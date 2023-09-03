Карпаты уходят в отрыв, Виктория отпускает Ингулец. Результаты и таблица Первой лиги

На этой неделе начался новый сезон в Первой лиге. В этом чемпионате сыграют 20 команд, разделенных на две группы. По пять лучших клубов из групп А и Б переходят в группу, которая будет бороться за выход в УПЛ. Отметим, что повышаются в классе чемпион и вице-чемпион, третья и четвертая команды сыграют переходные матчи против 13 и 14 мест УПЛ. Во Вторую лигу сразу вылетают клубы, занявшие 18-20 позиции. Переходные матчи будут играть коллективы, завершившие чемпионат на 16-17 местах.

Група А Група Б "Карпати" Львів

"Буковина" Чернівці

"Прикарпаття" Івано-Франківськ

"Нива" Тернопіль

"Металіст" Харків

"Агробізнес" Волочиськ

"Епіцентр" Кам'янець-Подільський

"Поділля" Хмельницький

"Нива" Бузова

"Хуст" "Чернігів"

"Інгулець" Петрове

"Лівий Берег" Київ

"Маріуполь"

"Металург" Запоріжжя

"Кремінь" Кременчук

"Вікторія" Миколаївка

"Гірник-Спорт" Горішні Плавні

"Полтава"

"Діназ" Вишгород

Группа А

6-й тур

"Карпаты" – "Эпицентр" 2:0

"Буковина" - "Металлист" 1:0

"Хуст" - "Подолье" 2:1

"Прикарпатье" – "Нива" Бузова 2:2

"Нива" Тернополь - "Агробизнес" 0:0

# Команда И В Н П М РМ О 1 Карпаты 6 5 1 0 10-2 +8 16 2 Нива 6 4 2 0 10-5 +5 14 3 Нива 6 3 1 2 6-5 +1 10 4 Агробизнес 6 2 3 1 6-4 +2 9 5 Эпицентр 6 2 2 2 5-6 -1 8 6 Буковина 6 2 1 3 3-4 -1 7 7 Прикарпатье 6 1 2 3 10-6 +4 5 8 ФК Хуст 6 1 1 4 2-11 -9 4 9 Подолье 6 0 4 2 3-6 -3 4 10 Металлист 6 1 1 4 3-9 -6 4

Группа Б

6-й тур

"Левый Берег" – "Мариуполь" 1:1

"Чернигов" - "Кремень" 2:3

"Диназ" - "Горняк-Спорт" 3:1

"Ингулец" - "Металлург" 3:2

"Полтава" - "Виктория"