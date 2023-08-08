Карпаты достраивают на базе еще одно поле и купили еще один автобус

" Карпаты " продолжают совершенствовать свою загородную базу" в Бартате.

Так, клуб завершает обустройство еще одного поля высокого качества, которое будет сдано в сентябре.

Это важно, потому что с недавнего времени в Бартате дислоцируется не только основной состав, настроенный на возвращение в УПЛ, но и вторая клубная команда, заявившаяся во Второй лиге.

Также отмечается, что "Карпаты" приобрели еще один новый автобус. Сейчас решается вопрос по его внешнему оформлению в клубные цвета и уже на календарный поединок 3 тура со "Скалой 1911" подопечные Владимира Вильчинского отправятся в Стрый на своем комфортабельном транспорте.