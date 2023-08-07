Левый Берег - Полтава: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Обновленная "Полтава" разгромно уступила "Ингульцу" в стартовом туре (0:5). Подопечным Сысенко еще нужно время, чтобы сыграться. Ожидается, что полтавчане смогут в течение сезона заявить о себе. "Левый Берег" феерически стартовал на уровне Первой лиги. Подопечные Первака получали удовольствие от футбола и заслуженно победили "Горняк-Спорт" - 5:0.

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 18.00.