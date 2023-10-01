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Карпаты отрываются от конкурентов, Левый Берег снова в топ-3. Результаты и таблица Первой лиги
Первая лига набирает обороты
Фото: ФК Лівий Берег
На этой неделе начался новый сезон в Первой лиге. В этом чемпионате сыграют 20 команд, разделенных на две группы. По пять лучших клубов из групп А и Б переходят в группу, которая будет бороться за выход в УПЛ. Отметим, что повышаются в классе чемпион и вице-чемпион, третья и четвертая команды сыграют переходные матчи против 13 и 14 мест УПЛ. Во Вторую лигу сразу вылетают клубы, занявшие 18-20 позиции. Переходные матчи будут играть коллективы, завершившие чемпионат на 16-17 местах.
|Група А
|Група Б
|"Карпати" Львів
"Буковина" Чернівці
"Прикарпаття" Івано-Франківськ
"Нива" Тернопіль
"Металіст" Харків
"Агробізнес" Волочиськ
"Епіцентр" Кам'янець-Подільський
"Поділля" Хмельницький
"Нива" Бузова
"Хуст"
|"Чернігів"
"Інгулець" Петрове
"Лівий Берег" Київ
"Маріуполь"
"Металург" Запоріжжя
"Кремінь" Кременчук
"Вікторія" Миколаївка
"Гірник-Спорт" Горішні Плавні
"Полтава"
"Діназ" Вишгород
Группа А
10-й тур
"Подолье" – "Прикарпатье" 1:1
"Эпицентр" – "Металлист" 2:2
"Хуст" – "Карпаты" 0:3
"Нива" Т - "Буковина" 0:1
"Агробизнес" - "Нива" Б 1:0
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Карпаты
|10
|8
|2
|0
|17-4
|+13
|26
|2
|Нива
|10
|5
|4
|1
|14-8
|+6
|19
|3
|Буковина
|10
|4
|2
|4
|7-7
|0
|14
|4
|Агробизнес
|10
|3
|4
|3
|8-7
|+1
|13
|5
|Эпицентр
|10
|3
|4
|3
|11-13
|-2
|13
|6
|ФК Хуст
|10
|3
|2
|5
|9-16
|-7
|11
|7
|Нива
|10
|3
|2
|5
|7-11
|-4
|11
|8
|Подолье
|10
|1
|6
|3
|8-10
|-2
|9
|9
|Прикарпатье
|9
|1
|5
|3
|14-10
|+4
|8
|10
|Металлист
|9
|1
|3
|5
|5-14
|-9
|6
Группа Б
10-й тур
"Диназ" – "Чернигов" 1:2
"Полтава" - "Ингулец" 1:3
"Виктория" - "Мариуполь" 0:0
"Горняк-Спорт" - "Левый Берег" 0:1
"Кремень" - "Металлург" 1:2
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Ингулец
|10
|9
|1
|0
|26-6
|+20
|28
|2
|Виктория
|10
|5
|4
|1
|9-7
|+2
|19
|3
|Левый Берег
|10
|5
|2
|3
|24-9
|+15
|17
|4
|СК Полтава
|10
|4
|3
|3
|20-16
|+4
|15
|5
|ФСК Мариуполь
|10
|3
|6
|1
|11-7
|+4
|15
|6
|Металлург
|10
|3
|5
|2
|15-13
|+2
|14
|7
|ФК Чернигов
|10
|3
|0
|7
|12-22
|-10
|9
|8
|Диназ
|10
|2
|2
|6
|11-18
|-7
|8
|9
|Кремень
|10
|2
|1
|7
|6-24
|-18
|7
|10
|Горняк-Спорт
|10
|2
|0
|8
|5-17
|-12
|6
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