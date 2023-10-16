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Металлист остается на дне, Левый Берег снова третий. Результаты и таблица Первой лиги

Первая лига
(1 голосов)

Первая лига набирает обороты

Металлист остается на дне, Левый Берег снова третий. Результаты и таблица Первой лиги

Фото: ФК Лівий Берег

UA-Футбол
Новина українською

На этой неделе начался новый сезон в Первой лиге. В этом чемпионате сыграют 20 команд, разделенных на две группы. По пять лучших клубов из групп А и Б переходят в группу, которая будет бороться за выход в УПЛ. Отметим, что повышаются в классе чемпион и вице-чемпион, третья и четвертая команды сыграют переходные матчи против 13 и 14 мест УПЛ. Во Вторую лигу сразу вылетают клубы, занявшие 18-20 позиции. Переходные матчи будут играть коллективы, завершившие чемпионат на 16-17 местах.

Група А Група Б
"Карпати" Львів
"Буковина" Чернівці
"Прикарпаття" Івано-Франківськ
"Нива" Тернопіль
"Металіст" Харків
"Агробізнес" Волочиськ
"Епіцентр" Кам'янець-Подільський
"Поділля" Хмельницький
"Нива" Бузова
"Хуст"		 "Чернігів"
"Інгулець" Петрове
"Лівий Берег" Київ
"Маріуполь"
"Металург" Запоріжжя
"Кремінь" Кременчук
"Вікторія" Миколаївка
"Гірник-Спорт" Горішні Плавні
"Полтава"
"Діназ" Вишгород

Группа А

12-й тур

"Агробизнес" – "Эпицентр" 1:1

"Хуст" – "Буковина" 1:2

"Карпаты" – "Прикарпатье" 3:3

"Нива" Тернополь - "Нива" Бузова 2:0

"Подолье" - "Металлист" 1:0

# Команда И В Н П М РМ О
1 Карпаты 12 9 3 0 21-7 +14 30
2 Нива 12 6 4 2 16-11 +5 22
3 Эпицентр 12 4 5 3 15-15 0 17
4 Буковина 12 5 2 5 9-9 0 17
5 Агробизнес 12 4 5 3 11-9 +2 17
6 Нива 12 4 3 5 9-11 -2 15
7 Прикарпатье 12 2 7 3 18-13 +5 13
8 Подолье 12 2 6 4 10-12 -2 12
9 ФК Хуст 12 3 2 7 11-21 -10 11
10 Металлист 12 1 3 8 6-18 -12 6

Группа Б

12-й тур

"Горняк-Спорт" - "Металлург" 1:0

"Чернигов" - "Левый Берег" 0:3

"Диназ" - "Ингулец" 0:2

"Виктория" - "Кремень" 3:0

"Полтава" - "Мариуполь" 0:2

# Команда И В Н П М РМ О
1 Ингулец 12 11 1 0 34-7 +27 34
2 Виктория 12 6 4 2 12-9 +3 22
3 Левый Берег 12 6 2 4 28-11 +17 20
4 ФСК Мариуполь 12 4 6 2 15-10 +5 18
5 СК Полтава 12 5 3 4 22-19 +3 18
6 Металлург 12 4 5 3 17-14 +3 17
7 Горняк-Спорт 12 4 0 8 9-19 -10 12
8 ФК Чернигов 12 3 0 9 13-31 -18 9
9 Диназ 12 2 3 7 11-20 -9 9
10 Кремень 12 2 2 8 6-27 -21 8
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В статье: Металлист (Харьков)
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Комментарии (1)
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molot69 (Місто втрачених житт)
28.08.2023 в 21:22
щиро дякую турам за перемогу і тим самим за найкраще привітання Тарнополя з днем міста. Тарнополь святкує 483 рік і ваша перемога додала позитивних емоцій в цей день.
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