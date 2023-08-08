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Карпаты достраивают на базе еще одно поле и купили еще один автобус

Первая лига
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Клуб продолжает совершенствовать инфраструктуру

Карпаты достраивают на базе еще одно поле и купили еще один автобус

фото из свободных источников

Новина українською

"Карпаты" продолжают совершенствовать свою загородную базу" в Бартате.

Так, клуб завершает обустройство еще одного поля высокого качества, которое будет сдано в сентябре.

Это важно, потому что с недавнего времени в Бартате дислоцируется не только основной состав, настроенный на возвращение в УПЛ, но и вторая клубная команда, заявившаяся во Второй лиге.

Также отмечается, что "Карпаты" приобрели еще один новый автобус. Сейчас решается вопрос по его внешнему оформлению в клубные цвета и уже на календарный поединок 3 тура со "Скалой 1911" подопечные Владимира Вильчинского отправятся в Стрый на своем комфортабельном транспорте.

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В статье: Карпаты (Львов) Карпаты-2 (Львов)
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Источник:
sport.ua

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