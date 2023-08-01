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Хуст арендовал полузащитника Вереса

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Максим Вадовский продолжит сезон в перволиговом клубе

Хуст арендовал полузащитника Вереса

Фото: НК Верес

Новина українською

Полузащитник "Вереса" Максим Вадовский продолжит сезон в перволиговом "Хусте", сообщает пресс-служба ровенчан.

За новую команду 19-летний футболист будет играть на условиях годичной аренды. "Красно-черные" также оставляют за собой право досрочного возвращения игрока.

Напомним, в прошлом сезоне Максим Вадовский дебютировал за "Верес" в УПЛ. В элите украинского футбола он сыграл за клуб 1 матч.

Также хавбек отыграл за юношескую команду ровенчан 27 матчей в чемпионате U19, в которых забил 7 голов.

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В статье: Верес (Ровно) ФК Хуст
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Источник:
nkveres.com

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