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Чернигов - Ингулец: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Стартовый матч понедельника
Фото: ФК Інгулець
Очень непростая игра для "Чернигова", ведь к ним придет один из главных фаворитов сезона "Ингулец". Подопечные Лупашко в стартовом туре разгромили "Полтаву" - 5:0, а затем не основным составом обыграли "Металлург" - 4:3. Коллектив из Чернигова чемпионат начал волевой победой над "Диназом", но в Кубке прогнозируемо уступил "Левому берегу". Безусловно, очевидными фаворитами этого матча есть гости.
Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 12.00.
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