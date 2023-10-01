Карпаты отрываются от конкурентов, Левый Берег снова в топ-3. Результаты и таблица Первой лиги

На этой неделе начался новый сезон в Первой лиге. В этом чемпионате сыграют 20 команд, разделенных на две группы. По пять лучших клубов из групп А и Б переходят в группу, которая будет бороться за выход в УПЛ. Отметим, что повышаются в классе чемпион и вице-чемпион, третья и четвертая команды сыграют переходные матчи против 13 и 14 мест УПЛ. Во Вторую лигу сразу вылетают клубы, занявшие 18-20 позиции. Переходные матчи будут играть коллективы, завершившие чемпионат на 16-17 местах.

Група А Група Б "Карпати" Львів

"Буковина" Чернівці

"Прикарпаття" Івано-Франківськ

"Нива" Тернопіль

"Металіст" Харків

"Агробізнес" Волочиськ

"Епіцентр" Кам'янець-Подільський

"Поділля" Хмельницький

"Нива" Бузова

"Хуст" "Чернігів"

"Інгулець" Петрове

"Лівий Берег" Київ

"Маріуполь"

"Металург" Запоріжжя

"Кремінь" Кременчук

"Вікторія" Миколаївка

"Гірник-Спорт" Горішні Плавні

"Полтава"

"Діназ" Вишгород

Группа А

10-й тур

"Подолье" – "Прикарпатье" 1:1

"Эпицентр" – "Металлист" 2:2

"Хуст" – "Карпаты" 0:3

"Нива" Т - "Буковина" 0:1

"Агробизнес" - "Нива" Б 1:0



# Команда И В Н П М РМ О 1 Карпаты 10 8 2 0 17-4 +13 26 2 Нива 10 5 4 1 14-8 +6 19 3 Буковина 10 4 2 4 7-7 0 14 4 Агробизнес 10 3 4 3 8-7 +1 13 5 Эпицентр 10 3 4 3 11-13 -2 13 6 ФК Хуст 10 3 2 5 9-16 -7 11 7 Нива 10 3 2 5 7-11 -4 11 8 Подолье 10 1 6 3 8-10 -2 9 9 Прикарпатье 9 1 5 3 14-10 +4 8 10 Металлист 9 1 3 5 5-14 -9 6

Группа Б

10-й тур

"Диназ" – "Чернигов" 1:2

"Полтава" - "Ингулец" 1:3

"Виктория" - "Мариуполь" 0:0

"Горняк-Спорт" - "Левый Берег" 0:1

"Кремень" - "Металлург" 1:2