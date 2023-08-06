Первая лига. Карпаты все же дожали Буковину

Предыдущие матчи "Карпат" и "Буковины" завершались без ничьих: 6 викторий львовского и 4 - черновицкого коллектива. Подопечные Маркевича подходили к матчу в статусе явных фаворитов, ведь "Буковина" сейчас не в форме. Кадровый потенциал соперников невозможно сравнивать.

Хозяева прогнозируемо открыли счет. После розыгрыша штрафной из-за пределов штрафной мощно в верхний угол пробил Рябов - 1:0. Шикарный гол, который безусловно, станет украшением тура. Казалось, что подопечные Маркевича могут развить свое преимущество, но в конце тайма они неожиданно пропустили. Львовянам не удалось выйти из защиты, и они привезли мяч в собственные ворота. После прессинга перед воротами оказался Палагнюк, спокойно реализовавший свой момент. Ужасная игра футболистов "Карпат" в защите.

В середине второго тайма хозяева все же смогли снова выйти вперед. Удар Чачуа парировал голкипер, но первым на добивании оказался легионер Невес – 2:1. Стоит отметить шикарную передачу в одно касание от Подлепенца. После этого львовяне получили больше свободных зон для быстрых атак, но с реализацией снова были проблемы. Футболисты "Буковины" сегодня смогли дать бой грозному сопернику и за это их следует поблагодарить.

В итоге, матч завершился победой хозяев. "Карпаты" пока очков не теряют, но легкими эти победы нельзя назвать.

"Карпаты" - "Буковина" 2:1

Голы: Рябов (19), Невес (68) - Палагнюк (35)

"Карпаты" (стартовый состав): Кожухар - Векляк, Порох, Сухарь, Полегенько, Клименко, Рябов, Чачуа, Костенко, Подлепенец, Невес

"Буковина" (стартовый состав): Пономаренко – А. Рябый, Новотрясов, Пасичник, Данилюк, Пец, Цурупин, Глагола, Чайковский, Паламарчук, Палагнюк