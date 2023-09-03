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Карпаты уходят в отрыв, Виктория отпускает Ингулец. Результаты и таблица Первой лиги
Долгожданный старт сезона
Фото: ФК Карпати
На этой неделе начался новый сезон в Первой лиге. В этом чемпионате сыграют 20 команд, разделенных на две группы. По пять лучших клубов из групп А и Б переходят в группу, которая будет бороться за выход в УПЛ. Отметим, что повышаются в классе чемпион и вице-чемпион, третья и четвертая команды сыграют переходные матчи против 13 и 14 мест УПЛ. Во Вторую лигу сразу вылетают клубы, занявшие 18-20 позиции. Переходные матчи будут играть коллективы, завершившие чемпионат на 16-17 местах.
|Група А
|Група Б
|"Карпати" Львів
"Буковина" Чернівці
"Прикарпаття" Івано-Франківськ
"Нива" Тернопіль
"Металіст" Харків
"Агробізнес" Волочиськ
"Епіцентр" Кам'янець-Подільський
"Поділля" Хмельницький
"Нива" Бузова
"Хуст"
|"Чернігів"
"Інгулець" Петрове
"Лівий Берег" Київ
"Маріуполь"
"Металург" Запоріжжя
"Кремінь" Кременчук
"Вікторія" Миколаївка
"Гірник-Спорт" Горішні Плавні
"Полтава"
"Діназ" Вишгород
Группа А
6-й тур
"Карпаты" – "Эпицентр" 2:0
"Буковина" - "Металлист" 1:0
"Хуст" - "Подолье" 2:1
"Прикарпатье" – "Нива" Бузова 2:2
"Нива" Тернополь - "Агробизнес" 0:0
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Карпаты
|6
|5
|1
|0
|10-2
|+8
|16
|2
|Нива
|6
|4
|2
|0
|10-5
|+5
|14
|3
|Нива
|6
|3
|1
|2
|6-5
|+1
|10
|4
|Агробизнес
|6
|2
|3
|1
|6-4
|+2
|9
|5
|Эпицентр
|6
|2
|2
|2
|5-6
|-1
|8
|6
|Буковина
|6
|2
|1
|3
|3-4
|-1
|7
|7
|Прикарпатье
|6
|1
|2
|3
|10-6
|+4
|5
|8
|ФК Хуст
|6
|1
|1
|4
|2-11
|-9
|4
|9
|Подолье
|6
|0
|4
|2
|3-6
|-3
|4
|10
|Металлист
|6
|1
|1
|4
|3-9
|-6
|4
Группа Б
6-й тур
"Левый Берег" – "Мариуполь" 1:1
"Чернигов" - "Кремень" 2:3
"Диназ" - "Горняк-Спорт" 3:1
"Ингулец" - "Металлург" 3:2
"Полтава" - "Виктория"
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Ингулец
|6
|5
|1
|0
|16-4
|+12
|16
|2
|Виктория
|6
|3
|3
|0
|6-3
|+3
|12
|3
|Левый Берег
|6
|3
|1
|2
|16-7
|+9
|10
|4
|Металлург
|6
|2
|2
|2
|9-8
|+1
|8
|5
|СК Полтава
|6
|2
|2
|2
|13-11
|+2
|8
|6
|Кремень
|6
|2
|1
|3
|5-11
|-6
|7
|7
|Диназ
|6
|2
|0
|4
|7-12
|-5
|6
|8
|Горняк-Спорт
|6
|2
|0
|4
|3-10
|-7
|6
|9
|ФСК Мариуполь
|5
|0
|4
|1
|3-4
|-1
|4
|10
|ФК Чернигов
|5
|1
|0
|4
|8-16
|-8
|3
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