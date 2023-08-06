Карпаты - Буковина: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

В этом матче у "Карпат" не должно быть никаких проблем, ведь "Буковина" не в том состоянии, чтобы создавать достойную конкуренцию фавориту сезона. Подопечные Мельничука в Кубке вылетели от любительского "Николаева". Эта игра показала, что заменить лидеров пока не удалось, поэтому для наигрывания игровых связей нужно еще время.

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 17.00.