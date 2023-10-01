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Карпаты отрываются от конкурентов, Левый Берег снова в топ-3. Результаты и таблица Первой лиги

Первая лига
(1 голосов)

Первая лига набирает обороты

Карпаты отрываются от конкурентов, Левый Берег снова в топ-3. Результаты и таблица Первой лиги

Фото: ФК Лівий Берег

UA-Футбол
Новина українською

На этой неделе начался новый сезон в Первой лиге. В этом чемпионате сыграют 20 команд, разделенных на две группы. По пять лучших клубов из групп А и Б переходят в группу, которая будет бороться за выход в УПЛ. Отметим, что повышаются в классе чемпион и вице-чемпион, третья и четвертая команды сыграют переходные матчи против 13 и 14 мест УПЛ. Во Вторую лигу сразу вылетают клубы, занявшие 18-20 позиции. Переходные матчи будут играть коллективы, завершившие чемпионат на 16-17 местах.

Група А Група Б
"Карпати" Львів
"Буковина" Чернівці
"Прикарпаття" Івано-Франківськ
"Нива" Тернопіль
"Металіст" Харків
"Агробізнес" Волочиськ
"Епіцентр" Кам'янець-Подільський
"Поділля" Хмельницький
"Нива" Бузова
"Хуст"		 "Чернігів"
"Інгулець" Петрове
"Лівий Берег" Київ
"Маріуполь"
"Металург" Запоріжжя
"Кремінь" Кременчук
"Вікторія" Миколаївка
"Гірник-Спорт" Горішні Плавні
"Полтава"
"Діназ" Вишгород

Группа А

10-й тур

"Подолье" – "Прикарпатье" 1:1

"Эпицентр" – "Металлист" 2:2

"Хуст" – "Карпаты" 0:3

"Нива" Т - "Буковина" 0:1

"Агробизнес" - "Нива" Б 1:0

# Команда И В Н П М РМ О
1 Карпаты 10 8 2 0 17-4 +13 26
2 Нива 10 5 4 1 14-8 +6 19
3 Буковина 10 4 2 4 7-7 0 14
4 Агробизнес 10 3 4 3 8-7 +1 13
5 Эпицентр 10 3 4 3 11-13 -2 13
6 ФК Хуст 10 3 2 5 9-16 -7 11
7 Нива 10 3 2 5 7-11 -4 11
8 Подолье 10 1 6 3 8-10 -2 9
9 Прикарпатье 9 1 5 3 14-10 +4 8
10 Металлист 9 1 3 5 5-14 -9 6

Группа Б

10-й тур

"Диназ" – "Чернигов" 1:2

"Полтава" - "Ингулец" 1:3

"Виктория" - "Мариуполь" 0:0

"Горняк-Спорт" - "Левый Берег" 0:1

"Кремень" - "Металлург" 1:2

# Команда И В Н П М РМ О
1 Ингулец 10 9 1 0 26-6 +20 28
2 Виктория 10 5 4 1 9-7 +2 19
3 Левый Берег 10 5 2 3 24-9 +15 17
4 СК Полтава 10 4 3 3 20-16 +4 15
5 ФСК Мариуполь 10 3 6 1 11-7 +4 15
6 Металлург 10 3 5 2 15-13 +2 14
7 ФК Чернигов 10 3 0 7 12-22 -10 9
8 Диназ 10 2 2 6 11-18 -7 8
9 Кремень 10 2 1 7 6-24 -18 7
10 Горняк-Спорт 10 2 0 8 5-17 -12 6
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В статье: Металлист (Харьков)
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Комментарии (1)
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molot69 (Місто втрачених житт)
28.08.2023 в 21:22
щиро дякую турам за перемогу і тим самим за найкраще привітання Тарнополя з днем міста. Тарнополь святкує 483 рік і ваша перемога додала позитивних емоцій в цей день.
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