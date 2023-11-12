Эпицентр уже второй, Полтава в топ-5. Результаты и таблица Первой лиги

На этой неделе начался новый сезон в Первой лиге. В этом чемпионате сыграют 20 команд, разделенных на две группы. По пять лучших клубов из групп А и Б переходят в группу, которая будет бороться за выход в УПЛ. Отметим, что повышаются в классе чемпион и вице-чемпион, третья и четвертая команды сыграют переходные матчи против 13 и 14 мест УПЛ. Во Вторую лигу сразу вылетают клубы, занявшие 18-20 позиции. Переходные матчи будут играть коллективы, завершившие чемпионат на 16-17 местах.

Група А Група Б "Карпати" Львів

"Буковина" Чернівці

"Прикарпаття" Івано-Франківськ

"Нива" Тернопіль

"Металіст" Харків

"Агробізнес" Волочиськ

"Епіцентр" Кам'янець-Подільський

"Поділля" Хмельницький

"Нива" Бузова

"Хуст" "Чернігів"

"Інгулець" Петрове

"Лівий Берег" Київ

"Маріуполь"

"Металург" Запоріжжя

"Кремінь" Кременчук

"Вікторія" Миколаївка

"Гірник-Спорт" Горішні Плавні

"Полтава"

"Діназ" Вишгород

Группа А

16-й тур

"Карпаты" - "Агробизнес" 3:0

"Прикарпатье" – "Металлист" 1:2

"Хуст" – "Нива" Бузовая 0:1

"Нива" Тернополь - "Подолье" 0:0

"Буковина" – "Эпицентр" 0:2

# Команда И В Н П М РМ О 1 Карпаты 16 12 3 1 30-10 +20 39 2 Эпицентр 16 7 6 3 24-20 +4 27 3 Нива 16 7 5 4 20-16 +4 26 4 Агробизнес 16 7 5 4 17-13 +4 26 5 Прикарпатье 16 5 7 4 24-17 +7 22 6 Буковина 16 6 3 7 16-18 -2 21 7 Подолье 16 3 8 5 16-16 0 17 8 Нива 16 4 5 7 11-15 -4 17 9 ФК Хуст 16 3 2 11 13-31 -18 11 10 Металлист 16 2 4 10 10-25 -15 10



Группа Б

16-й тур

"Ингулец" - "Кремень" 5:1

"Полтава" - "Горняк-Спорт" 4:1

"Чернигов" - "Виктория" 0:3

"Диназ" – "Мариуполь" 1:2

"Левый Берег" – "Металлург" 1:0