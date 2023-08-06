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Нива Тернополь - Прикарпатье: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Стартовая игра второго тура
Фото: ФК Нива Тернопіль
После возвращения Василия Малыка "Нива" пока не проиграет. Победа над "Буковиной", а также проход в следующий раунд Кубка Украины должны придать команде положительных эмоций. У "Прикарпатья" сейчас достаточно сложная ситуация. ведь лазарет заполнен. Ряд ведущих игроков пока не могут играть.
Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 14.00.
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