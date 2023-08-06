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Виктория - Металлург: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Первая лига
(1 голосов)

Виктория - Металлург: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 06.08.2023 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Виктория - Металлург: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: ФК Вікторія

UA-Футбол
Новина українською

В Сумы возвращается большой футбол. В противостоянии "Виктории" с "Металлургом" достаточно сложно определить фаворита, ведь гости пока явно не в лучшей форме. На игру подопечных Микитина оказывает существенное влияние потеря Алексея Сидорова. Что касается коллектива из Сум, то команда постепенно входит в сезон.

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 16.00.

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В статье: Виктория (Сумы) Металлург (Запорожье) смотреть футбол онлайн
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