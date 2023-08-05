Агробизнес - Металлист: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Оба коллектива в стартовом матче сезона уступили, но "Агробизнес" все же смог дожать винницкую "Ниву" в Кубке Украины. Харьковчане дважды проиграли "Эпицентру". У Анищенко еще очень много работы, ведь команда еще совсем сырая. В нынешнем противостоянии сложно выделить фаворита.

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 15.30.