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Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Эпицентр уже второй, Полтава в топ-5. Результаты и таблица Первой лиги

Первая лига

Первая лига набирает обороты

Эпицентр уже второй, Полтава в топ-5. Результаты и таблица Первой лиги

Фото: ФК Епіцентр

UA-Футбол
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На этой неделе начался новый сезон в Первой лиге. В этом чемпионате сыграют 20 команд, разделенных на две группы. По пять лучших клубов из групп А и Б переходят в группу, которая будет бороться за выход в УПЛ. Отметим, что повышаются в классе чемпион и вице-чемпион, третья и четвертая команды сыграют переходные матчи против 13 и 14 мест УПЛ. Во Вторую лигу сразу вылетают клубы, занявшие 18-20 позиции. Переходные матчи будут играть коллективы, завершившие чемпионат на 16-17 местах.

Група А Група Б
"Карпати" Львів
"Буковина" Чернівці
"Прикарпаття" Івано-Франківськ
"Нива" Тернопіль
"Металіст" Харків
"Агробізнес" Волочиськ
"Епіцентр" Кам'янець-Подільський
"Поділля" Хмельницький
"Нива" Бузова
"Хуст"		 "Чернігів"
"Інгулець" Петрове
"Лівий Берег" Київ
"Маріуполь"
"Металург" Запоріжжя
"Кремінь" Кременчук
"Вікторія" Миколаївка
"Гірник-Спорт" Горішні Плавні
"Полтава"
"Діназ" Вишгород

Группа А

16-й тур

"Карпаты" - "Агробизнес" 3:0

"Прикарпатье" – "Металлист" 1:2

"Хуст" – "Нива" Бузовая 0:1

"Нива" Тернополь - "Подолье" 0:0

"Буковина" – "Эпицентр" 0:2

# Команда И В Н П М РМ О
1 Карпаты 16 12 3 1 30-10 +20 39
2 Эпицентр 16 7 6 3 24-20 +4 27
3 Нива 16 7 5 4 20-16 +4 26
4 Агробизнес 16 7 5 4 17-13 +4 26
5 Прикарпатье 16 5 7 4 24-17 +7 22
6 Буковина 16 6 3 7 16-18 -2 21
7 Подолье 16 3 8 5 16-16 0 17
8 Нива 16 4 5 7 11-15 -4 17
9 ФК Хуст 16 3 2 11 13-31 -18 11
10 Металлист 16 2 4 10 10-25 -15 10


Группа Б

16-й тур

"Ингулец" - "Кремень" 5:1

"Полтава" - "Горняк-Спорт" 4:1

"Чернигов" - "Виктория" 0:3

"Диназ" – "Мариуполь" 1:2

"Левый Берег" – "Металлург" 1:0

# Команда И В Н П М РМ О
1 Ингулец 16 12 2 2 39-12 +27 38
2 Виктория 16 8 6 2 19-12 +7 30
3 Левый Берег 16 9 3 4 34-11 +23 30
4 ФСК Мариуполь 16 7 6 3 21-14 +7 27
5 СК Полтава 16 7 4 5 31-24 +7 25
6 Металлург 16 6 6 4 23-17 +6 24
7 Горняк-Спорт 16 5 1 10 15-29 -14 16
8 Кремень 16 4 2 10 14-38 -24 14
9 Диназ 16 2 4 10 13-26 -13 10
10 ФК Чернигов 16 3 0 13 16-42 -26 9
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Комментарии
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molot69 (Місто втрачених житт)
28.08.2023 в 21:22
щиро дякую турам за перемогу і тим самим за найкраще привітання Тарнополя з днем міста. Тарнополь святкує 483 рік і ваша перемога додала позитивних емоцій в цей день.
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Комментарии 1
molot69 (Місто втрачених житт)
28.08.2023 в 21:22
щиро дякую турам за перемогу і тим самим за найкраще привітання Тарнополя з днем міста. Тарнополь святкує 483 рік і ваша перемога додала позитивних емоцій в цей день.
Ответить
2
0

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