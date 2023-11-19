Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Нива Бузовая и Агробизнес гарантируют место в топ-5, Чернигов уже не последний. Результаты и таблица Первой лиги
Первая лига набирает обороты
Фото: ФК Чернігів
На этой неделе начался новый сезон в Первой лиге. В этом чемпионате сыграют 20 команд, разделенных на две группы. По пять лучших клубов из групп А и Б переходят в группу, которая будет бороться за выход в УПЛ. Отметим, что повышаются в классе чемпион и вице-чемпион, третья и четвертая команды сыграют переходные матчи против 13 и 14 мест УПЛ. Во Вторую лигу сразу вылетают клубы, занявшие 18-20 позиции. Переходные матчи будут играть коллективы, завершившие чемпионат на 16-17 местах.
|Група А
|Група Б
|"Карпати" Львів
"Буковина" Чернівці
"Прикарпаття" Івано-Франківськ
"Нива" Тернопіль
"Металіст" Харків
"Агробізнес" Волочиськ
"Епіцентр" Кам'янець-Подільський
"Поділля" Хмельницький
"Нива" Бузова
"Хуст"
|"Чернігів"
"Інгулець" Петрове
"Лівий Берег" Київ
"Маріуполь"
"Металург" Запоріжжя
"Кремінь" Кременчук
"Вікторія" Миколаївка
"Гірник-Спорт" Горішні Плавні
"Полтава"
"Діназ" Вишгород
Группа А
17-й тур
"Подолье" – "Карпаты" 0:1
"Металлист" – "Нива" Бузова 1:1
"Эпицентр" – "Прикарпатье" 1:1
"Нива" Тернополь – "Хуст" 4:1
"Агробизнес" - "Буковина" 3:0
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Карпаты
|17
|13
|3
|1
|31-10
|+21
|42
|2
|Агробизнес
|17
|8
|5
|4
|20-13
|+7
|29
|3
|Эпицентр
|17
|7
|7
|3
|25-21
|+4
|28
|4
|Нива
|17
|7
|6
|4
|21-17
|+4
|27
|5
|Прикарпатье
|17
|5
|8
|4
|25-18
|+7
|23
|6
|Буковина
|17
|6
|3
|8
|16-21
|-5
|21
|7
|Нива
|17
|5
|5
|7
|15-16
|-1
|20
|8
|Подолье
|17
|3
|8
|6
|16-17
|-1
|17
|9
|ФК Хуст
|17
|3
|2
|12
|14-35
|-21
|11
|10
|Металлист
|17
|2
|5
|10
|11-26
|-15
|11
Группа Б
17-й тур
"Металлург" – "Мариуполь" 0:0
"Виктория" - "Ингулец" 0:1
"Полтава" - "Диназ" 2:1
"Горняк-Спорт" - "Чернигов" 0:2
"Кремень" - "Левый Берег" 0:1
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Ингулец
|17
|13
|2
|2
|40-12
|+28
|41
|2
|Левый Берег
|17
|10
|3
|4
|35-11
|+24
|33
|3
|Виктория
|17
|8
|6
|3
|19-13
|+6
|30
|4
|ФСК Мариуполь
|17
|7
|7
|3
|21-14
|+7
|28
|5
|СК Полтава
|17
|8
|4
|5
|33-25
|+8
|28
|6
|Металлург
|17
|6
|7
|4
|23-17
|+6
|25
|7
|Горняк-Спорт
|17
|5
|1
|11
|15-31
|-16
|16
|8
|Кремень
|17
|4
|2
|11
|14-39
|-25
|14
|9
|ФК Чернигов
|17
|4
|0
|13
|18-42
|-24
|12
|10
|Диназ
|17
|2
|4
|11
|14-28
|-14
|10
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