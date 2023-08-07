Диназ - Кремень: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

В предыдущем туре "Диназ" достойно в меньшинстве сыграл против "Чернигова", но все же проиграл (2:3). Было заметно, что вышгородцам не хватает конструктива. "Кремень" без Дениса Галаты в атаке тоже ничем не запомнился. Определить фаворита этого противостояния довольно сложно, ведь оба коллектива пока не впечатляют.

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 16.00.