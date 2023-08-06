Первая лига. Тернопольская Нива вырывает победу в Прикарпатья

Безничейная серия "Нивы" с "Прикарпатье" продолжается в Первой лиге 5 игр: две победы и три поражения. Однако ивано-франковцы в гостях не проиграют четыре матча подряд, поэтому можно было ожидать, что подопечные Рыпана дадут бой даже несмотря на кадровые потери.

Оба коллектива с первых минут были нацелены на ворота, но конструктива все же не хватало. Первый опасный момент в игре создал Стадник, но его удар парировал Механив. Хозяева ответили своим моментом, но Дорошенко в касание пробил выше ворот. Во второй половине тайма команды сбавили обороты и пошли на перерыв без голов.

Во втором тайме никто из соперников не хотел рисковать. Подопечные Малыка больше контролировали мяч, но создать хоть что-то не могли. К тому же стоит отметить жару, которая существенно мешала футболистам.

Однако в конце игры все же смогли забить победный мяч хозяева. После подачи со штрафного Хруставка расстрелял ворота - 1:0.

Первая лига. 2-й тур. Группа А

"Нива" Тернополь - "Прикарпатье" 1:0

Голы: Хруставка (87)

"Нива" (стартовый состав): Механив - Хруставка, Зинь, Демчук, Соколов, Дорошенко, Гатала, Волохатый, Бороденко, Процив, Ризнык

"Прикарпатье" (стартовый состав): Герич – Попчук, Матушевский, Швец, Семка, Соловьев, Бучакчийский, Стадник, Писко, Геник, Хома