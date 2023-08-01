Козак: Ингулец в этом сезоне будет среди лидеров Первой лиги

Полузащитник " Ингульца " Александр Козак поделился ожиданиями от сезона в Первой лиге.

– Насколько сложно было перестроиться на Первую лигу, ведь уровень соперников в УПЛ все же выше?

– Безусловно, уровень двух чемпионатов сравнить невозможно, но я бы не стал недооценивать Первую лигу. Сделаем все возможное, чтобы по итогу сезона вернуться в УПЛ.

– В общем, чего ожидаете от этого сезона? "Ингулец" будет бороться за победу в чемпионате?

– Хотим проявить себя с лучшей стороны и по итогу сезона повыситься в классе. Тщательно проанализировали всех соперников. Команде по силам выполнить поставленную задачу, но проходных игр не будет. Чувствуем, что хорошо подготовились в межсезонье и все должно быть хорошо. Главное, чтобы было как можно меньше травм. "Ингулец" в этом сезоне будет среди лидеров.

– Владислав Лупашко исповедует современный футбол. Чувствуете, что постепенно команда перестраивается и начинает играть более конструктивный футбол?

– С первых тренировок было заметно, что у Владислава Викторовича свое видение футбола и тренировочного процесса. Таких увлекательных тренировок в моей карьере еще не было. Поначалу всем футболистам было непросто адаптироваться к быстрому футболу. Следовало как можно скорее принимать решение.

После таких тренировок гораздо проще играть, ведь выполняется большой объем работы как раз во время тренировочного процесса. Чувствую, что мы прибавили в функциональной подготовке. Мы верим в тренера, и это приносит свой результат.