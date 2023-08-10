Встреча двух Нив, Левый Берег будет принимать Чернигов. Что смотреть в пятницу в Первой лиге

Уже завтра стартует третий тур Первой лиги. Вашему вниманию анонс противостояний, обещающих быть интересными и интригующими.

Группа А

"Нива" Бузова - "Нива" Тернополь

11.08.2023. 15:30. "Юбилейный". Буча

Встреча двух "Нив" откроет программу игрового дня. Команды достаточно уверенно начали этот чемпионат, имея в своем активе две победы. В противостоянии с "Подольем" бузивчане много владели мячом, но с конструктивом были существенные проблемы. Если бы не гол со старндарта в конце тайма, то все могло быть гораздо сложнее для новичка. У Игоря Жабченко еще много работы, но на данном этапе главное результат. Коллектив из Тернополя также провел очень непростой матч против "Прикарпатья". Было много борьбы, но моментов маловато. Следует отметить игру подопечных Малыка во время стандартов. Защитники успешно играют на втором этаже, поэтому к этому хозяева должны быть готовы. Учитывая готовность команд, небольшое предпочтение отдаем тернопольской "Ниве".

"Прикарпатье" - "Карпаты"

11.08.2023. 16:00. "Рух". Ивано-Франковск

У коллектива из Ивано-Франковска на старте сезона существенные проблемы с травмированными. Два поражения не могут радовать болельщиков, но игра в прошлом туре продемонстрировала, что не все так плохо и свет в конце тоннеля все же есть. Подопечные Рыпана пока создают немного, но в защите пытаются играть надежно. "Карпаты имели игровое преимущество над "Буковиной", но ошибки в простых ситуациях не позволили уверенно победить. К тому же, снова сказалась проблема с реализацией. Пока что подопечные Маркевича "чемпионского" футбола не демонстрируют. Хватает проблем с построением атак, а также со сдерживанием соперников. Можно вспомнить, что соперники недавно встречались в Кубке и тогда победило "Прикарпатье", но не принимаем ту игру во внимание, ведь основные игроки не участвовали в матче.На классе львовяне все же должны набирать три очка.

"Эпицентр" - "Агробизнес

11.08.2023. "Городской стадион им. Г. Тонкочеева" г. Каменец-Подольский

Подопечные Чижевского на прошлой неделе заслуженно переиграли "Металлист", хоть и уступали по ходу матча. Заметно, что от игры к игре коллектив из Волочиска прогрессирует. Дома "Агробизнес" играет мощно: две победы и три ничьих. Молодым футболистам не хватает стабильности, но в желании им не откажешь. Команда пытается использовать скоростные качества фланговых защитников, которые при первой возможности подключаются к атаке. К тому же, стоит отметить 23-летнего хавбека Виталия Равлика, который только дебютирует на профессиональном уровне, но уже успел забить два мяча.

Что касается "Эпицентра", то подопечные Нагорняка в официальных матчах нынешнего сезона пока только побеждают. Следует отметить активную игру на флангах коллектива из Каменец-Подольского. Именно за счет этой активности футболисты "Эпицентра" создавали немало проблем "Хусту". Однако в защите было не все так хорошо. На последних минутах Нагорняку и компании пришлось понервничать. Заметно, что этой команде все же не хватает солидности. Голевое чутье и инстинкт бомбардира Горного принесли "Эпицентру" сверхважную победу. Ожидаем непростого выезда для гостей, но за счет хорошей формы лидеров подопечные Нагорняка должны побеждать.

Группа Б

"Кремень" - "Виктория"

11.08.2023. 12:00. "Кремень-Арена им. Олега Бабаева" г. Кременчуг

Коллектив из Сум после своего возвращения в Первую лигу пока выиграть не может, но и не проигрывает. В матче с "Металлургом" подопечные Бессмертного сыграли достаточно организованно, но в заключительной трети поля мало что удавалось создать. Вспомнить можно разве что стандарты и удары из-за пределов штрафной. Чувствуется, что состав еще не сыгран, поэтому нужно больше времени. Подопечные Локтионова по сравнению с предыдущим сезоном разочаровывают. Без Галаты, Фальковского, Киреева и вратарей Ермолова и Музычки тяжело сейчас игру колектива. Безусловно, в этом матче оба соперника будут играть победу, но ожидать результативного футбола не стоит. У подопечных Бессмертного есть все шансы отпраздновать дебютную победу.

"Мариуполь" - "Полтава"

11.08.2023. 15:00. "Колос". Борисполь

Подопечные Красноперова не в лучшем состоянии подходят к матчу, ведь в прошлом туре уступили "Горняку-Спорт", который по кадровому потенциалу является наверное самой слабой командой. С наилучшей стороны проявил себя голкипер коллектива из Горишних Плавней Проценко, который потянул несколько опасных ударов и, в общем-то, действовал достаточно уверенно. "Мариуполь" на свой гол наиграл, но за удары очки не начисляют. Обновленная "Полтава" неожиданно смогла переиграть "Левый Берег" и никто не может сказать, что эта победа была не заслуженной. Отметим три гола новичков полтавской команды Шмигельського, Переборы и Опанасенко, которые постепенно вливаются в новый коллектив и становятся его лидерами. Следует отдать должное тренерскому штабу, сбившему темп поздними тактическими заменами. Фаворитами в этом противостоянии есть гости, которые должны закрепить свой успех. Если не побеждать "Мариуполь", то достижение прошедшего тура забудется быстро.

"Левый Берег" - "Чернигов"

11.08.2023. 17:00. "Левый Берег". Киев

"Левый Берег" в понедельник впервые на профессиональном уровне уступил на родном стадионе. Подопечные Первака в противостоянии с "Полтавой" больше владели мячом, давили на защиту соперников, но это не давало своих плодов. После пропущенного гола пришлось открываться и гости этим воспользовались. Эта игра свидетельствовала, что амбициозному коллективу еще стоит работать над переходными фазами. Пока неизвестно, сможет ли сыграть основной защитник Андриешин, который травмировался в начале матча.

"Чернигов" в прошлом туре попал под каток "Ингульца", который сейчас демонстрирует лучший футбол в лиге. Подопечные Чорного сыграли достойно, но создать какие-либо проблемы сопернику не смогли. Игра с "Левым Берегом" также будет очень сложной и если "северяне" смогут набрать очки, то это будет очень хорошим достижением.