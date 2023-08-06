Виктория - Металлург: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

В Сумы возвращается большой футбол. В противостоянии "Виктории" с "Металлургом" достаточно сложно определить фаворита, ведь гости пока явно не в лучшей форме. На игру подопечных Микитина оказывает существенное влияние потеря Алексея Сидорова. Что касается коллектива из Сум, то команда постепенно входит в сезон.

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 16.00.