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Полтава снова третья, Буковина приблизилась к лидерам. Результаты и таблица Первой лиги

Первая лига
(1 голосов)

Первая лига набирает обороты

Полтава снова третья, Буковина приблизилась к лидерам. Результаты и таблица Первой лиги

Фото: ФК Поділля

UA-Футбол
Новина українською

На этой неделе начался новый сезон в Первой лиге. В этом чемпионате сыграют 20 команд, разделенных на две группы. По пять лучших клубов из групп А и Б переходят в группу, которая будет бороться за выход в УПЛ. Отметим, что повышаются в классе чемпион и вице-чемпион, третья и четвертая команды сыграют переходные матчи против 13 и 14 мест УПЛ. Во Вторую лигу сразу вылетают клубы, занявшие 18-20 позиции. Переходные матчи будут играть коллективы, завершившие чемпионат на 16-17 местах.

Група А Група Б
"Карпати" Львів
"Буковина" Чернівці
"Прикарпаття" Івано-Франківськ
"Нива" Тернопіль
"Металіст" Харків
"Агробізнес" Волочиськ
"Епіцентр" Кам'янець-Подільський
"Поділля" Хмельницький
"Нива" Бузова
"Хуст"		 "Чернігів"
"Інгулець" Петрове
"Лівий Берег" Київ
"Маріуполь"
"Металург" Запоріжжя
"Кремінь" Кременчук
"Вікторія" Миколаївка
"Гірник-Спорт" Горішні Плавні
"Полтава"
"Діназ" Вишгород

Группа А

9-й тур

"Подолье" – "Буковина" 1:1

"Металлист" – "Хуст" 0:3

"Эпицентр" – "Нива" Бузова 0:2

"Агробизнес" - "Прикарпатье" 1:1

"Нива" Тернополь - "Карпаты" 1:1

# Команда И В Н П М РМ О
1 Карпаты 9 7 2 0 14-4 +10 23
2 Нива 9 5 4 0 14-7 +7 19
3 Эпицентр 9 3 3 3 9-11 -2 12
4 ФК Хуст 9 3 2 4 9-13 -4 11
5 Нива 9 3 2 4 7-10 -3 11
6 Буковина 9 3 2 4 6-7 -1 11
7 Агробизнес 9 2 4 3 7-7 0 10
8 Подолье 9 1 5 3 7-9 -2 8
9 Прикарпатье 8 1 4 3 13-9 +4 7
10 Металлист 8 1 2 5 3-12 -9 5

Группа Б

9-й тур

"Полтава" - "Чернигов" 2:0

"Виктория" - "Левый Берег" 1:0

"Металлург" - "Диназ" 1:1

"Горняк-Спорт" - "Ингулец" 1:2

"Кремень" – Мариуполь" 0:3

# Команда И В Н П М РМ О
1 Ингулец 9 8 1 0 23-5 +18 25
2 Виктория 9 5 3 1 9-7 +2 18
3 СК Полтава 9 4 3 2 19-13 +6 15
4 Левый Берег 9 4 2 3 23-9 +14 14
5 ФСК Мариуполь 9 3 5 1 11-7 +4 14
6 Металлург 9 2 5 2 13-12 +1 11
7 Диназ 9 2 2 5 10-16 -6 8
8 Кремень 9 2 1 6 5-22 -17 7
9 ФК Чернигов 9 2 0 7 10-21 -11 6
10 Горняк-Спорт 9 2 0 7 5-16 -11 6
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В статье: Металлист (Харьков)
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Комментарии (1)
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molot69 (Місто втрачених житт)
28.08.2023 в 21:22
щиро дякую турам за перемогу і тим самим за найкраще привітання Тарнополя з днем міста. Тарнополь святкує 483 рік і ваша перемога додала позитивних емоцій в цей день.
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