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Хуст арендовал полузащитника Вереса
Максим Вадовский продолжит сезон в перволиговом клубе
Фото: НК Верес
Полузащитник "Вереса" Максим Вадовский продолжит сезон в перволиговом "Хусте", сообщает пресс-служба ровенчан.
За новую команду 19-летний футболист будет играть на условиях годичной аренды. "Красно-черные" также оставляют за собой право досрочного возвращения игрока.
Напомним, в прошлом сезоне Максим Вадовский дебютировал за "Верес" в УПЛ. В элите украинского футбола он сыграл за клуб 1 матч.
Также хавбек отыграл за юношескую команду ровенчан 27 матчей в чемпионате U19, в которых забил 7 голов.
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