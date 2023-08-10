ФК Виктория Сумы подписала контракт с игроком Премьер-лиги

Антон Байдал подписал контракт с ФК "Виктория" Сумы из Первой лиги.

Прошлый сезон 23-летний левый вингер провел в составе “Миная”, за который отыграл 12 поединков, результативными действиями у них не отличился.

ФК "Виктория" Сумы выступает в группе "Б" Первой лиги, первые два поединка этого сезона сумчане сыграли вничью.