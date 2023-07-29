Маркевич начинает с победы, Левый Берег и Ингулец не замечают соперников. Результаты и таблица Первой лиги

На этой неделе начался новый сезон в Первой лиге. В этом чемпионате сыграют 20 команд, разделенных на две группы. По пять лучших клубов из групп А и Б переходят в группу, которая будет бороться за выход в УПЛ. Отметим, что повышаются в классе чемпион и вице-чемпион, третья и четвертая команды сыграют переходные матчи против 13 и 14 мест УПЛ. Во Вторую лигу сразу вылетают клубы, занявшие 18-20 позиции. Переходные матчи будут играть коллективы, завершившие чемпионат на 16-17 местах.

Група А Група Б "Карпати" Львів

"Буковина" Чернівці

"Прикарпаття" Івано-Франківськ

"Нива" Тернопіль

"Металіст" Харків

"Агробізнес" Волочиськ

"Епіцентр" Кам'янець-Подільський

"Поділля" Хмельницький

"Нива" Бузова

"Хуст" "Чернігів"

"Інгулець" Петрове

"Лівий Берег" Київ

"Маріуполь"

"Металург" Запоріжжя

"Кремінь" Кременчук

"Вікторія" Миколаївка

"Гірник-Спорт" Горішні Плавні

"Полтава"

"Діназ" Вишгород

Группа А

1-й тур

27.07.2023

"Буковина" - "Нива" Тернополь 0:1

28.07.2023

"Нива" Бузова - "Агробизнес" 2:1

"Карпаты" - "Хуст" 1:0

29.07.2023

"Прикарпатье" - "Подолье" 1:1

"Металлист" - "Эпицентр" 0:1

# Команда И В Н П М РМ О 1 Нива 1 1 0 0 2-1 +1 3 2 Эпицентр 1 1 0 0 1-0 +1 3 3 Карпаты 1 1 0 0 1-0 +1 3 4 Нива 1 1 0 0 1-0 +1 3 5 Прикарпатье 1 0 1 0 1-1 0 1 6 Подолье 1 0 1 0 1-1 0 1 7 Агробизнес 1 0 0 1 1-2 -1 0 8 Металлист 1 0 0 1 0-1 -1 0 9 ФК Хуст 1 0 0 1 0-1 -1 0 10 Буковина 1 0 0 1 0-1 -1 0

2-й тур

06.08.2023

"Нива" Тернополь - "Прикарпатье"

"Подолье" - "Нива" Бузовая

"Агробизнес" - "Металлист"

"Хуст" - "Эпицентр"

"Карпаты" - "Буковина"

Группа Б

27.07.2023

"Мариуполь" – "Виктория" 0:0

28.07.2023

"Металлург" - "Кремень" 0:0

"Левый Берег" - "Горняк-Спорт" 5:0

"Ингулец" - "Полтава" 5:0

"Чернигов" - "Диназ" 3:2

# Команда И В Н П М РМ О 1 Ингулец 1 1 0 0 5-0 +5 3 2 Левый Берег 1 1 0 0 5-0 +5 3 3 ФК Чернигов 1 1 0 0 3-2 +1 3 4 Металлург 1 0 1 0 0-0 0 1 5 Кремень 1 0 1 0 0-0 0 1 6 ФСК Мариуполь 1 0 1 0 0-0 0 1 7 Виктория 1 0 1 0 0-0 0 1 8 Диназ 1 0 0 1 2-3 -1 0 9 СК Полтава 1 0 0 1 0-5 -5 0 10 Горняк-Спорт 1 0 0 1 0-5 -5 0

2-й тур

06.08.2023

"Полтава" - "Левый Берег"

"Виктория" - "Металлург"

"Чернигов" - "Ингулец"

"Горняк-Спорт" - "Мариуполь"

"Диназ" - "Кремень"