Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Тренер Левого Берега: Не могли запланировать, что сможем так много забить Горняку-Спорт
Стартовали левобережцы сверхрезультативно
Столичный клуб "
- Виталий Николаевич, поздравляем с успешным стартом новой истории "Левого Берега". Какие эмоции после победы над "Горняком-Спорт"?
– Благодаря нашим Вооруженным силам смогли начать чемпионат, и стартовали в нем с победы. Так что эмоции у всех только положительные. Этот матч навсегда останется в истории "Левого Берега".
- Удалось ли воплотить в матче с "Горняком-Спорт" все задуманное?
– Мы планировали так играть, однако не могли запланировать, что сможем так много забить. Очень хорошо, что удалось провести столь результативный матч, однако у нас впереди еще много работы.
- На чем будете делать акцент на будущих тренировках?
- Обращаем внимание на организацию игры в обороне и атаке. Есть также много психологических моментов. Когда на футболистов ничего не давит, они чувствуют себя спокойно и уверенно действуют в тех или иных игровых ситуациях. А когда начинает давить результат, то могут нервничать. Над этим и будем работать. Это нормально, это наша работа.
– Чувствовали, что ваши подопечные могут еще увеличивать счет?
– Команда забивает столько, сколько позволяет соперник. Нам разрешили, и мы этим пользовались.
– Не приведет ли победа с разгромным счетом в дебютном матче к расслабленности?
– У нас нет эйфории от этой победы. Двигаемся от игры к игре, ведь уже в эту среду играем на искусственном поле в Чернигове на Кубок Украины. Уже со следующего дня после встречи с "Горняком-Спорт" начали подготовку к этому поединку, собравшись на утреннюю тренировку.
– Какая задача на сезон стоит перед "Левым Берегом"?
- Сезон длится очень долго, поэтому мы двигаемся от игры к игре. Играем на результат, а чемпионат покажет.
- Есть ли задача выйти в Чемпионскую группу по итогам первой части сезона?
– Такой задачи нет.
Популярное сейчас
- Блокпостеры не пустили Зарю в Киев, игроки спали до 5 утра в автобусе
- "Футбол - не балет". Попов прокомментировал свое удаление в матче с Минаем
- Ротань: Я даже не понимал, относительно чего апеллировал Вернидуб. Видимо по поводу удаления
- Сегодня стартует чемпионат в Первой лиге. Что нужно знать о новом сезоне
- Конкурс мокрых маек. Жена звезды Шахтера шокировала фанатов соблазнительными фото. ФОТО
- Красотка дня. Популярная украинская инстаграм-блогерша, которая стала амбассадором Руха. ФОТО