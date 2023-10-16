Металлист остается на дне, Левый Берег снова третий. Результаты и таблица Первой лиги

На этой неделе начался новый сезон в Первой лиге. В этом чемпионате сыграют 20 команд, разделенных на две группы. По пять лучших клубов из групп А и Б переходят в группу, которая будет бороться за выход в УПЛ. Отметим, что повышаются в классе чемпион и вице-чемпион, третья и четвертая команды сыграют переходные матчи против 13 и 14 мест УПЛ. Во Вторую лигу сразу вылетают клубы, занявшие 18-20 позиции. Переходные матчи будут играть коллективы, завершившие чемпионат на 16-17 местах.

Група А Група Б "Карпати" Львів

"Буковина" Чернівці

"Прикарпаття" Івано-Франківськ

"Нива" Тернопіль

"Металіст" Харків

"Агробізнес" Волочиськ

"Епіцентр" Кам'янець-Подільський

"Поділля" Хмельницький

"Нива" Бузова

"Хуст" "Чернігів"

"Інгулець" Петрове

"Лівий Берег" Київ

"Маріуполь"

"Металург" Запоріжжя

"Кремінь" Кременчук

"Вікторія" Миколаївка

"Гірник-Спорт" Горішні Плавні

"Полтава"

"Діназ" Вишгород

Группа А

12-й тур

"Агробизнес" – "Эпицентр" 1:1

"Хуст" – "Буковина" 1:2

"Карпаты" – "Прикарпатье" 3:3

"Нива" Тернополь - "Нива" Бузова 2:0

"Подолье" - "Металлист" 1:0

# Команда И В Н П М РМ О 1 Карпаты 12 9 3 0 21-7 +14 30 2 Нива 12 6 4 2 16-11 +5 22 3 Эпицентр 12 4 5 3 15-15 0 17 4 Буковина 12 5 2 5 9-9 0 17 5 Агробизнес 12 4 5 3 11-9 +2 17 6 Нива 12 4 3 5 9-11 -2 15 7 Прикарпатье 12 2 7 3 18-13 +5 13 8 Подолье 12 2 6 4 10-12 -2 12 9 ФК Хуст 12 3 2 7 11-21 -10 11 10 Металлист 12 1 3 8 6-18 -12 6

Группа Б

12-й тур

"Горняк-Спорт" - "Металлург" 1:0

"Чернигов" - "Левый Берег" 0:3

"Диназ" - "Ингулец" 0:2

"Виктория" - "Кремень" 3:0

"Полтава" - "Мариуполь" 0:2