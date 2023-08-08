Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Карпаты достраивают на базе еще одно поле и купили еще один автобус
Клуб продолжает совершенствовать инфраструктуру
фото из свободных источников
"
Так, клуб завершает обустройство еще одного поля высокого качества, которое будет сдано в сентябре.
Это важно, потому что с недавнего времени в Бартате дислоцируется не только основной состав, настроенный на возвращение в УПЛ, но и вторая клубная команда, заявившаяся во Второй лиге.
Также отмечается, что "Карпаты" приобрели еще один новый автобус. Сейчас решается вопрос по его внешнему оформлению в клубные цвета и уже на календарный поединок 3 тура со "Скалой 1911" подопечные Владимира Вильчинского отправятся в Стрый на своем комфортабельном транспорте.
Популярное сейчас
- CNN: Западные союзники получают "отрезвляющие" новости относительно украинского контрнаступления
- Динамо в сильнейшем составе отправилось на матч с Арисом
- Мудрик – новая десятка Челси. Также известно, кто у синих будет выступать под номерами Лэмпарда и Терри
- Первая лига. Карпаты все же дожали Буковину
- Красотка дня. Фантастическая жена основного защитника Динамо, которая недавно подарила игроку сына. ФОТО
- Сто лет не виделись. Милевский почтил память легенды Динамо на кладбище. ФОТО