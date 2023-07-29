Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Маркевич начинает с победы, Левый Берег и Ингулец не замечают соперников. Результаты и таблица Первой лиги
Долгожданный старт сезона
Фото: Мирон Маркевич
На этой неделе начался новый сезон в Первой лиге. В этом чемпионате сыграют 20 команд, разделенных на две группы. По пять лучших клубов из групп А и Б переходят в группу, которая будет бороться за выход в УПЛ. Отметим, что повышаются в классе чемпион и вице-чемпион, третья и четвертая команды сыграют переходные матчи против 13 и 14 мест УПЛ. Во Вторую лигу сразу вылетают клубы, занявшие 18-20 позиции. Переходные матчи будут играть коллективы, завершившие чемпионат на 16-17 местах.
|Група А
|Група Б
|"Карпати" Львів
"Буковина" Чернівці
"Прикарпаття" Івано-Франківськ
"Нива" Тернопіль
"Металіст" Харків
"Агробізнес" Волочиськ
"Епіцентр" Кам'янець-Подільський
"Поділля" Хмельницький
"Нива" Бузова
"Хуст"
|"Чернігів"
"Інгулець" Петрове
"Лівий Берег" Київ
"Маріуполь"
"Металург" Запоріжжя
"Кремінь" Кременчук
"Вікторія" Миколаївка
"Гірник-Спорт" Горішні Плавні
"Полтава"
"Діназ" Вишгород
Группа А
1-й тур
27.07.2023
"Буковина" - "Нива" Тернополь 0:1
28.07.2023
"Нива" Бузова - "Агробизнес" 2:1
"Карпаты" - "Хуст" 1:0
29.07.2023
"Прикарпатье" - "Подолье" 1:1
"Металлист" - "Эпицентр" 0:1
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Нива
|1
|1
|0
|0
|2-1
|+1
|3
|2
|Эпицентр
|1
|1
|0
|0
|1-0
|+1
|3
|3
|Карпаты
|1
|1
|0
|0
|1-0
|+1
|3
|4
|Нива
|1
|1
|0
|0
|1-0
|+1
|3
|5
|Прикарпатье
|1
|0
|1
|0
|1-1
|0
|1
|6
|Подолье
|1
|0
|1
|0
|1-1
|0
|1
|7
|Агробизнес
|1
|0
|0
|1
|1-2
|-1
|0
|8
|Металлист
|1
|0
|0
|1
|0-1
|-1
|0
|9
|ФК Хуст
|1
|0
|0
|1
|0-1
|-1
|0
|10
|Буковина
|1
|0
|0
|1
|0-1
|-1
|0
2-й тур
06.08.2023
"Нива" Тернополь - "Прикарпатье"
"Подолье" - "Нива" Бузовая
"Агробизнес" - "Металлист"
"Хуст" - "Эпицентр"
"Карпаты" - "Буковина"
Группа Б
27.07.2023
"Мариуполь" – "Виктория" 0:0
28.07.2023
"Металлург" - "Кремень" 0:0
"Левый Берег" - "Горняк-Спорт" 5:0
"Ингулец" - "Полтава" 5:0
"Чернигов" - "Диназ" 3:2
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Ингулец
|1
|1
|0
|0
|5-0
|+5
|3
|2
|Левый Берег
|1
|1
|0
|0
|5-0
|+5
|3
|3
|ФК Чернигов
|1
|1
|0
|0
|3-2
|+1
|3
|4
|Металлург
|1
|0
|1
|0
|0-0
|0
|1
|5
|Кремень
|1
|0
|1
|0
|0-0
|0
|1
|6
|ФСК Мариуполь
|1
|0
|1
|0
|0-0
|0
|1
|7
|Виктория
|1
|0
|1
|0
|0-0
|0
|1
|8
|Диназ
|1
|0
|0
|1
|2-3
|-1
|0
|9
|СК Полтава
|1
|0
|0
|1
|0-5
|-5
|0
|10
|Горняк-Спорт
|1
|0
|0
|1
|0-5
|-5
|0
2-й тур
06.08.2023
"Полтава" - "Левый Берег"
"Виктория" - "Металлург"
"Чернигов" - "Ингулец"
"Горняк-Спорт" - "Мариуполь"
"Диназ" - "Кремень"
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