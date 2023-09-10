Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Подолье уже не последнее, Полтава поднимается в топ-3. Результаты и таблица Первой лиги
Долгожданный старт сезона
Фото: ФК Поділля
На этой неделе начался новый сезон в Первой лиге. В этом чемпионате сыграют 20 команд, разделенных на две группы. По пять лучших клубов из групп А и Б переходят в группу, которая будет бороться за выход в УПЛ. Отметим, что повышаются в классе чемпион и вице-чемпион, третья и четвертая команды сыграют переходные матчи против 13 и 14 мест УПЛ. Во Вторую лигу сразу вылетают клубы, занявшие 18-20 позиции. Переходные матчи будут играть коллективы, завершившие чемпионат на 16-17 местах.
|Група А
|Група Б
|"Карпати" Львів
"Буковина" Чернівці
"Прикарпаття" Івано-Франківськ
"Нива" Тернопіль
"Металіст" Харків
"Агробізнес" Волочиськ
"Епіцентр" Кам'янець-Подільський
"Поділля" Хмельницький
"Нива" Бузова
"Хуст"
|"Чернігів"
"Інгулець" Петрове
"Лівий Берег" Київ
"Маріуполь"
"Металург" Запоріжжя
"Кремінь" Кременчук
"Вікторія" Миколаївка
"Гірник-Спорт" Горішні Плавні
"Полтава"
"Діназ" Вишгород
Группа А
7-й тур
"Эпицентр" – "Буковина" 2:1
"Агробизнес" – "Карпаты" 0:1
"Нива" Бузова - "Хуст" 2:2
"Подолье" - "Нива" Тернополь 2:0
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Карпаты
|7
|6
|1
|0
|11-2
|+9
|19
|2
|Нива
|7
|4
|3
|0
|12-7
|+5
|15
|3
|Эпицентр
|7
|3
|2
|2
|7-7
|0
|11
|4
|Нива
|7
|3
|1
|3
|6-7
|-1
|10
|5
|Агробизнес
|7
|2
|3
|2
|6-5
|+1
|9
|6
|Подолье
|7
|1
|4
|2
|5-6
|-1
|7
|7
|Буковина
|7
|2
|1
|4
|4-6
|-2
|7
|8
|Прикарпатье
|6
|1
|2
|3
|10-6
|+4
|5
|9
|ФК Хуст
|7
|1
|2
|4
|4-13
|-9
|5
|10
|Металлист
|6
|1
|1
|4
|3-9
|-6
|4
Группа Б
7-й тур
"Мариуполь" – "Диназ" 2:1
"Кремень" - "Ингулец" 0:2
"Виктория" - "Чернигов" 1:1
"Металлург" – "Левый Берег" 1:1
"Горняк-Спорт" - "Полтава" 1:3
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Ингулец
|7
|6
|1
|0
|18-4
|+14
|19
|2
|Виктория
|7
|4
|3
|0
|8-4
|+4
|15
|3
|СК Полтава
|7
|3
|2
|2
|16-12
|+4
|11
|4
|Левый Берег
|7
|3
|2
|2
|17-8
|+9
|11
|5
|Металлург
|7
|2
|3
|2
|10-9
|+1
|9
|6
|ФСК Мариуполь
|6
|1
|4
|1
|5-5
|0
|7
|7
|Кремень
|7
|2
|1
|4
|5-13
|-8
|7
|8
|Диназ
|7
|2
|0
|5
|8-14
|-6
|6
|9
|Горняк-Спорт
|7
|2
|0
|5
|4-13
|-9
|6
|10
|ФК Чернигов
|6
|1
|0
|5
|9-18
|-9
|3
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