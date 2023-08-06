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Хуст - Эпицентр: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Первая лига
(1 голосов)

Игра на три результата

Хуст - Эпицентр: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: ФК Хуст

UA-Футбол
Новина українською

Хозяева пока не впечатляют на старте сезона. Поражение от "Карпат" ожидалось, а вот разгром от "Скалы 1911" в Кубке шокировал многих. "Эпицентр" дважды переиграл "Металлист", поэтому подопечные Нагорняка сейчас в хорошем настроении, но к игре вопросов много. Отметим, что у Хуста из-за дисквалификации не сыграют Фляшко и Мердеев, а заменить их будет сложно.

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 16.30.

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В статье: Эпицентр (Каменец-Подольский) ФК Хуст смотреть футбол онлайн
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