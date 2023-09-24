Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Полтава снова третья, Буковина приблизилась к лидерам. Результаты и таблица Первой лиги
Первая лига набирает обороты
Фото: ФК Поділля
На этой неделе начался новый сезон в Первой лиге. В этом чемпионате сыграют 20 команд, разделенных на две группы. По пять лучших клубов из групп А и Б переходят в группу, которая будет бороться за выход в УПЛ. Отметим, что повышаются в классе чемпион и вице-чемпион, третья и четвертая команды сыграют переходные матчи против 13 и 14 мест УПЛ. Во Вторую лигу сразу вылетают клубы, занявшие 18-20 позиции. Переходные матчи будут играть коллективы, завершившие чемпионат на 16-17 местах.
|Група А
|Група Б
|"Карпати" Львів
"Буковина" Чернівці
"Прикарпаття" Івано-Франківськ
"Нива" Тернопіль
"Металіст" Харків
"Агробізнес" Волочиськ
"Епіцентр" Кам'янець-Подільський
"Поділля" Хмельницький
"Нива" Бузова
"Хуст"
|"Чернігів"
"Інгулець" Петрове
"Лівий Берег" Київ
"Маріуполь"
"Металург" Запоріжжя
"Кремінь" Кременчук
"Вікторія" Миколаївка
"Гірник-Спорт" Горішні Плавні
"Полтава"
"Діназ" Вишгород
Группа А
9-й тур
"Подолье" – "Буковина" 1:1
"Металлист" – "Хуст" 0:3
"Эпицентр" – "Нива" Бузова 0:2
"Агробизнес" - "Прикарпатье" 1:1
"Нива" Тернополь - "Карпаты" 1:1
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Карпаты
|9
|7
|2
|0
|14-4
|+10
|23
|2
|Нива
|9
|5
|4
|0
|14-7
|+7
|19
|3
|Эпицентр
|9
|3
|3
|3
|9-11
|-2
|12
|4
|ФК Хуст
|9
|3
|2
|4
|9-13
|-4
|11
|5
|Нива
|9
|3
|2
|4
|7-10
|-3
|11
|6
|Буковина
|9
|3
|2
|4
|6-7
|-1
|11
|7
|Агробизнес
|9
|2
|4
|3
|7-7
|0
|10
|8
|Подолье
|9
|1
|5
|3
|7-9
|-2
|8
|9
|Прикарпатье
|8
|1
|4
|3
|13-9
|+4
|7
|10
|Металлист
|8
|1
|2
|5
|3-12
|-9
|5
Группа Б
9-й тур
"Полтава" - "Чернигов" 2:0
"Виктория" - "Левый Берег" 1:0
"Металлург" - "Диназ" 1:1
"Горняк-Спорт" - "Ингулец" 1:2
"Кремень" – Мариуполь" 0:3
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Ингулец
|9
|8
|1
|0
|23-5
|+18
|25
|2
|Виктория
|9
|5
|3
|1
|9-7
|+2
|18
|3
|СК Полтава
|9
|4
|3
|2
|19-13
|+6
|15
|4
|Левый Берег
|9
|4
|2
|3
|23-9
|+14
|14
|5
|ФСК Мариуполь
|9
|3
|5
|1
|11-7
|+4
|14
|6
|Металлург
|9
|2
|5
|2
|13-12
|+1
|11
|7
|Диназ
|9
|2
|2
|5
|10-16
|-6
|8
|8
|Кремень
|9
|2
|1
|6
|5-22
|-17
|7
|9
|ФК Чернигов
|9
|2
|0
|7
|10-21
|-11
|6
|10
|Горняк-Спорт
|9
|2
|0
|7
|5-16
|-11
|6
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