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Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Нива Бузовая и Агробизнес гарантируют место в топ-5, Чернигов уже не последний. Результаты и таблица Первой лиги

Первая лига

Первая лига набирает обороты

Нива Бузовая и Агробизнес гарантируют место в топ-5, Чернигов уже не последний. Результаты и таблица Первой лиги

Фото: ФК Чернігів

UA-Футбол
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На этой неделе начался новый сезон в Первой лиге. В этом чемпионате сыграют 20 команд, разделенных на две группы. По пять лучших клубов из групп А и Б переходят в группу, которая будет бороться за выход в УПЛ. Отметим, что повышаются в классе чемпион и вице-чемпион, третья и четвертая команды сыграют переходные матчи против 13 и 14 мест УПЛ. Во Вторую лигу сразу вылетают клубы, занявшие 18-20 позиции. Переходные матчи будут играть коллективы, завершившие чемпионат на 16-17 местах.

Група А Група Б
"Карпати" Львів
"Буковина" Чернівці
"Прикарпаття" Івано-Франківськ
"Нива" Тернопіль
"Металіст" Харків
"Агробізнес" Волочиськ
"Епіцентр" Кам'янець-Подільський
"Поділля" Хмельницький
"Нива" Бузова
"Хуст"		 "Чернігів"
"Інгулець" Петрове
"Лівий Берег" Київ
"Маріуполь"
"Металург" Запоріжжя
"Кремінь" Кременчук
"Вікторія" Миколаївка
"Гірник-Спорт" Горішні Плавні
"Полтава"
"Діназ" Вишгород

Группа А

17-й тур

"Подолье" – "Карпаты" 0:1

"Металлист" – "Нива" Бузова 1:1

"Эпицентр" – "Прикарпатье" 1:1

"Нива" Тернополь – "Хуст" 4:1

"Агробизнес" - "Буковина" 3:0

# Команда И В Н П М РМ О
1 Карпаты 17 13 3 1 31-10 +21 42
2 Агробизнес 17 8 5 4 20-13 +7 29
3 Эпицентр 17 7 7 3 25-21 +4 28
4 Нива 17 7 6 4 21-17 +4 27
5 Прикарпатье 17 5 8 4 25-18 +7 23
6 Буковина 17 6 3 8 16-21 -5 21
7 Нива 17 5 5 7 15-16 -1 20
8 Подолье 17 3 8 6 16-17 -1 17
9 ФК Хуст 17 3 2 12 14-35 -21 11
10 Металлист 17 2 5 10 11-26 -15 11

Группа Б

17-й тур

"Металлург" – "Мариуполь" 0:0

"Виктория" - "Ингулец" 0:1

"Полтава" - "Диназ" 2:1

"Горняк-Спорт" - "Чернигов" 0:2

"Кремень" - "Левый Берег" 0:1

# Команда И В Н П М РМ О
1 Ингулец 17 13 2 2 40-12 +28 41
2 Левый Берег 17 10 3 4 35-11 +24 33
3 Виктория 17 8 6 3 19-13 +6 30
4 ФСК Мариуполь 17 7 7 3 21-14 +7 28
5 СК Полтава 17 8 4 5 33-25 +8 28
6 Металлург 17 6 7 4 23-17 +6 25
7 Горняк-Спорт 17 5 1 11 15-31 -16 16
8 Кремень 17 4 2 11 14-39 -25 14
9 ФК Чернигов 17 4 0 13 18-42 -24 12
10 Диназ 17 2 4 11 14-28 -14 10
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Металлист (Харьков)
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Комментарии
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molot69 (Місто втрачених житт)
28.08.2023 в 21:22
щиро дякую турам за перемогу і тим самим за найкраще привітання Тарнополя з днем міста. Тарнополь святкує 483 рік і ваша перемога додала позитивних емоцій в цей день.
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Комментарии 1
molot69 (Місто втрачених житт)
28.08.2023 в 21:22
щиро дякую турам за перемогу і тим самим за найкраще привітання Тарнополя з днем міста. Тарнополь святкує 483 рік і ваша перемога додала позитивних емоцій в цей день.
Ответить
2
0

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