая будет бороться за выход в УПЛ. Отметим, что повышаются в классе чемпион и вице-чемпион, третья и четвертая команды сыграют переходные матчи против 13 и 14 мест УПЛ. Во Вторую лигу сразу вылетают клубы, занявшие 18-20 позиции. Переходные матчи будут играть коллективы, завершившие чемпионат на 16-17 местах.
|Група А
|Група Б
|"Карпати" Львів
"Буковина" Чернівці
"Прикарпаття" Івано-Франківськ
"Нива" Тернопіль
"Металіст" Харків
"Агробізнес" Волочиськ
"Епіцентр" Кам'янець-Подільський
"Поділля" Хмельницький
"Нива" Бузова
"Хуст"
|"Чернігів"
"Інгулець" Петрове
"Лівий Берег" Київ
"Маріуполь"
"Металург" Запоріжжя
"Кремінь" Кременчук
"Вікторія" Миколаївка
"Гірник-Спорт" Горішні Плавні
"Полтава"
"Діназ" Вишгород
Группа А
5-й тур
"Металлист" – "Карпаты" 0:3
"Нива" Бузова - "Буковина" 1:0
"Прикарпатье" - "Хуст" 7:0
"Эпицентр" - "Нива" Тернополь 2:3
"Агробизнес" - "Подолье" 0:0
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Карпаты
|5
|4
|1
|0
|8-2
|+6
|13
|2
|Нива
|5
|4
|1
|0
|8-3
|+5
|13
|3
|Нива
|5
|3
|0
|2
|6-5
|+1
|9
|4
|Агробизнес
|5
|2
|2
|1
|6-4
|+2
|8
|5
|Эпицентр
|5
|2
|2
|1
|5-4
|+1
|8
|6
|Буковина
|5
|1
|1
|3
|2-4
|-2
|4
|7
|Подолье
|5
|0
|4
|1
|2-4
|-2
|4
|8
|Прикарпатье
|5
|1
|1
|3
|8-4
|+4
|4
|9
|Металлист
|5
|1
|1
|3
|3-8
|-5
|4
|10
|ФК Хуст
|5
|0
|1
|4
|0-10
|-10
|1
Группа Б
5-й тур
"Металлург" - "Чернигов" 4:2
"Левый Берег" - "Диназ" 3:0
"Мариуполь" - "Ингулец" 1:1
"Виктория" - "Горняк-Спорт" 1:0
"Кремень" – "Полтава" 0:6
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Ингулец
|5
|4
|1
|0
|13-2
|+11
|13
|2
|Виктория
|5
|3
|2
|0
|4-1
|+3
|11
|3
|Левый Берег
|5
|3
|0
|2
|15-6
|+9
|9
|4
|Металлург
|5
|2
|2
|1
|7-5
|+2
|8
|5
|СК Полтава
|5
|2
|1
|2
|11-9
|+2
|7
|6
|Горняк-Спорт
|5
|2
|0
|3
|2-7
|-5
|6
|7
|Кремень
|5
|1
|1
|3
|2-9
|-7
|4
|8
|ФК Чернигов
|4
|1
|0
|3
|6-13
|-7
|3
|9
|ФСК Мариуполь
|4
|0
|3
|1
|2-3
|-1
|3
|10
|Диназ
|5
|1
|0
|4
|4-11
|-7
|3
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