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Металлист остается на дне, Левый Берег снова третий. Результаты и таблица Первой лиги
Первая лига набирает обороты
Фото: ФК Лівий Берег
На этой неделе начался новый сезон в Первой лиге. В этом чемпионате сыграют 20 команд, разделенных на две группы. По пять лучших клубов из групп А и Б переходят в группу, которая будет бороться за выход в УПЛ. Отметим, что повышаются в классе чемпион и вице-чемпион, третья и четвертая команды сыграют переходные матчи против 13 и 14 мест УПЛ. Во Вторую лигу сразу вылетают клубы, занявшие 18-20 позиции. Переходные матчи будут играть коллективы, завершившие чемпионат на 16-17 местах.
|Група А
|Група Б
|"Карпати" Львів
"Буковина" Чернівці
"Прикарпаття" Івано-Франківськ
"Нива" Тернопіль
"Металіст" Харків
"Агробізнес" Волочиськ
"Епіцентр" Кам'янець-Подільський
"Поділля" Хмельницький
"Нива" Бузова
"Хуст"
|"Чернігів"
"Інгулець" Петрове
"Лівий Берег" Київ
"Маріуполь"
"Металург" Запоріжжя
"Кремінь" Кременчук
"Вікторія" Миколаївка
"Гірник-Спорт" Горішні Плавні
"Полтава"
"Діназ" Вишгород
Группа А
12-й тур
"Агробизнес" – "Эпицентр" 1:1
"Хуст" – "Буковина" 1:2
"Карпаты" – "Прикарпатье" 3:3
"Нива" Тернополь - "Нива" Бузова 2:0
"Подолье" - "Металлист" 1:0
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Карпаты
|12
|9
|3
|0
|21-7
|+14
|30
|2
|Нива
|12
|6
|4
|2
|16-11
|+5
|22
|3
|Эпицентр
|12
|4
|5
|3
|15-15
|0
|17
|4
|Буковина
|12
|5
|2
|5
|9-9
|0
|17
|5
|Агробизнес
|12
|4
|5
|3
|11-9
|+2
|17
|6
|Нива
|12
|4
|3
|5
|9-11
|-2
|15
|7
|Прикарпатье
|12
|2
|7
|3
|18-13
|+5
|13
|8
|Подолье
|12
|2
|6
|4
|10-12
|-2
|12
|9
|ФК Хуст
|12
|3
|2
|7
|11-21
|-10
|11
|10
|Металлист
|12
|1
|3
|8
|6-18
|-12
|6
Группа Б
12-й тур
"Горняк-Спорт" - "Металлург" 1:0
"Чернигов" - "Левый Берег" 0:3
"Диназ" - "Ингулец" 0:2
"Виктория" - "Кремень" 3:0
"Полтава" - "Мариуполь" 0:2
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Ингулец
|12
|11
|1
|0
|34-7
|+27
|34
|2
|Виктория
|12
|6
|4
|2
|12-9
|+3
|22
|3
|Левый Берег
|12
|6
|2
|4
|28-11
|+17
|20
|4
|ФСК Мариуполь
|12
|4
|6
|2
|15-10
|+5
|18
|5
|СК Полтава
|12
|5
|3
|4
|22-19
|+3
|18
|6
|Металлург
|12
|4
|5
|3
|17-14
|+3
|17
|7
|Горняк-Спорт
|12
|4
|0
|8
|9-19
|-10
|12
|8
|ФК Чернигов
|12
|3
|0
|9
|13-31
|-18
|9
|9
|Диназ
|12
|2
|3
|7
|11-20
|-9
|9
|10
|Кремень
|12
|2
|2
|8
|6-27
|-21
|8
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