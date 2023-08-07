Чернигов - Ингулец: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Очень непростая игра для "Чернигова", ведь к ним придет один из главных фаворитов сезона "Ингулец". Подопечные Лупашко в стартовом туре разгромили "Полтаву" - 5:0, а затем не основным составом обыграли "Металлург" - 4:3. Коллектив из Чернигова чемпионат начал волевой победой над "Диназом", но в Кубке прогнозируемо уступил "Левому берегу". Безусловно, очевидными фаворитами этого матча есть гости.

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 12.00.