Полтава снова третья, Буковина приблизилась к лидерам. Результаты и таблица Первой лиги

На этой неделе начался новый сезон в Первой лиге. В этом чемпионате сыграют 20 команд, разделенных на две группы. По пять лучших клубов из групп А и Б переходят в группу, которая будет бороться за выход в УПЛ. Отметим, что повышаются в классе чемпион и вице-чемпион, третья и четвертая команды сыграют переходные матчи против 13 и 14 мест УПЛ. Во Вторую лигу сразу вылетают клубы, занявшие 18-20 позиции. Переходные матчи будут играть коллективы, завершившие чемпионат на 16-17 местах.

Група А Група Б "Карпати" Львів

"Буковина" Чернівці

"Прикарпаття" Івано-Франківськ

"Нива" Тернопіль

"Металіст" Харків

"Агробізнес" Волочиськ

"Епіцентр" Кам'янець-Подільський

"Поділля" Хмельницький

"Нива" Бузова

"Хуст" "Чернігів"

"Інгулець" Петрове

"Лівий Берег" Київ

"Маріуполь"

"Металург" Запоріжжя

"Кремінь" Кременчук

"Вікторія" Миколаївка

"Гірник-Спорт" Горішні Плавні

"Полтава"

"Діназ" Вишгород

Группа А

9-й тур

"Подолье" – "Буковина" 1:1

"Металлист" – "Хуст" 0:3

"Эпицентр" – "Нива" Бузова 0:2

"Агробизнес" - "Прикарпатье" 1:1

"Нива" Тернополь - "Карпаты" 1:1

# Команда И В Н П М РМ О 1 Карпаты 9 7 2 0 14-4 +10 23 2 Нива 9 5 4 0 14-7 +7 19 3 Эпицентр 9 3 3 3 9-11 -2 12 4 ФК Хуст 9 3 2 4 9-13 -4 11 5 Нива 9 3 2 4 7-10 -3 11 6 Буковина 9 3 2 4 6-7 -1 11 7 Агробизнес 9 2 4 3 7-7 0 10 8 Подолье 9 1 5 3 7-9 -2 8 9 Прикарпатье 8 1 4 3 13-9 +4 7 10 Металлист 8 1 2 5 3-12 -9 5

Группа Б

9-й тур

"Полтава" - "Чернигов" 2:0

"Виктория" - "Левый Берег" 1:0

"Металлург" - "Диназ" 1:1

"Горняк-Спорт" - "Ингулец" 1:2

"Кремень" – Мариуполь" 0:3