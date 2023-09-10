Подолье уже не последнее, Полтава поднимается в топ-3. Результаты и таблица Первой лиги

На этой неделе начался новый сезон в Первой лиге. В этом чемпионате сыграют 20 команд, разделенных на две группы. По пять лучших клубов из групп А и Б переходят в группу, которая будет бороться за выход в УПЛ. Отметим, что повышаются в классе чемпион и вице-чемпион, третья и четвертая команды сыграют переходные матчи против 13 и 14 мест УПЛ. Во Вторую лигу сразу вылетают клубы, занявшие 18-20 позиции. Переходные матчи будут играть коллективы, завершившие чемпионат на 16-17 местах.

Група А Група Б "Карпати" Львів

"Буковина" Чернівці

"Прикарпаття" Івано-Франківськ

"Нива" Тернопіль

"Металіст" Харків

"Агробізнес" Волочиськ

"Епіцентр" Кам'янець-Подільський

"Поділля" Хмельницький

"Нива" Бузова

"Хуст" "Чернігів"

"Інгулець" Петрове

"Лівий Берег" Київ

"Маріуполь"

"Металург" Запоріжжя

"Кремінь" Кременчук

"Вікторія" Миколаївка

"Гірник-Спорт" Горішні Плавні

"Полтава"

"Діназ" Вишгород

Группа А

7-й тур

"Эпицентр" – "Буковина" 2:1

"Агробизнес" – "Карпаты" 0:1

"Нива" Бузова - "Хуст" 2:2

"Подолье" - "Нива" Тернополь 2:0

# Команда И В Н П М РМ О 1 Карпаты 7 6 1 0 11-2 +9 19 2 Нива 7 4 3 0 12-7 +5 15 3 Эпицентр 7 3 2 2 7-7 0 11 4 Нива 7 3 1 3 6-7 -1 10 5 Агробизнес 7 2 3 2 6-5 +1 9 6 Подолье 7 1 4 2 5-6 -1 7 7 Буковина 7 2 1 4 4-6 -2 7 8 Прикарпатье 6 1 2 3 10-6 +4 5 9 ФК Хуст 7 1 2 4 4-13 -9 5 10 Металлист 6 1 1 4 3-9 -6 4

Группа Б

7-й тур

"Мариуполь" – "Диназ" 2:1

"Кремень" - "Ингулец" 0:2

"Виктория" - "Чернигов" 1:1

"Металлург" – "Левый Берег" 1:1

"Горняк-Спорт" - "Полтава" 1:3