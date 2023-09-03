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Карпаты уходят в отрыв, Виктория отпускает Ингулец. Результаты и таблица Первой лиги

Первая лига
(1 голосов)

Долгожданный старт сезона

Карпаты уходят в отрыв, Виктория отпускает Ингулец. Результаты и таблица Первой лиги

Фото: ФК Карпати

UA-Футбол
Новина українською

На этой неделе начался новый сезон в Первой лиге. В этом чемпионате сыграют 20 команд, разделенных на две группы. По пять лучших клубов из групп А и Б переходят в группу, которая будет бороться за выход в УПЛ. Отметим, что повышаются в классе чемпион и вице-чемпион, третья и четвертая команды сыграют переходные матчи против 13 и 14 мест УПЛ. Во Вторую лигу сразу вылетают клубы, занявшие 18-20 позиции. Переходные матчи будут играть коллективы, завершившие чемпионат на 16-17 местах.

Група А Група Б
"Карпати" Львів
"Буковина" Чернівці
"Прикарпаття" Івано-Франківськ
"Нива" Тернопіль
"Металіст" Харків
"Агробізнес" Волочиськ
"Епіцентр" Кам'янець-Подільський
"Поділля" Хмельницький
"Нива" Бузова
"Хуст"		 "Чернігів"
"Інгулець" Петрове
"Лівий Берег" Київ
"Маріуполь"
"Металург" Запоріжжя
"Кремінь" Кременчук
"Вікторія" Миколаївка
"Гірник-Спорт" Горішні Плавні
"Полтава"
"Діназ" Вишгород

Группа А

6-й тур

"Карпаты" – "Эпицентр" 2:0

"Буковина" - "Металлист" 1:0

"Хуст" - "Подолье" 2:1

"Прикарпатье" – "Нива" Бузова 2:2

"Нива" Тернополь - "Агробизнес" 0:0

# Команда И В Н П М РМ О
1 Карпаты 6 5 1 0 10-2 +8 16
2 Нива 6 4 2 0 10-5 +5 14
3 Нива 6 3 1 2 6-5 +1 10
4 Агробизнес 6 2 3 1 6-4 +2 9
5 Эпицентр 6 2 2 2 5-6 -1 8
6 Буковина 6 2 1 3 3-4 -1 7
7 Прикарпатье 6 1 2 3 10-6 +4 5
8 ФК Хуст 6 1 1 4 2-11 -9 4
9 Подолье 6 0 4 2 3-6 -3 4
10 Металлист 6 1 1 4 3-9 -6 4

Группа Б

6-й тур

"Левый Берег" – "Мариуполь" 1:1

"Чернигов" - "Кремень" 2:3

"Диназ" - "Горняк-Спорт" 3:1

"Ингулец" - "Металлург" 3:2

"Полтава" - "Виктория"

# Команда И В Н П М РМ О
1 Ингулец 6 5 1 0 16-4 +12 16
2 Виктория 6 3 3 0 6-3 +3 12
3 Левый Берег 6 3 1 2 16-7 +9 10
4 Металлург 6 2 2 2 9-8 +1 8
5 СК Полтава 6 2 2 2 13-11 +2 8
6 Кремень 6 2 1 3 5-11 -6 7
7 Диназ 6 2 0 4 7-12 -5 6
8 Горняк-Спорт 6 2 0 4 3-10 -7 6
9 ФСК Мариуполь 5 0 4 1 3-4 -1 4
10 ФК Чернигов 5 1 0 4 8-16 -8 3
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В статье: Металлист (Харьков)
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Комментарии (1)
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molot69 (Місто втрачених житт)
28.08.2023 в 21:22
щиро дякую турам за перемогу і тим самим за найкраще привітання Тарнополя з днем міста. Тарнополь святкує 483 рік і ваша перемога додала позитивних емоцій в цей день.
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