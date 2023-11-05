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Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Эпицентр снова третий, Металлург в топ-4. Результаты и таблица Первой лиги

Первая лига

Первая лига набирает обороты

Эпицентр снова третий, Металлург в топ-4. Результаты и таблица Первой лиги

Фото: ФК Епіцентр

UA-Футбол
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На этой неделе начался новый сезон в Первой лиге. В этом чемпионате сыграют 20 команд, разделенных на две группы. По пять лучших клубов из групп А и Б переходят в группу, которая будет бороться за выход в УПЛ. Отметим, что повышаются в классе чемпион и вице-чемпион, третья и четвертая команды сыграют переходные матчи против 13 и 14 мест УПЛ. Во Вторую лигу сразу вылетают клубы, занявшие 18-20 позиции. Переходные матчи будут играть коллективы, завершившие чемпионат на 16-17 местах.

Група А Група Б
"Карпати" Львів
"Буковина" Чернівці
"Прикарпаття" Івано-Франківськ
"Нива" Тернопіль
"Металіст" Харків
"Агробізнес" Волочиськ
"Епіцентр" Кам'янець-Подільський
"Поділля" Хмельницький
"Нива" Бузова
"Хуст"		 "Чернігів"
"Інгулець" Петрове
"Лівий Берег" Київ
"Маріуполь"
"Металург" Запоріжжя
"Кремінь" Кременчук
"Вікторія" Миколаївка
"Гірник-Спорт" Горішні Плавні
"Полтава"
"Діназ" Вишгород

Группа А

15-й тур

"Агробизнес" - "Нива" Тернополь 2:1

"Металлист" – "Буковина" 2:3

"Эпицентр" – "Карпаты" 3:2

"Нива" Бузовая - "Прикарпатье" 0:1

"Подолье" – "Хуст" 4:1

# Команда И В Н П М РМ О
1 Карпаты 15 11 3 1 27-10 +17 36
2 Агробизнес 15 7 5 3 17-10 +7 26
3 Эпицентр 15 6 6 3 22-20 +2 24
4 Нива 15 6 5 4 19-16 +3 23
5 Прикарпатье 15 5 7 3 23-15 +8 22
6 Буковина 15 6 3 6 16-16 0 21
7 Подолье 15 3 7 5 16-16 0 16
8 Нива 15 4 4 7 11-15 -4 16
9 ФК Хуст 15 3 2 10 13-30 -17 11
10 Металлист 15 1 4 10 8-24 -16 7


Группа Б

15-й тур

"Металлург" - "Ингулец" 0:0

"Виктория" – "Полтава" 0:0

"Мариуполь" – "Левый Берег" 0:2

"Горняк-Спорт" - "Диназ" 2:0

"Кремень" - "Чернигов" 2:1

# Команда И В Н П М РМ О
1 Ингулец 15 11 2 2 34-11 +23 35
2 Виктория 15 7 6 2 16-12 +4 27
3 Левый Берег 15 8 3 4 33-11 +22 27
4 Металлург 15 6 6 3 23-16 +7 24
5 ФСК Мариуполь 15 6 6 3 19-13 +6 24
6 СК Полтава 15 6 4 5 27-23 +4 22
7 Горняк-Спорт 15 5 1 9 14-25 -11 16
8 Кремень 15 4 2 9 13-33 -20 14
9 Диназ 15 2 4 9 12-24 -12 10
10 ФК Чернигов 15 3 0 12 16-39 -23 9
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Металлист (Харьков)
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Комментарии
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molot69 (Місто втрачених житт)
28.08.2023 в 21:22
щиро дякую турам за перемогу і тим самим за найкраще привітання Тарнополя з днем міста. Тарнополь святкує 483 рік і ваша перемога додала позитивних емоцій в цей день.
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Комментарии 1
molot69 (Місто втрачених житт)
28.08.2023 в 21:22
щиро дякую турам за перемогу і тим самим за найкраще привітання Тарнополя з днем міста. Тарнополь святкує 483 рік і ваша перемога додала позитивних емоцій в цей день.
Ответить
2
0

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