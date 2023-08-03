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Матч Полтава - Левый берег перенесен в Киев

Первая лига
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Такая инициатива связана с аномальной жарой

Матч Полтава - Левый берег перенесен в Киев

Фото: ФК Металіст 1925

Новина українською

Пресс-служба СК "Полтава" сообщила о переносе матча 2-го тура Первой лиги против "Левого берега" в Киев.

"Такая инициатива связана с аномальной жарой, которая надвигается на Полтаву. В частности, по прогнозам синоптиков, в воскресенье, 6 августа, ожидается, что температура воздуха будет достигать 40 градусов по Цельсию.

В дневное время на искусственном газоне стадиона "Молодежный" температура поверхности поля может достигать 65-70 градусов, что делает невозможным проведение матча без риска для жизни и здоровья всех участников матча.

Это предложение одобрительно приняли наши соперники из "Левого берега", - говорится в заявлении полтавского клуба.

Поэтому матч 2-го тура состоится 7 августа в Киеве на стадионе "Левый берег". Начало - в 13:00. Игра 11-го тура пройдет в Полтаве. Базовая дата - 7 октября.

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В статье: СК Полтава Левый берег (Киев)
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Источник:
СК Полтава

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