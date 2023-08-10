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ФК Виктория Сумы подписала контракт с игроком Премьер-лиги

Первая лига
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Серьезное усиление

ФК Виктория Сумы подписала контракт с игроком Премьер-лиги

Фото: ФК Минай

UA-Футбол
Новина українською

Антон Байдал подписал контракт с ФК "Виктория" Сумы из Первой лиги.

Прошлый сезон 23-летний левый вингер провел в составе “Миная”, за который отыграл 12 поединков, результативными действиями у них не отличился.

ФК "Виктория" Сумы выступает в группе "Б" Первой лиги, первые два поединка этого сезона сумчане сыграли вничью.

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В статье: Первая лига Виктория (Сумы) ФК Минай
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Источник:
transfermarkt

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