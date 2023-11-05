Эпицентр снова третий, Металлург в топ-4. Результаты и таблица Первой лиги

На этой неделе начался новый сезон в Первой лиге. В этом чемпионате сыграют 20 команд, разделенных на две группы. По пять лучших клубов из групп А и Б переходят в группу, которая будет бороться за выход в УПЛ. Отметим, что повышаются в классе чемпион и вице-чемпион, третья и четвертая команды сыграют переходные матчи против 13 и 14 мест УПЛ. Во Вторую лигу сразу вылетают клубы, занявшие 18-20 позиции. Переходные матчи будут играть коллективы, завершившие чемпионат на 16-17 местах.

Група А Група Б "Карпати" Львів

"Буковина" Чернівці

"Прикарпаття" Івано-Франківськ

"Нива" Тернопіль

"Металіст" Харків

"Агробізнес" Волочиськ

"Епіцентр" Кам'янець-Подільський

"Поділля" Хмельницький

"Нива" Бузова

"Хуст" "Чернігів"

"Інгулець" Петрове

"Лівий Берег" Київ

"Маріуполь"

"Металург" Запоріжжя

"Кремінь" Кременчук

"Вікторія" Миколаївка

"Гірник-Спорт" Горішні Плавні

"Полтава"

"Діназ" Вишгород

Группа А

15-й тур

"Агробизнес" - "Нива" Тернополь 2:1

"Металлист" – "Буковина" 2:3

"Эпицентр" – "Карпаты" 3:2

"Нива" Бузовая - "Прикарпатье" 0:1

"Подолье" – "Хуст" 4:1

# Команда И В Н П М РМ О 1 Карпаты 15 11 3 1 27-10 +17 36 2 Агробизнес 15 7 5 3 17-10 +7 26 3 Эпицентр 15 6 6 3 22-20 +2 24 4 Нива 15 6 5 4 19-16 +3 23 5 Прикарпатье 15 5 7 3 23-15 +8 22 6 Буковина 15 6 3 6 16-16 0 21 7 Подолье 15 3 7 5 16-16 0 16 8 Нива 15 4 4 7 11-15 -4 16 9 ФК Хуст 15 3 2 10 13-30 -17 11 10 Металлист 15 1 4 10 8-24 -16 7



Группа Б

15-й тур

"Металлург" - "Ингулец" 0:0

"Виктория" – "Полтава" 0:0

"Мариуполь" – "Левый Берег" 0:2

"Горняк-Спорт" - "Диназ" 2:0

"Кремень" - "Чернигов" 2:1