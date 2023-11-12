Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Эпицентр уже второй, Полтава в топ-5. Результаты и таблица Первой лиги
Первая лига набирает обороты
Фото: ФК Епіцентр
На этой неделе начался новый сезон в Первой лиге. В этом чемпионате сыграют 20 команд, разделенных на две группы. По пять лучших клубов из групп А и Б переходят в группу, которая будет бороться за выход в УПЛ. Отметим, что повышаются в классе чемпион и вице-чемпион, третья и четвертая команды сыграют переходные матчи против 13 и 14 мест УПЛ. Во Вторую лигу сразу вылетают клубы, занявшие 18-20 позиции. Переходные матчи будут играть коллективы, завершившие чемпионат на 16-17 местах.
|Група А
|Група Б
|"Карпати" Львів
"Буковина" Чернівці
"Прикарпаття" Івано-Франківськ
"Нива" Тернопіль
"Металіст" Харків
"Агробізнес" Волочиськ
"Епіцентр" Кам'янець-Подільський
"Поділля" Хмельницький
"Нива" Бузова
"Хуст"
|"Чернігів"
"Інгулець" Петрове
"Лівий Берег" Київ
"Маріуполь"
"Металург" Запоріжжя
"Кремінь" Кременчук
"Вікторія" Миколаївка
"Гірник-Спорт" Горішні Плавні
"Полтава"
"Діназ" Вишгород
Группа А
16-й тур
"Карпаты" - "Агробизнес" 3:0
"Прикарпатье" – "Металлист" 1:2
"Хуст" – "Нива" Бузовая 0:1
"Нива" Тернополь - "Подолье" 0:0
"Буковина" – "Эпицентр" 0:2
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Карпаты
|16
|12
|3
|1
|30-10
|+20
|39
|2
|Эпицентр
|16
|7
|6
|3
|24-20
|+4
|27
|3
|Нива
|16
|7
|5
|4
|20-16
|+4
|26
|4
|Агробизнес
|16
|7
|5
|4
|17-13
|+4
|26
|5
|Прикарпатье
|16
|5
|7
|4
|24-17
|+7
|22
|6
|Буковина
|16
|6
|3
|7
|16-18
|-2
|21
|7
|Подолье
|16
|3
|8
|5
|16-16
|0
|17
|8
|Нива
|16
|4
|5
|7
|11-15
|-4
|17
|9
|ФК Хуст
|16
|3
|2
|11
|13-31
|-18
|11
|10
|Металлист
|16
|2
|4
|10
|10-25
|-15
|10
Группа Б
16-й тур
"Ингулец" - "Кремень" 5:1
"Полтава" - "Горняк-Спорт" 4:1
"Чернигов" - "Виктория" 0:3
"Диназ" – "Мариуполь" 1:2
"Левый Берег" – "Металлург" 1:0
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Ингулец
|16
|12
|2
|2
|39-12
|+27
|38
|2
|Виктория
|16
|8
|6
|2
|19-12
|+7
|30
|3
|Левый Берег
|16
|9
|3
|4
|34-11
|+23
|30
|4
|ФСК Мариуполь
|16
|7
|6
|3
|21-14
|+7
|27
|5
|СК Полтава
|16
|7
|4
|5
|31-24
|+7
|25
|6
|Металлург
|16
|6
|6
|4
|23-17
|+6
|24
|7
|Горняк-Спорт
|16
|5
|1
|10
|15-29
|-14
|16
|8
|Кремень
|16
|4
|2
|10
|14-38
|-24
|14
|9
|Диназ
|16
|2
|4
|10
|13-26
|-13
|10
|10
|ФК Чернигов
|16
|3
|0
|13
|16-42
|-26
|9
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