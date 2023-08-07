Первая лига
Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Диназ - Кремень: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Игра на три результата
Фото: ФК Кремінь
В предыдущем туре "Диназ" достойно в меньшинстве сыграл против "Чернигова", но все же проиграл (2:3). Было заметно, что вышгородцам не хватает конструктива. "Кремень" без Дениса Галаты в атаке тоже ничем не запомнился. Определить фаворита этого противостояния довольно сложно, ведь оба коллектива пока не впечатляют.
Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 16.00.
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Жребий раунда плей-офф Лиги Европы: пара Днепра-1 выпала Заре
- Стала известна судьба яхты Ярославского, которую он обещал продать для помощи Харькову
- Переход Довбика, лидерство Руха, разгром Шахтера и трофей Арсенала. Главные новости за 6 августа
- Первая лига. Тернопольская Нива вырывает победу в Прикарпатья
- Мбаппе взорвал соцсети новым нарядом. Фанаты увидели намек на новый клуб. ФОТО
- Красотка дня. Невероятная невеста лидера атак Панатинаикоса. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
2На сайт
2 500 грн