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Диназ - Кремень: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Первая лига
(1 голосов)

Игра на три результата

Диназ - Кремень: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: ФК Кремінь

UA-Футбол
Новина українською

В предыдущем туре "Диназ" достойно в меньшинстве сыграл против "Чернигова", но все же проиграл (2:3). Было заметно, что вышгородцам не хватает конструктива. "Кремень" без Дениса Галаты в атаке тоже ничем не запомнился. Определить фаворита этого противостояния довольно сложно, ведь оба коллектива пока не впечатляют.

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 16.00.

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В статье: Кремень (Кременчуг) Диназ (Вышгород) смотреть футбол онлайн
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