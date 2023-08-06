Первая лига. Виктория и Металлург пока без побед

Для "Виктории" это была дебютная игра на стадионе "Юбилейный". В Первой лиге подопечные Бессмертного еще не побеждали, а вот в Кубке смогли пройти "Дружбу". "Металлург" не знает горечи поражений в Первой лиге 4 игры подряд: по две победы и ничьи. Однако в нынешней форме запорожцев ожидал непростой выезд.

В первой половине встречи было много борьбы, но почти без опасных моментов. Успех хозяевам принес штрафной. После подачи со штрафного в перекладину пробил Шаврин, первым на добивании оказался Долинский - 1:0. На атаку "Металлурга" без Сидорова без слез было невозможно смотреть.

Начало второго тайма шокировало хозяев. После прострела Белоцерковца отличился Сейтхалилов – 1:1. Сулейман в одно касание пробил в дальний угол. Во второй половине встречи команды тоже не радовали ярким футболом. Никто не хотел проигрывать, потому не рисковали. Шикарную возможность вывести гостей вперед имел Сад, но его удар парировал опытный Литвиненко.

Футболисты обеих команд тяготели больше к правому флангу, где не так ярко светило солнце. Ничья закономерный результат, ведь никто из соперников не имел преимущества. Таким образом, "Виктория" и "Металлург" пока в этом сезоне не могут победить.

"Виктория" - "Металлург" 1:1

Голы: Долинский (36) - Сейтхалилов (48)

"Виктория" (стартовый состав): Литвиненко – Бычков, Долинский, Здырко, Машталир, Нелин, Покотилюк, Сасовский, Сахно, Чеглов, Шаврин

"Металлург" (стартовый состав): Байда – Полевой, Басов, Сокол, Крапивный, Сейтхалилов, Сад, Галата, Белоцерковец, Могильный, Поддубный