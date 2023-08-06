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Виктория - Металлург: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Виктория - Металлург: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 06.08.2023 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: ФК Вікторія
В Сумы возвращается большой футбол. В противостоянии "Виктории" с "Металлургом" достаточно сложно определить фаворита, ведь гости пока явно не в лучшей форме. На игру подопечных Микитина оказывает существенное влияние потеря Алексея Сидорова. Что касается коллектива из Сум, то команда постепенно входит в сезон.
Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 16.00.
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