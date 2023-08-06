Первая лига. Бузовская Нива переигрывает Подолье, а Эпицентр – Хуст

В Хусте местная команда принимала "Эпицентр". Для подопечных Цыткина это была дебютная домашняя игра в Первой лиге. "Эпицентр" обходится без ничьих в Первой лиге на протяжении рекордных для клуба 8 игр: 3 победы и 5 поражений. Две за неделю победы над "Металлистом" должны были добавить положительных эмоций подопечным Нагорняка.

Гости уже в дебюте открыли счет. После прострела Стеня неудачно срезал мяч Тыхненко, а Гbрный спокойно забил в пустые ворота. По счету коллектив из Каменец-Подольского играл уверенно. Было заметно, что подопечным Цsткина не хватает мастерства на уровне Первой лиги. В желании футболистам "Хуста" не откажешь, но с конструктивом в завершающей трети поля существенные проблемы. Следует отметить командную игру гостей. В компенсированное время Приходько мог спасать "Хуст", но пробил в перекладину. В итоге, "Эпицентр" все же смог удержать минимальное преимущество в счете.

В еще одном матче дня "Подолье" принимала бузовскую "Ниву". В Кубке Украины посреди недели обе команды дошли до пенальти: "Подолье" уступило дома тернополянам, а "Нива" на выезде - второлиговому дебютанту "ЮКСА".

Казалось, первый тайм завершится без голов, но на 38-й минуте гостям все же удалось открыть счет. После подачи с углового защитники не смогли выбить мяч, а Прокопчук расстрелял уже пустые ворота – 0:1. На 62-й минуте Веремеенко получил вторую желтую и хозяева остались в меньшинстве. В равных составах у них ничего не получалось, а в меньшинстве было еще сложнее. Все вопросы о победителе были сняты на 80-й минуте, когда Паламар реализовал одиннадцатиметровый - 0:2.

Первая лига. 2-й тур. Группа А

"Подолье" - "Нива" Бузовая 0:2

Голы: Прокопчук (38), Паламар (80, пен)

Удаление: Веремеенко (62) - Захидный (87)

"Хуст" - "Эпицентр" 0:1

Голы: Гирный (12)