Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Эпицентр снова третий, Металлург в топ-4. Результаты и таблица Первой лиги
Первая лига набирает обороты
Фото: ФК Епіцентр
На этой неделе начался новый сезон в Первой лиге. В этом чемпионате сыграют 20 команд, разделенных на две группы. По пять лучших клубов из групп А и Б переходят в группу, которая будет бороться за выход в УПЛ. Отметим, что повышаются в классе чемпион и вице-чемпион, третья и четвертая команды сыграют переходные матчи против 13 и 14 мест УПЛ. Во Вторую лигу сразу вылетают клубы, занявшие 18-20 позиции. Переходные матчи будут играть коллективы, завершившие чемпионат на 16-17 местах.
|Група А
|Група Б
|"Карпати" Львів
"Буковина" Чернівці
"Прикарпаття" Івано-Франківськ
"Нива" Тернопіль
"Металіст" Харків
"Агробізнес" Волочиськ
"Епіцентр" Кам'янець-Подільський
"Поділля" Хмельницький
"Нива" Бузова
"Хуст"
|"Чернігів"
"Інгулець" Петрове
"Лівий Берег" Київ
"Маріуполь"
"Металург" Запоріжжя
"Кремінь" Кременчук
"Вікторія" Миколаївка
"Гірник-Спорт" Горішні Плавні
"Полтава"
"Діназ" Вишгород
Группа А
15-й тур
"Агробизнес" - "Нива" Тернополь 2:1
"Металлист" – "Буковина" 2:3
"Эпицентр" – "Карпаты" 3:2
"Нива" Бузовая - "Прикарпатье" 0:1
"Подолье" – "Хуст" 4:1
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Карпаты
|15
|11
|3
|1
|27-10
|+17
|36
|2
|Агробизнес
|15
|7
|5
|3
|17-10
|+7
|26
|3
|Эпицентр
|15
|6
|6
|3
|22-20
|+2
|24
|4
|Нива
|15
|6
|5
|4
|19-16
|+3
|23
|5
|Прикарпатье
|15
|5
|7
|3
|23-15
|+8
|22
|6
|Буковина
|15
|6
|3
|6
|16-16
|0
|21
|7
|Подолье
|15
|3
|7
|5
|16-16
|0
|16
|8
|Нива
|15
|4
|4
|7
|11-15
|-4
|16
|9
|ФК Хуст
|15
|3
|2
|10
|13-30
|-17
|11
|10
|Металлист
|15
|1
|4
|10
|8-24
|-16
|7
Группа Б
15-й тур
"Металлург" - "Ингулец" 0:0
"Виктория" – "Полтава" 0:0
"Мариуполь" – "Левый Берег" 0:2
"Горняк-Спорт" - "Диназ" 2:0
"Кремень" - "Чернигов" 2:1
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Ингулец
|15
|11
|2
|2
|34-11
|+23
|35
|2
|Виктория
|15
|7
|6
|2
|16-12
|+4
|27
|3
|Левый Берег
|15
|8
|3
|4
|33-11
|+22
|27
|4
|Металлург
|15
|6
|6
|3
|23-16
|+7
|24
|5
|ФСК Мариуполь
|15
|6
|6
|3
|19-13
|+6
|24
|6
|СК Полтава
|15
|6
|4
|5
|27-23
|+4
|22
|7
|Горняк-Спорт
|15
|5
|1
|9
|14-25
|-11
|16
|8
|Кремень
|15
|4
|2
|9
|13-33
|-20
|14
|9
|Диназ
|15
|2
|4
|9
|12-24
|-12
|10
|10
|ФК Чернигов
|15
|3
|0
|12
|16-39
|-23
|9
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