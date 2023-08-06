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Подолье - Нива Бузовая: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Первая лига
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Интригующее противостояние в Хмельницком

Подолье - Нива Бузовая: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: ФК Поділля

UA-Футбол
Новина українською

"Подолье" даже не в оптимальном составе смогло продемонстрировать достаточно содержательный футбол в прошлом туре, но вырвать победу подопечные Костышина все же не смогли. Коллективу из Бузовой пока не хватает сыгранности, но это не удивительно, ведь Игорь Жабченко почти полностью обновил состав "Нивы". Ожидаем интересное и бескомпромиссное противостояние.

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 16.30.

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В статье: Подолье (Хмельницкий) Нива (Бузовая) смотреть футбол онлайн
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