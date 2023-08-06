Нива Тернополь - Прикарпатье: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

После возвращения Василия Малыка "Нива" пока не проиграет. Победа над "Буковиной", а также проход в следующий раунд Кубка Украины должны придать команде положительных эмоций. У "Прикарпатья" сейчас достаточно сложная ситуация. ведь лазарет заполнен. Ряд ведущих игроков пока не могут играть.

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 14.00.