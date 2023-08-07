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Первая лига. Ингулец спокойно переигрывает Чернигов

Первая лига
(1 голосов)

Петровцы демонстрируют стопроцентный результат

Первая лига. Ингулец спокойно переигрывает Чернигов

фото - ФК Інгулець

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

ФК "Чернигов" пропускает голы в Первой лиге на протяжении рекордных для клуба 10 игр – 17 голов, а на своем поле 6 игр подряд – 8 голов. Беспроигрышная клубная рекордная серия "Ингульца" в Первой лиге длится 14 игр: 9 побед и 5 ничьих.

Хозяева уже в дебюте продолжили свою пропускную серию. Мельничук подал со штрафного, а Пятов головой пробил в дальний угол – 0:1.Однако на повторе было заметно, что последним мяча коснулся Ситало.

Подопечные Чорного контролировали мяч, но продвинуться вперед не могли. Петровцы уверенно играли по счету, но не рисковали. К сожалению, моментов в первой половине встречи было мало.

Во второй тайме "Ингулец" не позволил "Чернигову" изменить сценарий, к тому же свои коррективы внес проливной дождь. В конце концов гости смогли закрепить преимущество под конец поединка. Арбитр назначил пенальти за игру рукой. Квасов с отметки не смог переиграть Ширая, но Богунов, который ранее вышел на замену, первым был на добивании.

0:2 - "Ингулец" добывает свою вторую победу с начала сезона, подтверждая статус фаворита чемпионата.

"Чернигов" - "Ингулец" 0:2

Голы: Ситало (12), Богунов 84

"Чернигов" (стартовый состав): Ширай - Ментей, Зенченко, Романченко, Шумило, Кривобороденко, М. Сердюк, Бибик, Посмашный, Пинчук, Койдан

"Ингулец" (стартовый состав): Паламарчук - Мельничук, Малыш, Шершень, Сидоренко, Кольцов, Пятов, Запорожец, Козыренко, Казак, Ситало

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В статье: Ингулец (Петрово) ФК Чернигов
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