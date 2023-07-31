Тренер Левого Берега: Не могли запланировать, что сможем так много забить Горняку-Спорт

Столичный клуб " Левый Берег " после годовой паузы вернулся в официальные соревнования с громкой победой над "Горняком-Спорт" (5:0) в своем дебютном поединке Первой лиги. Впечатлениями от особенного для "желто-зеленых" матча и ожиданиями от сезона поделился главный тренер левобережцев Виталий Первак.

- Виталий Николаевич, поздравляем с успешным стартом новой истории "Левого Берега". Какие эмоции после победы над "Горняком-Спорт"?

– Благодаря нашим Вооруженным силам смогли начать чемпионат, и стартовали в нем с победы. Так что эмоции у всех только положительные. Этот матч навсегда останется в истории "Левого Берега".

- Удалось ли воплотить в матче с "Горняком-Спорт" все задуманное?

– Мы планировали так играть, однако не могли запланировать, что сможем так много забить. Очень хорошо, что удалось провести столь результативный матч, однако у нас впереди еще много работы.

- На чем будете делать акцент на будущих тренировках?

- Обращаем внимание на организацию игры в обороне и атаке. Есть также много психологических моментов. Когда на футболистов ничего не давит, они чувствуют себя спокойно и уверенно действуют в тех или иных игровых ситуациях. А когда начинает давить результат, то могут нервничать. Над этим и будем работать. Это нормально, это наша работа.

– Чувствовали, что ваши подопечные могут еще увеличивать счет?

– Команда забивает столько, сколько позволяет соперник. Нам разрешили, и мы этим пользовались.

– Не приведет ли победа с разгромным счетом в дебютном матче к расслабленности?

– У нас нет эйфории от этой победы. Двигаемся от игры к игре, ведь уже в эту среду играем на искусственном поле в Чернигове на Кубок Украины. Уже со следующего дня после встречи с "Горняком-Спорт" начали подготовку к этому поединку, собравшись на утреннюю тренировку.

– Какая задача на сезон стоит перед "Левым Берегом"?

- Сезон длится очень долго, поэтому мы двигаемся от игры к игре. Играем на результат, а чемпионат покажет.

- Есть ли задача выйти в Чемпионскую группу по итогам первой части сезона?

– Такой задачи нет.