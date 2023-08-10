Первая лига
Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
ФК Виктория Сумы подписала контракт с игроком Премьер-лиги
Серьезное усиление
Фото: ФК Минай
Антон Байдал подписал контракт с ФК "Виктория" Сумы из Первой лиги.
Прошлый сезон 23-летний левый вингер провел в составе “Миная”, за который отыграл 12 поединков, результативными действиями у них не отличился.
ФК "Виктория" Сумы выступает в группе "Б" Первой лиги, первые два поединка этого сезона сумчане сыграли вничью.
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:transfermarkt
Популярное сейчас
- Арис - Динамо. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций
- Мудрик с Челси в ТОП-4, сложные вызовы для Зинченко. Большое превью нового сезона АПЛ
- Динамо покажет матч с Арисом на YouTube. Комментировать будет певец Владимир Дантес
- Первая лига. Карпаты все же дожали Буковину
- Бразильский защитник Реала порвал уже со второй горячей красоткой за год. ФОТО
- Сто лет не виделись. Милевский почтил память легенды Динамо на кладбище. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
2На сайт
2 500 грн