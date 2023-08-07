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Левый Берег - Полтава: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Левый Берег - Полтава: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 07.08.2023 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: ФК Лівий Берег
Обновленная "Полтава" разгромно уступила "Ингульцу" в стартовом туре (0:5). Подопечным Сысенко еще нужно время, чтобы сыграться. Ожидается, что полтавчане смогут в течение сезона заявить о себе. "Левый Берег" феерически стартовал на уровне Первой лиги. Подопечные Первака получали удовольствие от футбола и заслуженно победили "Горняк-Спорт" - 5:0.
Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 18.00.
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