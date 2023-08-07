  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Чернигов - Ингулец: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Чернигов - Ингулец: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Первая лига
(1 голосов)

Стартовый матч понедельника

Чернигов - Ингулец: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: ФК Інгулець

UA-Футбол
Новина українською

Очень непростая игра для "Чернигова", ведь к ним придет один из главных фаворитов сезона "Ингулец". Подопечные Лупашко в стартовом туре разгромили "Полтаву" - 5:0, а затем не основным составом обыграли "Металлург" - 4:3. Коллектив из Чернигова чемпионат начал волевой победой над "Диназом", но в Кубке прогнозируемо уступил "Левому берегу". Безусловно, очевидными фаворитами этого матча есть гости.

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 12.00.

По теме
yellow-arrow
Испытания для Чернигова и Полтавы. Что смотреть в понедельник в Первой лиге
yellow-arrow
Первая лига. Карпаты все же дожали Буковину
yellow-arrow
Первая лига. Бузовская Нива переигрывает Подолье, а Эпицентр – Хуст
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ингулец (Петрово) ФК Чернигов смотреть футбол онлайн
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде