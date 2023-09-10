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Подолье уже не последнее, Полтава поднимается в топ-3. Результаты и таблица Первой лиги

Первая лига
(1 голосов)

Долгожданный старт сезона

Подолье уже не последнее, Полтава поднимается в топ-3. Результаты и таблица Первой лиги

Фото: ФК Поділля

UA-Футбол
Новина українською

На этой неделе начался новый сезон в Первой лиге. В этом чемпионате сыграют 20 команд, разделенных на две группы. По пять лучших клубов из групп А и Б переходят в группу, которая будет бороться за выход в УПЛ. Отметим, что повышаются в классе чемпион и вице-чемпион, третья и четвертая команды сыграют переходные матчи против 13 и 14 мест УПЛ. Во Вторую лигу сразу вылетают клубы, занявшие 18-20 позиции. Переходные матчи будут играть коллективы, завершившие чемпионат на 16-17 местах.

Група А Група Б
"Карпати" Львів
"Буковина" Чернівці
"Прикарпаття" Івано-Франківськ
"Нива" Тернопіль
"Металіст" Харків
"Агробізнес" Волочиськ
"Епіцентр" Кам'янець-Подільський
"Поділля" Хмельницький
"Нива" Бузова
"Хуст"		 "Чернігів"
"Інгулець" Петрове
"Лівий Берег" Київ
"Маріуполь"
"Металург" Запоріжжя
"Кремінь" Кременчук
"Вікторія" Миколаївка
"Гірник-Спорт" Горішні Плавні
"Полтава"
"Діназ" Вишгород

Группа А

7-й тур

"Эпицентр" – "Буковина" 2:1

"Агробизнес" – "Карпаты" 0:1

"Нива" Бузова - "Хуст" 2:2

"Подолье" - "Нива" Тернополь 2:0

# Команда И В Н П М РМ О
1 Карпаты 7 6 1 0 11-2 +9 19
2 Нива 7 4 3 0 12-7 +5 15
3 Эпицентр 7 3 2 2 7-7 0 11
4 Нива 7 3 1 3 6-7 -1 10
5 Агробизнес 7 2 3 2 6-5 +1 9
6 Подолье 7 1 4 2 5-6 -1 7
7 Буковина 7 2 1 4 4-6 -2 7
8 Прикарпатье 6 1 2 3 10-6 +4 5
9 ФК Хуст 7 1 2 4 4-13 -9 5
10 Металлист 6 1 1 4 3-9 -6 4

Группа Б

7-й тур

"Мариуполь" – "Диназ" 2:1

"Кремень" - "Ингулец" 0:2

"Виктория" - "Чернигов" 1:1

"Металлург" – "Левый Берег" 1:1

"Горняк-Спорт" - "Полтава" 1:3

# Команда И В Н П М РМ О
1 Ингулец 7 6 1 0 18-4 +14 19
2 Виктория 7 4 3 0 8-4 +4 15
3 СК Полтава 7 3 2 2 16-12 +4 11
4 Левый Берег 7 3 2 2 17-8 +9 11
5 Металлург 7 2 3 2 10-9 +1 9
6 ФСК Мариуполь 6 1 4 1 5-5 0 7
7 Кремень 7 2 1 4 5-13 -8 7
8 Диназ 7 2 0 5 8-14 -6 6
9 Горняк-Спорт 7 2 0 5 4-13 -9 6
10 ФК Чернигов 6 1 0 5 9-18 -9 3
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В статье: Металлист (Харьков)
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Комментарии (1)
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molot69 (Місто втрачених житт)
28.08.2023 в 21:22
щиро дякую турам за перемогу і тим самим за найкраще привітання Тарнополя з днем міста. Тарнополь святкує 483 рік і ваша перемога додала позитивних емоцій в цей день.
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